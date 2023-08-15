Подробный гороскоп для женщины Девы на август 2023 года. Точный гороскоп на любовь, семью и финансы.
Гороскоп на август 2023 года предупреждает всех женщин-Дев о главных событиях этого месяца. Астрологи уверены, что представительниц земного знака ожидает множество тайн и опасностей.
Основные события для Дев в августе
Последний месяц лета 2023 года Солнце проведет в 12-м доме гороскопа Дев. Этот сектор считается одним из самых неблагоприятных. Звезды предупреждают о множестве опасностей, тайн и козней недоброжелателей. В конце лета дамам стоит провести в покое, оценивая обстановку со стороны и не вмешиваясь в развивающиеся события. Проанализировав ситуацию, они смогут найти самое удачное решение и составить план дальнейших действий.
Самое лучшее решение – отправиться в августе в отпуск. Чем дальше будут женщины-Девы от привычных мест обитания, тем лучше. Незнакомая обстановка и культурные новинки помогут на время позабыть о тревогах и проблемах, вернуть организм в нормальное состояние.
Подробный гороскоп по декадам сообщает, какие события будут наиболее значимыми в конце лета 2023 года:
- Первая декада (1-10 августа) станет благоприятным периодом для налаживания семейных отношений. Женщины-Девы смогут очень легко уладить имеющиеся конфликты и решить все недопонимания с партнером.
- Вторая декада (11-20 августа) окажется неплохим периодом для карьеры. На работе важно действовать уверенно и не поддаваться сомнениям. Особенно, если причина неуверенности является внешней. Недоброжелатели постараются помешать успеху Дев. Владельцам бизнеса необходимо соблюдать осторожность при заключении контрактов.
- Третья декада (21-31 августа) окажется самым простым и благоприятным периодом месяца. Многие начинания будут успешными и принесут неплохую прибыль. Астрологи рекомендуют не тратить силы на мелочи, а сосредоточиться на самых важных и сложных проектах.
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Любовный гороскоп
Согласно точным прогнозам от известных астрологов, в личной жизни большинства дам существенных изменений не произойдет. Замужним и состоящим в отношениях женщинам-Девам удастся решить конфликты, но прошлые ошибки и обиды полностью исправить и устранить не получится. На это необходимо больше времени и более благоприятная обстановка.
Спокойная обстановка будет и в жизни свободных представительниц земного знака. Гороскоп на август 2023 года сообщает женщинам-Девам, что летний месяц совершенно не подходит для любовных приключений. Все попытки устроить личную жизнь не дадут желаемого результата. Возможны краткосрочные романы, но не более.
Календарь здоровья
Самочувствие женщин-Дев будет очень хрупким в конце лета 2023 года. Дамам необходимо тщательно следить за своим здоровьем и не игнорировать сигналы организма о проблемах. В противном случае представительницы земного знака рискуют очень быстро очутиться на больничной койке. Реабилитация будет длительной и финансово затратной, поэтому не стоит доводить до такой ситуации.
Астрологи рекомендуют дамам отправиться в отпуск. Смена обстановки и новый климат благоприятно скажутся на общем самочувствии. Однако необходимо помнить о пищевых правилах и избегать экспериментов с едой. Незнакомые ингредиенты могут вызвать неприятную реакцию организма.
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Финансовый прогноз
Астрологический прогноз на август 2023 года сообщает, что последний месяц лета будет эмоционально напряженным. Отношения с коллегами и начальством будут складываться не лучшим образом. Не стоит соглашаться на работу, не обдумав все риски и последствия. Возможно, кто-то из недоброжелателей попытается переложить ответственность за провал на вас.
Гороскоп на август 2023 года предупреждает женщин-Дев о финансовых проблемах. Неблагоприятное положение планет приведет к замедлению процессов, связанных с деньгами и получением прибыли. Возможны задержки зарплаты и оплаты за сделанную работу. Особо внимательными нужно быть в первой декаде – астрологи предупреждают о высоком риске потери и обманов. Не стоит соглашаться на выгодные, но рискованные операции, связанные с финансами. Мошенники попытаются завладеть имуществом и деньгами доверчивых женщин-Дев.
Гороскоп от известных астрологов
Известные эксперты отечественной астрологии составили прогнозы на последний месяц лета. Гороскопы сообщают, что ждет женщину-Деву в августе 2023 года.
Павел Глоба
Для большинства представительниц земного знака зодиака месяц начнется сложно. Их будут одолевать мелкие проблемы, и на их фоне можно пропустить действительно серьезные угрозы. Чтобы такого не случилось, гороскоп от Павла Глобы рекомендует женщинам-Девам расставлять приоритеты и решать задачи последовательно, не распыляя силы.
В сложные периоды очень важно иметь поддержку близких. Не стесняйтесь обращаться за помощью к родственникам и друзьям. Также не стоит забывать, что и близким требуются поддержка и забота.
Тамара Глоба
Астролог предрекает женщинам-Девам затишье в карьере. Спокойствие на работе позволит завершить все дела и посвятить немного времени себе и своей семье. Август окажется сложным месяцем в отношении финансов: непредвиденные расходы могут ударить по семейному бюджету и нарушить все планы.
В жизни свободных представительниц знака ожидается появление человека, с которым были отношения. Угасшие чувства могут вспыхнуть с новой силой. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует всё тщательно обдумать: повторение тех же действий приведет к аналогичному результату.
Василиса Володина
Неблагоприятное положение планет создаст напряженность и проблемы в жизни женщин-Дев, сообщает гороскоп от Василисы Володиной. Астролог не рекомендует в этом месяце проявлять большую активность, это может вызвать неприятные последствия. Лучше наблюдать за происходящим и реагировать по обстоятельствам.
Звезды указывают на проблемы с ЖКТ. Строгие диеты и эксперименты с меню лучше оставить на потом. Благие цели могут дать совершенно противоположный результат.
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Подведем итог
Гороскоп на август 2023 года указывает на сложный и эмоционально напряженный месяц для женщин-Дев. Советы астрологов помогут избежать самых больших неприятностей.
Фото Клео.ру