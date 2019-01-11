Что ждет женщину Лев в 2019 году?

Лев – летний знак зодиака. Даты рождения Львов 23 июля-22 августа. Характер человека, родившегося под знаком Льва как нельзя больше оправдывают свою царственную натуру. Лев как хищник всегда целеустремлен. Тягаться с ним или остановить, когда тот идет к заветной цели, невозможно. И неважно, кто находится под этим знаком, мужчина или женщина, они строят долгосрочные планы. Расскажем о том, какой гороскоп ждет женщин-львиц в 2019 г., узнаем советы известных астрологов.

Что ждет в 2019 году в целом

Самым тяжелым для женщин Львов в 2019 году будет начало и конец года, когда необходимо собрать все силы, чтобы выстоять назло всем трудностям. Но, в то же время, год будет удачно складываться для налаживания отношений в семье, возможно заключение брака без приглашения множества гостей.

Не обойдется, правда, без конфликтов с родственниками. Как ни странно, но все проблемы могут уйти, если посвятить себя отдыху, работе на даче, путешествиям по природным заповедникам.

Гороскоп по месяцам

Месяцы и периоды 2019 года принесут разные сюрпризы женщинам Львам.

Январь

Это самый трудный месяц года. В январе Львицам придется решать проблемы рабочего характера. Нельзя затягивать подведение финансовых итогов за предыдущий год. Это может пагубно отразиться на дальнейшей деятельности.

Совет! Не стоит в этот период показывать свой царский характер, это может не всем понравиться.

Февраль

Месяц трудоголиков. Если конек женщины Льва — рекламный бизнес, то вам обеспечен взлет по карьерной лестнице при небольшом старании и упорстве. Особенно это касается работников бюджетной сферы.

Март

Львам необходимо тщательно продумать свой отпуск. Заранее забронировать отель и билеты на самолет или поезд, если предстоит дальнее путешествие.

Апрель

Апрель требует от Львиц восстановления сил от зимних морозов, тщательной подготовки к лету как в бизнесе, так и дома.

Май

Настроит женщину Льва на качественную работу, позволяющую установить долгосрочные финансовые контакты, найти себе новых партнеров по бизнесу.

Июнь

Июнь - месяц встречи с любимым человеком, если еще такого нет. Но вам придется покинуть свой дом и отправиться в какое-нибудь путешествие.

Июль

В этот месяц, когда большинство людей уезжает отдыхать, женщине Льву просто необходимо оставаться на работе, так как в это время будут закончены долгосрочные проекты, появятся новые партнеры по бизнесу, начнут отходить на второй план финансовые проблемы.

Август

Конец лета благоприятен для львов, которые работают в творческой сфере. Они воплотят самые лучшие свои идеи в жизнь.

Сентябрь

Первый осенний месяц поможет вам решить бумажные проблемы, с государственными органами и банками, страховыми компаниями. Если к вам есть вопросы от налоговой инспекции, попытайтесь решить их. Большинство решений будут в вашу пользу.

Октябрь

В этом месяце у женщин Львов будут налаживаться семейные отношения, она будет стремглав бежать к своей второй половине, в конце рабочего дня.

Ноябрь

В этот период возможен второй «медовый месяц», наполненный романтикой и новизной отношений.

На второй план, окончательно уйдут проблемы, связанные с финансами.

Декабрь

Декабрь приведет к тому, что в преддверии Новогодних праздников, царица зверей будет очень уставать на работе, но ее всегда поддержит вторая половина. Отношения с другими родственниками также станут добрыми, наступит взаимопонимание.

А еще женщинам без детей удастся забеременеть и родить малыша.

Любовный гороскоп женщин Львов на 2019 год

В начале года на небосклоне будет властвовать Венера, богиня любви. Поэтому этот год благоприятен для женщин Львов в отношении с противоположным полом.

Но, имейте в виду, что женщины Львы сильные натуры, знающие что хотят от жизни и берущие свое. Этот быстрый натиск не нравится многим мужчинам.

