Гороскоп на август 2023 года для женщины-Лев

Наверняка, каждый человек хочет знать, какие сюрпризы приготовила ему судьба. Астрологические прогнозы помогают осуществить это желание. Гороскоп на август 2023 года сообщает, с чем придется столкнуться женщинам-Львам в конце лета.

Основные события для Львов в августе

Большую часть августа Солнце проведет в первом доме гороскопа – секторе личности человека и самом сильном энергетическом поле. Астрологи утверждают, что для Львов этот месяц окажется самым удачным. Представительницы огненного знака получат возможности улучшить свое материальное положение, утвердятся в обществе и поднимут самооценку. Любые реалистичные цели, поставленные в этом месяце, будут легко достижимыми, если приложить для этого немного усилий и времени.

Женщины-Львы будут легко выделяться из окружения коллег. Высокая результативность работы будет благоприятно воспринята руководством, и дамы смогут претендовать на занятие более респектабельной и оплачиваемой должности, получить внеочередную премию или прибавку к зарплате. Астрологи утверждают, что этот месяц положительно скажется на финансах.

Точный прогноз по декадам сообщает, какие сюрпризы приготовили звезды женщинам-Львам:

В первой декаде (1-10 августа) представительницам огненного знака стоит больше времени и сил уделять карьере. Начало месяца окажется крайне благоприятным для реализации своих идей и планов, а также обсуждения денежных вопросов с начальством.

представительницам огненного знака стоит больше времени и сил уделять карьере. Начало месяца окажется крайне благоприятным для реализации своих идей и планов, а также обсуждения денежных вопросов с начальством. Вторая декада (11-20 августа) станет удачным периодом, чтобы заняться домашними делами. Стоит задуматься не только над улучшением условий проживания, но и над налаживанием семейных отношений. Положение небесных тел будет удачным, чтобы решить давние конфликты с близкими людьми.

станет удачным периодом, чтобы заняться домашними делами. Стоит задуматься не только над улучшением условий проживания, но и над налаживанием семейных отношений. Положение небесных тел будет удачным, чтобы решить давние конфликты с близкими людьми. Третья декада (21-31 августа) – период внешней опасности и предательства. В конце месяца завистники и недоброжелатели будут особенно активными. Астрологи рекомендуют сохранять предельную осторожность в общении с окружающими. Не стоит делиться своими планами и переживаниями, чтобы не ставить себя в уязвимое положение.

Самыми благоприятными днями для женщин-Львов будут 2, 6, 14, 17, 19 и 29 августа. На эти даты следует переносить самые важные дела, переговоры и сложные решения. Звезды принесут удачу и наполнят уверенностью в собственных силах. Любые начинания окажутся успешными, если Львы будут настроены на самый лучший результат.

Наиболее неблагоприятными днями месяца станут 1, 5, 10, 13, 20, 26, 27 и 31 августа. Астрологи предупреждают: осторожность необходима в любых делах, особенно если они касаются здоровья или денег.

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Любовный гороскоп

Венера и Солнце будут в самой сильной позиции. Расположение планет будет удачным для представительниц огненного знака, которые уже успели обзавестись семьей. Положительная энергетика поможет наладить отношения с партнером, если до этого были проблемы. Звезды рекомендуют сфокусироваться на создании в доме комфортной атмосферы дружелюбия и любви.

А вот одиночкам будет в этом месяце непросто. Любовный гороскоп на август 2023 года сообщает, что напористость и активность женщин-Львов будут отпугивать потенциальных партнеров. Астрологи рекомендуют дамам сбавить контроль и позволить событиям развиваться самостоятельно. Попытки руководить не приведут к желаемому результату.

Календарь здоровья

Солнце находится в первом доме гороскопа. Женщины-Львы ощутят мощный прилив энергии. Здоровье дам будет на самом высоком уровне, старые недуги на время отступят, а мощная энергетическая защита поможет уберечь организм от внешних опасностей. Август – отличное время, чтобы заняться спортом и проводить тренировки на свежем воздухе. Можно выбирать любые упражнения. Главное, чтобы физическая активность приносила удовольствие.

Психологическое здоровье тоже окажется на высоком уровне. Все тревоги и сомнения отступят, а их место займут уверенность в собственных силах и желание покорять новые горизонты в любой сфере деятельности. Астрологи предупреждают, что излишняя самоуверенность может помешать правильно оценить риски и угрозы, а это, в свою очередь, может привести к печальным последствиям. К своим возможностям всегда нужно относиться адекватно и с долей критики.

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Финансовый прогноз

Последний месяц лета 2023 года будет непростым для работы и взаимодействия с коллегами и деловыми партнерами. Представительницам огненного знака нужно быть максимально дипломатичными и острожными в общении. Любая неосторожная фраза может стать причиной конфликта. Владельцам бизнеса необходимо проявить максимальную дружелюбность, внимательность и осторожность с партнерами.

Гороскоп на август 2023 года сообщает, что финансовая ситуация будет неоднозначной для женщин-Львов. Звезды обещают неплохую прибыль, но ее большая часть уйдет на необходимые покупки и другие потребности. Из-за таких трат материальное положение может даже немного ухудшиться, несмотря на дополнительные доходы.

Гороскоп от известных астрологов

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Эксперты отечественной астрологии предупреждают о том, что ждет женщину-Лев в августе 2023 года. Точные прогнозы указывают на главные события месяца.

Павел Глоба

Этот месяц будет благоприятным и плодотворным во многих отношениях. Без проблем, конечно же, не обойдется, но дамы легко преодолеют любые трудности. Возможно, в начале августа придется пересмотреть свои подходы и методы, но перемены будут положительными. Самые активные женщины-Львы смогут добиться всех поставленных целей, сообщает гороскоп от Павла Глобы.

По мере завершения месяца будет расти и энергетическая поддержка звезд. Она позволит достичь успеха даже в тех делах, которые ранее казались невыполнимыми.

Тамара Глоба

Известный астролог тоже уверена, что в августе 2023 года большинство женщин-Львов будут достигать профессионального и финансового успеха. Однако гороскоп от Тамары Глобы предупреждает, что излишняя самоуверенность и беспечность негативно повлияют на отношения к окружающим. Львы станут более эгоистичными даже к близким людям.

Тамара Глоба рекомендует пользоваться благоприятным периодом и воплощать в жизнь самые смелые идеи, но не забывать о важных для себя людях. Поддержка семьи, близких и друзей поможет в самые сложные моменты.

Василиса Володина

Гороскоп от Василисы Володиной также сообщает о благоприятном месяце для женщин-Львов. Удача будет сопутствовать и в карьере, и в личной жизни. Любые дела, за которые возьмутся представительницы огненного знака, обречены на успех, независимо от их сложности. Главное, доводить начатое до конца.

В рабочих вопросах необходимо сохранять спокойствие и осторожность. Высокая активность и успешность Львов могут спровоцировать недоброжелателей на совершение каких-либо действий. Необходимо держать свои эмоции под контролем, чтобы не попасть в их ловушку.

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Подведем итог

Гороскоп на август 2023 года обещает женщинам-Львам чрезвычайно благоприятный и плодотворный месяц. Любые проблемы решатся очень легко и быстро, с минимальными последствиями. В общении с окружающими необходимы осторожность и дипломатичность.

Фото Клео.ру