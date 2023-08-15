Гороскоп на август 2022 года для женщины Водолей

Согласно гороскопу на август 2022 года, что многое в жизни женщин-Водолеев будет завязано на общении. Тесное сотрудничество с коллегами, открытость с супругом и близкими людьми помогут найти ответы на самые интересующие вопросы.

Основные события для Водолеев в августе

Астрологи утверждают, что в августе 2022 года Солнце займет 7 дом гороскопа, отвечающий за взаимодействие с людьми. Для представителей воздушной стихии это, прежде всего, означает общение в семье. Партнеры будут чаще разговаривать, делиться информацией, вместе путешествовать по миру и общаться.

Солнечная энергетика затронет и деловую сферу. Так, владельцы бизнеса активно займутся наймом сотрудников для дальнейшего расширения. Те, кто желает построить карьеру, в августе получат возможность предоставить себя в лучшем свете перед начальством.

Внешне Водолеи будут казаться открытыми и доброжелательными. Астрологи утверждают, что за этой оболочкой скрывается страх остаться в одиночестве и неуверенность в собственных силах. Эти ощущения будут преследовать дам на протяжении всего месяца.

О том, что ждет женщину Водолей в августе 2022, сообщает астрологический прогноз по декадам:

Начало месяца (1-10 августа) . В этот период лучше не спешить с началом новых дел. Астрологи рекомендуют немного отдохнуть, закончить планы, оставшиеся с прошлого месяца. Стоит заняться делами семейными, личные отношения требуют первоочередного внимания.

. В этот период лучше не спешить с началом новых дел. Астрологи рекомендуют немного отдохнуть, закончить планы, оставшиеся с прошлого месяца. Стоит заняться делами семейными, личные отношения требуют первоочередного внимания. Середина месяца (11-20 августа) . Период удачи и финансового успеха. Эксперты называют вторую декаду самым удачным этапом месяца. Любые начинания окажутся успешными, деловые переговоры пройдут самым лучшим образом. Также можно проверить свою удачу в лотерее, но без лишнего риска. Вероятность потерять деньги всё равно остается.

. Период удачи и финансового успеха. Эксперты называют вторую декаду самым удачным этапом месяца. Любые начинания окажутся успешными, деловые переговоры пройдут самым лучшим образом. Также можно проверить свою удачу в лотерее, но без лишнего риска. Вероятность потерять деньги всё равно остается. Конец месяца (21-31 августа). Период резких перемен в личной жизни. Согласно астрологическим прогнозам, Водолеев ожидает неожиданное известие. При этом, оно может быть как радостным, так и резко негативным.

Планируя задачи на месяц, важно учитывать и выбирать для самых важных дел благоприятные дни: 7, 12, 15, 19 и 20 августа. В эти моменты положение небесных тел будет наиболее удачным. Звезды помогут решить как деловые вопросы, так и проблемы в личной жизни.

Особое внимание нужно уделить неблагоприятным дням: 23, 27 и 28 августа. На это время крайне нежелательно планировать посещения врача, совершать крупные покупки и проводить крупные финансовые транзакции. Неблагоприятные дни лучше посвятить рутинным делам или отдыху.

Любовный гороскоп

Для большинства представительниц данного знака зодиака этот месяц будет относительно спокойным, но ситуация может резко измениться в третьей декаде. Согласно любовному гороскопу на август 2022 года, женщины-Водолеи получат неожиданную новость, которая многое поменяет в их личной жизни.

Представительницы воздушного знака будут особенно успешными в общении, поэтому любые проблемы в отношениях необходимо обговаривать с партнером. Супруги смогут прийти к взаимному пониманию, если начнут делиться друг с другом своими переживаниями. Не бойтесь говорить открыто, близкий человек всегда поймет и примет ситуацию.

Календарь здоровья

Транзит Марса сигнализирует о том, что женщины-Водолеи будут как никогда полны энергии и сил. Отдавайте предпочтение активным способам отдыха, чаще посещайте спортзал. Это не только положительно скажется на общем самочувствии, но и поможет держать фигуру в отличном состоянии. В августе возможны небольшие проблемы с ЖКТ. Чтобы избежать их, старайтесь вести здоровый образ жизни, соблюдать правильное питание. Отказ от вредных привычек также поможет сохранить здоровье.

Астрологи утверждают, что конец лета будет травмоопасным периодом. Соблюдайте осторожность на дорогах, особенно при управлении транспортом. Вероятность попасть в аварию будет очень высокой.

Финансовый прогноз

В августе представительницы знака Водолей будут активно взаимодействовать с коллегами. Чем лучше будет налажен контакт, тем выше результаты проделанной работы. Не исключено, что дамы отправятся в командировку, чтобы установить связь с новыми деловыми партнерами. Такое путешествие не только хорошо скажется на карьере, но и поможет завести личные полезные знакомства.

Согласно финансовому гороскопу на август 2022 года, женщины-Водолеи будут успешными при работе с деньгами. Главное условия – использовать для этого не свои, а заемные или чужие финансы. Представительницы данного знака будут интуитивно ощущать, куда можно вложить деньги, чтобы получить хороший доход в будущем.

Гороскоп от известных астрологов

Топовые астрологи уже приготовили точные прогнозы на август 2022 года. Предлагаем узнать, о каких событиях предупреждают Водолеев эксперты.

Павел Глоба

Астролог советует держать свои эмоции под контролем. Согласно гороскопу от Павла Глобы, излишняя вспыльчивость и приведет к большим проблемам на рабочем месте. Конфликты, зачинщицами которых станут женщины-Водолеи, будет трудно удержать под контролем. Это может привести к срывам сроков выполнения задачи, а в особо тяжелых случаях – увольнению.

Это же относится и к личной жизни. По мнению Павла Глобы, август – не лучшее время для выяснения отношения и доказывания своей правоты. Успеха это не принесет, а разрушить семейные отношения будет проще простого.

Тамара Глоба

Астролог считает, что этот месяц будет для Водолеев очень благоприятным. Согласно прогнозу от Тамары Глобы, дамы будут создавать новое своими силами. Успехи в делах наделят уверенностью в себе, откроет новые горизонты для покорения. Многие идеи удастся воплотить в жизнь, если заручиться поддержкой влиятельных людей.

Чтобы избежать проблем, Тамара Глоба рекомендует тщательно оценивать свои действия, взвешивать все плюсы и минусы принимаемых решений. Идти на большой риск очень опасно, даже если цена успеха очень высока.

Василиса Володина

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По гороскопу от Василисы Володиной, конец лета станет периодом изменений в личной жизни. Астролог советует посмотреть на свои отношения со стороны, оценить, куда они ведут. Если они уже давно исчерпали себя и держатся только на привычке, то пришла пора перемен. Василиса Володина рекомендует освободить свою жизнь от людей, которые уже не вызывают никаких чувств.

А вот по рабочим вопросам такой категоричности лучше не придерживаться. Любое неосторожное действие или высказывание может нанести карьере серьезный ущерб. Менять место работы астролог тоже не советует.

Подведем итог

Гороскоп на август 2022 года сулит женщинам-Водолеям довольно многообещающий месяц. Они получат массу возможностей для самореализации. Главное, правильно и вовремя ими воспользоваться.