Чтобы найти семейное счастье в 2019 году Гороскоп предлагает умерить темперамент, стать ласковой, как кошечка. И во втором полугодии 2019 г. Львам повезет, их семейная жизнь наладится.

Потратьте больше денег на себя, купите новые наряды, измените слегка внешность, и счастье не заставит себя ждать. Вы начнете получать цветы и подарки от противоположного пола, вас будут обсыпать комплиментами. Заводя многочисленные романы, вы будете искать того самого. И, наконец, появится он, тот с которым вам будет приятно свить семейное гнездышко.

Финансовый гороскоп для женщин Львов на 2019 год

Год Желтой Земляной Свиньи для женщин Львов будет очень удачным и обещает повышение по службе, особенно если ее деятельность связана с политикой, рекламой, коммерцией, педагогикой и искусством.

В этих сферах деятельности предпринимателю необходимо собрать дружную команду, которая воплотит мечту своего руководителя в жизнь. Но многие финансовые вопросы необходимо взять на себя:

составить бизнес-план;

изменить рабочий график, чтобы он стал удобным себе, команде, своим домочадцам;

сводить дебет с кредитом.

Даже в отпуске нельзя отпускать мысли о бизнесе. Контракты, сделки, договоры не будут вас ждать.

Не стоит играть в этом году и лотерею, а также делать ставки на скачках и в казино. Не следует вкладываться в инвестиции. Этот вид дохода Львам ничего не принесет, а некоторым и поможет все потерять.

Здоровье Львов в 2019 году

Здоровье не безгранично. И Львов в 20019 году могут ждать неприятности с этой стороны: стрессы, простуды, заболевания сердца и желудка при лишнем злоупотреблении вредными продуктами.

Гороскоп советует:

Позаботьтесь о своем здоровье.

Отдыхайте, как можно чаще, но не забывайте о делах.

Если вы почувствовали, что организм близок к стрессу, устройте себе праздник или шоппинг.

Займитесь фитнесом или йогой.

При любом недомогании, обращайтесь к врачу.

Гороскоп для Львов женщин по знакам Китайского календаря на 2019 год

Те, кто живет по китайскому календарю, знают, что знаки зодиака надо рассматривать не только по месяцам, но и по годам рождения, тогда обязательно сбудутся его предсказания. Познакомимся с гороскопом на 2019 год и узнаем, что ожидает женщину Льва по годам рождения.

Гороскоп на 2019 год – женщина Лев, рожденная в год Свиньи

Женщины Львы, рожденные в год Свиньи, еще в юности думали, что у них будет много поклонников. И это так. Тем, кто не замужем, действительно, светит много внимания и ласки. Замужем же женщина будет счастлива, даже если поменяет партнера. Она обязательно станет прекрасной матерью.

Правда, браки этого года могут для женщин Львов продлиться недолго. И все равно львицам стоит задуматься о противоположном поле и выбрать себе суженного. А свое свадебное путешествие надо распланировать самостоятельно. Свинья всегда знает, где Льву лучше. Подумайте об Африке, Египте, Алтае.

Поездка также подходит одиноким, в них женщина Лев обязательно познакомится со своим прекрасным принцем.

Рожденным в год Свиньи стоит подумать о расширении бизнеса или попросить начальника прибавить зарплату.

Хобби Льва могут перерасти в бизнес и решить финансовые проблемы. И подняться вверх вы сможете, если пройдете какие-либо курсы или повысите свою квалификацию.

И хотя среди Львов, которые родились в год Свиньи очень много долгожителей, не забывайте о своем здоровье. Необходимо соблюдать режим дня, не перерабатывать.

Гороскоп на 2019 год, женщина Лев, рожденная в год Петуха

Львы, рожденные в год Петуха, доверяют в любой ситуации анализу, а не интуиции. Он непостоянен. Задира. Стремится к первенству. Эти качества проявляются и у женщин.

Они могут иметь одновременно нескольких партнеров, что часто приводит к непониманию со стороны сильного пола. Возникают трудности в личной жизни. Но если женщина замужем, то она будет хорошей матерью, своеобразной наседкой, хотя, ей стоит избегать чрезмерного воспитания своих детей.

