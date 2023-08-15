Гороскоп для женщины-Близнецы на сентябрь 2022 года

Гороскоп на сентябрь 2022 года советует женщинам-Близнецам навести порядок во всем: в делах, в доме и в своих мыслях. Представительницам данного знака стоит избавиться от ненужных вещей. Они лишь загромождают пространство и отнимают энергию.

Основные события для Близнецов в сентябре

В сентябре 2022 года Солнце займет 4-й дом гороскопа. Такой транзит небесного светила заставит женщин-Близнецов уделять больше времени семье и дому. Астрологический прогноз утверждает, что именно семейная сфера будет оказывать наибольшее влияние на жизнь представительниц данного знака зодиака.

В середине месяца дамы могут проявить свои лидерские качества. Они начнут брать более ответственные задачи, помогать своим коллегам в выполнении их обязанностей. Положение Солнца будет благоприятным для руководителей компаний, владельцев бизнеса и тех, кто настроен добиться больших результатов в своей карьере.

Точный прогноз по декадам от известных астрологов расскажет, что ждет женщину-Близнецы в сентябре 2022 года:

Первая декада (1-10 сентября) . Начало месяца будет благоприятным для операций с деньгами. Эксперты утверждают: чем больше оборот средств, тем сильнее они будут заряжать денежной энергетикой. Удачное время, чтобы вкладывать свободные финансы в перспективные проекты.

. Начало месяца будет благоприятным для операций с деньгами. Эксперты утверждают: чем больше оборот средств, тем сильнее они будут заряжать денежной энергетикой. Удачное время, чтобы вкладывать свободные финансы в перспективные проекты. Вторая декада (11-20 сентября) . Середина месяца – период неудач. Проблемы могут возникнуть в любой сфере, даже там, где был полный порядок. Женщинам-Близнецам стоит прислушиваться к своей интуиции. Она поможет найти правильное решение даже в безвыходных ситуациях.

. Середина месяца – период неудач. Проблемы могут возникнуть в любой сфере, даже там, где был полный порядок. Женщинам-Близнецам стоит прислушиваться к своей интуиции. Она поможет найти правильное решение даже в безвыходных ситуациях. Третья декада (21-30 сентября). Благоприятный период, чтобы начать что-то новое. Можно запустить новый проект, записаться на курсы повышения квалификации или начать учить иностранный язык. Звезды обеспечат необходимой энергией. Главное, не бросать начатое дело и идти к намеченным целям, невзирая на препятствия и недоверие окружающих.

Чтобы достичь успеха в делах, необходимо назначать их на подходящее время. Согласно астрологическому прогнозу, благоприятными днями станут 23, 25, 28 и 30 сентября. Если на месяц назначена плановая операция или нужно совершить крупную покупку, то это самое удачное время.

Осторожность и внимательность необходимы в неблагоприятные дни: 8, 13 и 18 сентября. В такие моменты стоит избегать важных событий. Лучше заняться рутинными делами или отдохнуть.

Любовный гороскоп

В первой половине месяца представительницы знака Близнецы решат вплотную заняться своим домом. Это касается не только ремонта или уборки, но и отношений. Если момент решения споров с супругом или родственниками назревал уже давно, наступило удачное время для улаживания ситуации. Астрологи не ожидают каких-либо негативных изменений в жизни замужних представительниц знака.

Любовный гороскоп на сентябрь 2022 года сулит женщинам-Близнецам, которые только находятся в поисках своего избранника, благоприятный период. Вторая половина месяца – удачное время для романтических знакомств. Велика вероятность того, что свободные Близнецы найдут свою вторую половинку.

А вот для заключения брака месяц окажется не лучшим. Союз не будет крепким, новые семьи будут регулярно конфликтовать. Лучше отложить бракосочетание на более благоприятный месяц.

Календарь здоровья

Положение Марса и Солнца сигнализирует о возможных проблемах со здоровьем. Уязвимыми будут сердце, кровеносная система, органы ЖКТ. По возможности женщинам-Близнецам стоит пройти профилактический осмотр, а при появлении недомогания не откладывать поход к врачу.

Энергетически Близнецы будут на подъеме, но не стоит злоупотреблять благосклонностью звезд. Не забывайте о полноценном отдыхе и эмоциональном балансе. Стрессы и конфликты очень быстро лишают сил. Восстановиться помогут сеансы медитации, прогулки на свежем воздухе, правильный режим сна. Посиделок в шумных компаниях лучше избегать, они не лучшим образом отразятся на самочувствии.

Финансовый прогноз

Первую половину сентября дамам лучше посвятить анализу и составлению планов. Также будет полезным завершить дела, которые тянутся с прошлых периодов. Чем меньше долгов будет перед третьей декадой, тем больше задач Близнецы успеют выполнить. Если заданий оказалось слишком много, стоит обратиться за помощью к коллегам. И наоборот, когда у них возникают подобные проблемы, окажите поддержку (но не в ущерб себе).

Финансовый гороскоп на сентябрь 2022 года сообщает, что в бюджете женщин-Близнецов особых изменений не произойдет. Сверхприбыли, как и больших убытков, ждать не стоит. Премии, дополнительные средства, материальная поддержка от близких людей будет, но не в этом месяце.

Гороскоп от известных астрологов

Топовые отечественные астрологи уже подготовили свои прогнозы для Близнецов. Предлагаем узнать, какие события произойдут в сентябре 2022 года.

Павел Глоба

Астролог рекомендует сфокусироваться на семье и доме. Если необходимо, ради этого можно пожертвовать работой. Возможно, самым близким людям потребуется ваша помощь. Лучшим решением будет взять отпуск и провести максимум времени с семьей.

Прогноз от Павла Глобы уверяет, что в рабочих вопросах ожидается полное спокойствие. Основное внимание в своей трудовой деятельности стоит уделять завершению неоконченных дел, анализу и планированию.

Тамара Глоба

Согласно гороскопу от Тамары Глобы, Близнецы к сентябрю накопят много «долгов» по работе – неоконченных дел, требующих срочного вмешательства. Именно ими и нужно заняться, так как они не дадут приступить к новым проектам, а при работе в коллективе еще и задержат других.

Представительницы данного знака зодиака смогут преодолеть и эти трудности, благодаря своей настойчивости и умению идти до конца.

Василиса Володина

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Астролог считает, что для Близнецов начало осени будет очень активным периодом. События будут возникать резко, и на них придется реагировать очень быстро. Времени на обдумывание решений и просчитывания последствий не останется. Гороскоп от Василисы Володиной рекомендует довериться интуиции. Внутреннее чувство поможет выйти из любой ситуации победительницей.

Василиса Володина советует присмотреться к своему окружению. Вероятно, в кругу общения есть недоброжелатели и завистники. Они могут распускать слухи в попытке навредить репутации. Астролог рекомендует не делиться своими планами с малознакомыми людьми.

Подведем итог

Гороскоп на сентябрь 2022 года обещает женщинам-Близнецам относительно спокойное время. Это поможет разобраться с накопившимися проблемами и навести порядок в доме и в жизни.