Гороскоп для женщины-Девы на август 2023 года

Гороскоп на август 2023 года предупреждает всех женщин-Дев о главных событиях этого месяца. Астрологи уверены, что представительниц земного знака ожидает множество тайн и опасностей.

Основные события для Дев в августе

Последний месяц лета 2023 года Солнце проведет в 12-м доме гороскопа Дев. Этот сектор считается одним из самых неблагоприятных. Звезды предупреждают о множестве опасностей, тайн и козней недоброжелателей. В конце лета дамам стоит провести в покое, оценивая обстановку со стороны и не вмешиваясь в развивающиеся события. Проанализировав ситуацию, они смогут найти самое удачное решение и составить план дальнейших действий.

Самое лучшее решение – отправиться в августе в отпуск. Чем дальше будут женщины-Девы от привычных мест обитания, тем лучше. Незнакомая обстановка и культурные новинки помогут на время позабыть о тревогах и проблемах, вернуть организм в нормальное состояние.

Подробный гороскоп по декадам сообщает, какие события будут наиболее значимыми в конце лета 2023 года:

Первая декада (1-10 августа) станет благоприятным периодом для налаживания семейных отношений. Женщины-Девы смогут очень легко уладить имеющиеся конфликты и решить все недопонимания с партнером.

станет благоприятным периодом для налаживания семейных отношений. Женщины-Девы смогут очень легко уладить имеющиеся конфликты и решить все недопонимания с партнером. Вторая декада (11-20 августа) окажется неплохим периодом для карьеры. На работе важно действовать уверенно и не поддаваться сомнениям. Особенно, если причина неуверенности является внешней. Недоброжелатели постараются помешать успеху Дев. Владельцам бизнеса необходимо соблюдать осторожность при заключении контрактов.

окажется неплохим периодом для карьеры. На работе важно действовать уверенно и не поддаваться сомнениям. Особенно, если причина неуверенности является внешней. Недоброжелатели постараются помешать успеху Дев. Владельцам бизнеса необходимо соблюдать осторожность при заключении контрактов. Третья декада (21-31 августа) окажется самым простым и благоприятным периодом месяца. Многие начинания будут успешными и принесут неплохую прибыль. Астрологи рекомендуют не тратить силы на мелочи, а сосредоточиться на самых важных и сложных проектах.

Благоприятными днями для женщин-Дев станут 3, 9, 17, 21, 29 и 31 августа. В такие моменты раскрываются таланты и умения, проявляются сильные стороны человека. Астрологи рекомендуют составлять рабочий график так, чтобы самые важные дела и встречи попадали на эти даты.

Наиболее неблагоприятные дни месяца – 6, 12, 14, 15, 23 и 24 августа. В такие моменты необходимо обратить внимание на состояние здоровья. Недостаток энергии приведет к повышенной усталости и негативно повлияет на самочувствие. Не рекомендуется в эти дни проводить сложные медицинские процедуры.

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Любовный гороскоп

Согласно точным прогнозам от известных астрологов, в личной жизни большинства дам существенных изменений не произойдет. Замужним и состоящим в отношениях женщинам-Девам удастся решить конфликты, но прошлые ошибки и обиды полностью исправить и устранить не получится. На это необходимо больше времени и более благоприятная обстановка.

Спокойная обстановка будет и в жизни свободных представительниц земного знака. Гороскоп на август 2023 года сообщает женщинам-Девам, что летний месяц совершенно не подходит для любовных приключений. Все попытки устроить личную жизнь не дадут желаемого результата. Возможны краткосрочные романы, но не более.

Календарь здоровья

Самочувствие женщин-Дев будет очень хрупким в конце лета 2023 года. Дамам необходимо тщательно следить за своим здоровьем и не игнорировать сигналы организма о проблемах. В противном случае представительницы земного знака рискуют очень быстро очутиться на больничной койке. Реабилитация будет длительной и финансово затратной, поэтому не стоит доводить до такой ситуации.

Астрологи рекомендуют дамам отправиться в отпуск. Смена обстановки и новый климат благоприятно скажутся на общем самочувствии. Однако необходимо помнить о пищевых правилах и избегать экспериментов с едой. Незнакомые ингредиенты могут вызвать неприятную реакцию организма.

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Финансовый прогноз

Астрологический прогноз на август 2023 года сообщает, что последний месяц лета будет эмоционально напряженным. Отношения с коллегами и начальством будут складываться не лучшим образом. Не стоит соглашаться на работу, не обдумав все риски и последствия. Возможно, кто-то из недоброжелателей попытается переложить ответственность за провал на вас.

Гороскоп на август 2023 года предупреждает женщин-Дев о финансовых проблемах. Неблагоприятное положение планет приведет к замедлению процессов, связанных с деньгами и получением прибыли. Возможны задержки зарплаты и оплаты за сделанную работу. Особо внимательными нужно быть в первой декаде – астрологи предупреждают о высоком риске потери и обманов. Не стоит соглашаться на выгодные, но рискованные операции, связанные с финансами. Мошенники попытаются завладеть имуществом и деньгами доверчивых женщин-Дев.

Гороскоп от известных астрологов

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Известные эксперты отечественной астрологии составили прогнозы на последний месяц лета. Гороскопы сообщают, что ждет женщину-Деву в августе 2023 года.

Павел Глоба

Для большинства представительниц земного знака зодиака месяц начнется сложно. Их будут одолевать мелкие проблемы, и на их фоне можно пропустить действительно серьезные угрозы. Чтобы такого не случилось, гороскоп от Павла Глобы рекомендует женщинам-Девам расставлять приоритеты и решать задачи последовательно, не распыляя силы.

В сложные периоды очень важно иметь поддержку близких. Не стесняйтесь обращаться за помощью к родственникам и друзьям. Также не стоит забывать, что и близким требуются поддержка и забота.

Тамара Глоба

Астролог предрекает женщинам-Девам затишье в карьере. Спокойствие на работе позволит завершить все дела и посвятить немного времени себе и своей семье. Август окажется сложным месяцем в отношении финансов: непредвиденные расходы могут ударить по семейному бюджету и нарушить все планы.

В жизни свободных представительниц знака ожидается появление человека, с которым были отношения. Угасшие чувства могут вспыхнуть с новой силой. Гороскоп от Тамары Глобы рекомендует всё тщательно обдумать: повторение тех же действий приведет к аналогичному результату.

Василиса Володина

Неблагоприятное положение планет создаст напряженность и проблемы в жизни женщин-Дев, сообщает гороскоп от Василисы Володиной. Астролог не рекомендует в этом месяце проявлять большую активность, это может вызвать неприятные последствия. Лучше наблюдать за происходящим и реагировать по обстоятельствам.

Звезды указывают на проблемы с ЖКТ. Строгие диеты и эксперименты с меню лучше оставить на потом. Благие цели могут дать совершенно противоположный результат.

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Подведем итог

Гороскоп на август 2023 года указывает на сложный и эмоционально напряженный месяц для женщин-Дев. Советы астрологов помогут избежать самых больших неприятностей.

Фото Клео.ру