Петух способен испортить отношения с друзьями, постоянно подкалывая их или хвастаясь перед ними.

В финансовом плане, таким Львам стоит, вовремя платить кредиты и не брать новых.

Азартные игры противопоказаны Львицам. Это касается не только казино, но и игр с друзьями. Деньги придется зарабатывать, а не полагаться наудачу. Погашение крупных займов потребует значительных усилий.

Петух трудолюбив. Начальники в 2019 году оценят это по достоинству. Многие из них имеют хорошие шансы получить желаемую должность или повысить зарплату. Год желтой земной Свиньи благоприятен для того, чтобы овладеть новыми знаниями и навыками, изменить подход к работе. Если работа не приносит радости и не вызывает интереса, сейчас самое подходящее время для кардинального изменения сферы деятельности. Этот знак легко обучается, и даже во взрослом возрасте, начав карьеру с нуля, можно быстро достичь завидных результатов.

В 2019 году женщины Львы, рожденные в год Петуха, должны заботиться о своем желудочно-кишечном тракте и других органах пищеварительной системы. Независимо от того, есть у вас время или нет, важно регулярно и правильно питаться.

Гороскоп на 2019 год, женщина Лев, рожденная в год Змеи

Восточный гороскоп на 2019 год обещает женщине, рожденной под знаком Льва в год Змеи, старых идей, и только недавно пришедших в голову. Желтая Земляная Свинья, смотрит на змей с большим интересом, но без страха. Они грациозны, мудры, холодны. Быстро оценивают ситуацию. Львице этого знака зодиака иногда стоит отказаться от своих замыслов, проанализировав ситуацию и подумать над другим решением. Для создания благополучия в семье и на работе Женщины Львы, родившиеся в год Змеи, должны постоянно принимать разумные решения в отношении окружающих.

Летний отдых стоит провести в сельском доме, наслаждаясь природой.

Возможно, в этом году надо рассмотреть варианты изменения жизни: переехать на новое место, сделать ремонт в квартире, поменять место работы.

В общении с детьми такие женщины, должны не перегружать их своей заботой. А к людям старшего поколения стоит отнестись уважительно и внимательно слушать их советы.

Год Свиньи будет построен на заботе о любимом человеке, которым женщины Львы будут посвящать все свое свободное время. Одинокие Змеи так и не смогут найти в 2019 году свою половинку, но не упустят возможности завести недолгие отношения.

Не стоит прятать все свои сбережения и откладывать на черный день. Львам стоит потратить их на своих близких. Но вы не должны откладывать слишком много своего дохода, отказывая себе и своим близким в радости жизни. Купите недвижимость, вложите капитал в образование детей. Это окупится сторицей.

Чтобы изменить себя в профессиональном плане, попробуйте подыскать другую сферу деятельности. На новом месте вам придется контролировать весь процесс.

Успех ждет вас в профессиях, связанных с землей:

садоводство;

огородничество;

ландшафтный дизайн.

а также он вполне успешен в медицинских профессиях, не зря в эмблеме врачей присутствует змея.

Следите за своим здоровьем, вирусные заболевания не помогут вашему карьерному росту. В этом году Львицы должны поберечь сердце, даже если оно никогда не давало сбой. Любителям альпинизма и экстрима стоит посидеть дома или заняться более спокойным видом спорта.

Гороскоп на 2019 год, женщина Лев, рожденная в год Крысы

Женщина лев, рожденная в год Крысы. В 2019 году будет благополучна в любой деятельности. Крыса хитра, любопытна, умеет логически мыслить. Умеют навязывать свои идеи окружающим. Женщина этого типа способна рисковать ради любимого человека.

Все заброшенные проекты таким Львицам стоит поднять на поверхность. 2019 год благоприятен для их завершения. Это позволит Крысе идти к новым достижениям.

В прерогативе будут творческие профессии и услуги, связанные с домом.

