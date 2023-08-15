Гороскоп для женщины-Телец на август 2023 года

Гороскоп на август 2023 раскрывает главные тайны месяца и предупреждает женщин-Тельцов о грядущих событиях. Звезды сообщают, что для представительниц земного знака зодиака приоритетными окажутся близкие люди, а также решение домашних и семейных дел.

Основные события для Тельцов в августе

В конце лета Солнце займет четвертый дом гороскопа Тельцов, отвечающий за дом и семейные отношения. Астрологи уверены, что представительницы данного знака зодиака найдут спокойствие и гармонию рядом с близкими людьми. Большое внимание будет уделяться старшим родственникам, в особенности родителям. Дамы на время возьмут на себя дополнительные обязанности по обеспечению их благополучия и здоровья.

Фокус внимания женщин-Тельцов будет смещен на семейные и домашние дела, поэтому в рабочей сфере существенных изменений и достижений не ожидается. Дополнительные старания не принесут желаемого результата, несмотря на прикладываемые усилия.

Подробный гороскоп сообщает о главных событиях, которые будут происходить по декадам августа:

В первой декаде (1-10 августа) ожидается много интересных встреч, возможны даже романтические свидания. Для владельцев бизнеса этот период будет удачным для заключения новых контрактов и поиска деловых партнеров.

(1-10 августа) ожидается много интересных встреч, возможны даже романтические свидания. Для владельцев бизнеса этот период будет удачным для заключения новых контрактов и поиска деловых партнеров. Вторая декада (11-20 августа) принесет легкость в общении с родственниками и близкими людьми. Дамы могут уладить все конфликты и недопонимания. В отношениях с супругом наступит полное взаимопонимание. Женщины-Тельцы могут рассчитывать на полную поддержку в любых делах.

(11-20 августа) принесет легкость в общении с родственниками и близкими людьми. Дамы могут уладить все конфликты и недопонимания. В отношениях с супругом наступит полное взаимопонимание. Женщины-Тельцы могут рассчитывать на полную поддержку в любых делах. В третьей декаде (21-31 августа) У представительниц земного знака откроются мистические способности. Интуиция будет подсказывать верные решения и помогать в сложных ситуациях. В этот период успешными окажутся магические ритуалы и другие способы использовать космическую энергетику.

Самыми благоприятными днями месяца станут 1, 9, 12, 13, 17, 25 и 29 августа. Удача будет на стороне дам в любых вопросах, поэтому необходимо провести время с максимальной пользой. Можно планировать на эти даты самые важные задачи, проводить встречи и принимать судьбоносные решения.

Неблагоприятными днями для женщин-Тельцов являются 3, 5, 15, 20, 26 и 28 августа. Негативное влияние Луны и других планет скажется на физическом и энергетическом здоровье. Усталость и эмоциональное давление будут ощущаться намного сильнее, чем в другие дни. Снизится способность адекватно оценивать риски, поэтому не стоит принимать важные решения в эти дни.

Любовный гороскоп

Благоприятное положение Солнца будет способствовать укреплению семейных и родственных отношений. Женщины-Тельцы будут настроены мирно и дружелюбно даже в самых напряженных ситуациях. Атмосфера гармонии поможет уладить любые конфликты в семье и достичь полного взаимопонимания. Главное, решать проблемы сообща и сразу же закрывать возникающие вопросы.

Гороскоп на август 2023 года утверждает, что удача в любовных делах ожидает и свободных женщин-Тельцов. В начале месяца наступит период активного значения и знакомств. Представительницы земного знака зодиака встретят интересного человека, но дальнейшие отношения будут зависеть от ожиданий. Если оба партнера будут настроены серьезно, то получат желаемое.

Календарь здоровья

Положение Марса в августе 2023 года будет благоприятным для отдыха, желательно в дружественной или семейной атмосфере. Поездки за пределы привычных мест обитания не принесут спокойствия и удовлетворения. Наоборот, в процессе путешествия женщин-Тельцов ожидает множество неприятностей, в том числе и проблемы со здоровьем.

Звезды рекомендуют уделить больше времени физическим упражнениям и вести более активный образ жизни. Регулярные вечерние прогулки на свежем воздухе не только помогут поддерживать форму, но и окажут успокаивающее действие. Дамам, которые имеют вредные привычки, стоит задуматься об изменении образа жизни. Улучшение самочувствия наступит очень быстро после перемен.

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Финансовый прогноз

В августе 2023 года все внимание женщин-Тельцов будет сосредоточено вокруг дома, семьи и родственников. Для активной работы и трудовых достижений этот месяц окажется неподходящим. Представительниц земного знака ожидают рутинные неинтересные задачи. Но и проблем, связанных с карьерой, тоже не возникнет.

Конец лета окажется очень спокойным и размеренным, поэтому не стоит рассчитывать на удачный месяц в отношении финансов. Гороскоп на август 2023 года сообщает, что финансовое положение женщин-Тельцов не будет улучшаться. А соблазнов для траты денег окажется предостаточно. Придется себя очень сильно контролировать, чтобы не оказаться в очень тяжелой ситуации.

Гороскоп от известных астрологов

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Знаменитые эксперты астрологии подготовили точные прогнозы на последний месяц лета. Предлагаем узнать, что ждет женщину-Телец в августе 2023 года и о каких событиях предупреждают звезды.

Павел Глоба

Первая половина месяца будет насыщена приятными событиями, сообщает гороскоп от Павла Глобы. Этот период одинаково хорошо подходит и для работы, и для отдыха. Женщины-Тельцы смогут заняться действительно важными делами, не отвлекаясь ни на что другое.

Ближе к концу августа ситуация начнет меняться: проблемы будут возникать одна за другой, а их решение займет немало времени, сил и нервов. Некоторые планы придется отложить или изменить, приспосабливаясь к новым условиям. В такие моменты потребуется поддержка близких. К счастью, рядом будут люди, на которых можно положиться.

Тамара Глоба

Астролог уверена, что в конце лета наступит затишье. Звезды подарят женщинам-Тельцам время, необходимое для завершения и приведения в порядок дел. Необходимо сосредоточиться на уже имеющихся задачах, а начинания лучше оставить на потом, сообщается в гороскопе от Тамары Глобы.

Особое внимание нужно уделить своему здоровью и рациону питания. Звезды предупреждают, что пищеварительная система будет уязвимой, и любые эксперименты с продуктами негативно скажутся на ее работе. Отдавайте предпочтение только проверенным блюдам и ингредиентам.

Василиса Володина

Август – это период стабильности во всех сферах деятельности. Значимых перемен не будет ни в карьере, ни в личной жизни. Любые начинания и идеи следует отложить на конец августа или вовсе перенести на другой месяц. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует заняться планированием и анализом.

Спокойная атмосфера поможет заняться любимым делом и уделять больше времени семье и близким. Звезды предупреждают, что кому-то из старших родственников потребуется помощь.

Подведем итог

Гороскоп на август 2023 года сулит женщинам-Тельцам достаточно спокойный месяц. События будут развиваться размеренно, и срочное вмешательство не потребуется. В такой обстановке можно спокойно обдумать каждое действие и принять правильное решение.

Фото Клео.ру