Измените себя, придумайте новый образ. Обязательно постарайтесь таким видом обратить на себя внимание любимого мужчины. Но никогда не пытайтесь его силком женить на себе. Это может погубить ваши отношения.

Откройте для себя новые города и страны, создайте карту маршрутов путешествия.

Если не все благополучно в семье, дайте своему супругу еще одну возможность изменится, не отталкивайте его. Если вы одиноки вспомните о своем окружении. Там обязательно найдется человек, которому вы не безразличны и с которым можете связать свою жизнь. Сделайте первый шаг.

Займитесь чем-нибудь интересным в свободное время, найдите себе хобби. Порадуйте близких различными подарками, которые вы собирались подарить уже давно.

Дайте своим друзьям небольшие суммы денег взаймы, но сами старайтесь не брать в долг и не играйте в лотерею. Следите за своими финансовыми бумагами. Налаживайте отношения с коллегами на работе. Это поможет вам осуществить взлет по карьерной лестнице.

Женщинам Львам стоит воздержаться оттого, что вредит их здоровью, не покупайте некачественные продукты и напитки, посещайте только квалифицированного врача. Соблюдайте меру в еде. Иначе могут возникнуть заболевания желудочно-кишечного тракта.

Если вы сильно устали откажитесь от дальнейшей работы, напишите заявление на отпуск. Вместе с семьей совершите увлекательное заграничное путешествие, откройте неизвестные вам края России, наслаждайтесь жизнью.

Откажитесь от высоких каблуков. Они могут привести к непредсказуемым последствиям для вашего организма.

Гороскоп от Павла Глоба

По предположениям Павла Глобы, в 2019 году женщина Лев не будет скучать. Представительницы прекрасного пола, особенно творческие натуры, будут весь год предлагать новые идеи развития бизнеса, которые улучшат финансовое положение как компании, где работает Львица, так и поможет ей самой. После реализации планов Львица начнет делать себе карьеру и даже сможет перепрыгнуть через несколько ступеней.

С другой стороны Павел Глоба предупреждает, что не стоит говорить о своих планах в присутствии представителей других фирм и родственников.

Астролог советует побеспокоиться о своем здоровье и отправиться на несколько дней, но не меньше недели, в путешествие или на природу.

По мнению Глобы, женщины Львы должны наладить отношения с партнерами по работе и близкими, посмотрев на них с другой стороны., заметить то, что не замечали раньше.

Гороскоп от именитых астрологов

Василиса Володина, гороскоп на 2019 год для женщин Львов

Василиса предлагает женщинам Львам не забыть о карьерном росте, здоровье, финансах и любви. Эти составляющие жизни целеустремленных Львов помогут им осуществить свою мечту, воплотить планы, задуманные несколько лет назад. Но по мнению астролога, чем-то надо пожертвовать. В карьере выбрать только одну дорогу из многих перспектив или построить что-то новое. В семейных отношениях, возможно, развестись и вступить в брак повторно.

Необходимо неустанно следить за здоровьем. В этом году, считает Василиса, подвержены риску сердечно-сосудистая система и полость рта.

Тамара Глоба, гороскоп на 2019 год для женщин Львов

Тамара считает, что основное качество, которое необходимо Женщинам Львам – сдержанность. Так как обычно Львы, несмотря на преграды, идут к своей мечте, сметая все на пути. Это может обернуться против них. Но это стремление в то же время поможет и подняться в работе и любви. Стоит только слегка уменьшить свой пыл. И львицы будут награждены. В бизнесе – повышением по службе, в любви – рождением детей. У многих появятся близнецы.

Чтобы плодотворно прожить наступивший год постарайтесь:

Думать о чувствах, желаниях и потребностях других людей, особенно близких. Решить старые финансовые и деловые вопросы. Подарить себе праздник и интересный отпуск. Займитесь своим любимым видом спорта.

И тогда вы весь 2019 год будете первыми. Вас будут любить и уважать. Вами будут гордиться. К вам будут прислушиваться. И все у вас будет хорошо.