Полезности для тех, кто собирается в Грузию

В последнее время Грузия стала весьма популярным направлением у русских туристов. Всё чаще я вижу посты в инстаграме, рекламу, отзывы – всё об этой стране.

Совсем недавно я сама съездила в Грузию, такую близкую, но такую во многом непохожую на Россию страну. В этой статье я хочу поделиться некоторыми аспектами путешествия, которые будут полезны туристам. Особенно тем, кто путешествует самостоятельно, не пользуясь услугами турагентств.

Деньги

Национальная валюта Грузии – Лари. По нынешнему курсу 1 Лари равняется примерно 27-28 рублям. Для простоты вычислений я все местные цены умножала на 30.

Другую валюту в Грузии не принимают, поэтому деньги придётся в любом случае поменять. Это можно сделать как в России, так и уже на месте, в Грузии. Советую поменять деньги уже в аэропорту, сразу по прилёту. Курс везде примерно одинаковый, поэтому особой разницы в том, какой именно обменный пункт вы выберете, нет.

Сразу должна предупредить, в Грузии далеко не везде принимают банковские карты! Причём я говорю не только про маленькие городки. В столице страны, в Тбилиси, нам почти везде приходилось расплачиваться наличкой. В ресторанах, кафешках, метро, продуктовых лавках. А в городе Боржоми даже при заселении в гостиницу попросили оплатить номер наличными деньгами.

В общем, готовясь к путешествию в Грузию, возьмите с собой максимальное количество наличности. Уповать на банковскую карту здесь не стоит.

Цены

В Грузии всё на порядок дешевле, чем в России. Это касается и еды, и проживания в гостинице, и проезда на общественном транспорте, и развлечений.

Приведу несколько примеров. В центре Тбилиси можно поужинать вдвоём в хорошем ресторане на 25 Лари (то есть примерно на 700-750 рублей). Одна поездка в метро стоит 0,5 Лари, то есть меньше 15 рублей. Покатушки на колесе обозрения обойдутся примерно в 5-10 Лари.

В общем, самое дорогое в поездке в Грузию – это билеты на самолёт. Хотя, если постараться, можно найти более-менее выгодные варианты. Например, бронировать рейс лучше заранее, за два-три месяца до путешествия, тогда билеты выйдут дешевле. Если вы готовы путешествовать налегке, с небольшой сумочкой в ручной клади и без багажа, можно отправиться в полёт на каком-нибудь лоукостере. Например, дешёвые билеты есть у авиакомпании «Победа». Поскольку я без чемодана путешествовать не умею, этот вариант для меня отмёлся. В итоге в одну сторону мы летели грузинской авиакомпанией Georgian airways, а в другую – нашей Red Wings. Сервис у авиакомпаний вполне приемлемый, тем более лететь всего два с половиной часа. Зато билеты стоят в разы дешевле, чем, например, у Аэрофлота.

Общественный транспорт

Как я уже писала выше, я люблю путешествовать самостоятельно, не прибегая к услугам гидов и туроператоров. Самое сложное, ответственное и интересное – продумать маршрут. В какой город прилететь, как из аэропорта добраться до отеля, как потом из него кататься по другим местам страны. Этот раздел моей статьи будет полезен тем, кто тоже любит путешествовать самостоятельно.

Итак, Грузия – страна относительно небольшая. Если вы едете на несколько дней, тем более на неделю и больше, я советую не засиживаться на одном месте, а прокатиться по разным городкам этой страны.

Первый вариант, который приходит в голову, - это взять машину в аренду и не париться. Прокатные пункты здесь есть, так что это удовольствие вы сможете себе позволить. Но, если честно, советовать данный способ путешествия по Грузии я не буду. Здесь водят очень неаккуратно. Полно лихачей, которые даже по серпантину в гору едут с бешеной скоростью. Правила дорожного движения здесь нарушаются повсеместно. В общем, машину в аренду стоит брать только в случае, если вы – матёрый водитель с большим стажем.

Второй вариант, которым, собственно, пользовалась я во время своих странствий по Грузии – маршрутка. Тут это самый популярный вид бюджетного передвижения между городами. В большинстве населённых пунктов есть так называемые автовокзалы. Чаще всего они находятся в районе местного рынка.

В частности в Тбилиси таких автовокзалов несколько, все они расположены на некотором удалении от центра города. Но расположились они неподалёку от станций метро, поэтому с приездом сюда проблем возникнуть не должно. Будьте готовы к тому, что как только вы выйдите из метро, вас тут же окружат местные таксисты (грузинские таксисты – это отдельная тема, об этом я подробнее напишу чуть ниже). Они начнут спрашивать, куда вы хотите поехать. А после вашего ответа, начнут кричать, что с радостью отвезут вас туда. Нет, вы приехали на автовокзал в поисках не такси, а маршрутки! Не ведитесь. Такси стоит дорого, особенно, если вы собрались ехать в другой город.

Найти нужную маршрутку труда составить не должно. Спрашивайте у каждого встречного, где стоит автобус до нужного вам города. Пусть не все, но кто-то наверняка ответит вам.

Итак, к чему нужно быть морально готовым, если вы отважились на путешествие по Грузии на маршрутном такси:

Грузинские рынки – малоприятные места. Особенно в Тбилиси. Мне они напомнили наши рынки, которых было полным-полно в 90-е годы. Здесь и продукты, и одежда, и электроника. Грязно, шумно, неприятно пахнет. Пребывание в подобных местах вряд ли можно назвать приятным времяпрепровождением. Просто нужно помнить, что вы тут ненадолго, только для того, чтобы сесть в машину и уехать.

Расписание движения маршруток весьма размытое. Курсируют они примерно раз в час. Но дело в том, что водители не придерживаются соблюдения точного времени отправления, а ждут, пока автобусик полностью не заполнится пассажирами. Таким образом, маршрутка может отойти от автовокзала немного раньше положенного времени. А может, наоборот, задержаться на 30-40 минут. Это весьма обескураживающий момент, из-за которого бывает сложно спланировать своё время. Когда мы приехали на Тбилисский автовокзал, чтобы рвануть оттуда в городок Сигнахи, пришлось ждать отправления маршрутки чуть ли не час. В общем, приезжать на автовокзал к определённому времени – занятие, на мой взгляд, довольно-таки бессмысленное. Мы приезжали наобум: как приедем, так приедем. Тут от вас и от вашей пунктуальности ничего не зависит.

Маршрутки – не очень-то комфортабельный вид транспорта. В Грузинских микро-автобусиках такое чудо техники, как кондиционер, отсутствует. Во время путешествий пассажиры просто открывают окна.

Таксисты

Есть вероятность того, что вам всё равно так или иначе придётся пользоваться такси. Например, у меня была такая ситуация. Мы приехали в городок Сигнахи, который находится примерно в двух часах езды от Тбилиси. Приехали мы сюда на маршрутке, и таким же образом собирались вернуться обратно. Погуляли по городу, посмотрели достопримечательности, покушали в местной кафешке, пофоткались и пошли обратно к остановке. Но оказалось, что последний автобусик отъехал отсюда в 18.00, а времени было уже около 7 вечера. Гостиница у нас в Тбилиси, все вещи там же, возвращаться в любом случае как-то надо. Вот и пришлось воспользоваться услугами местного таксиста.

Как известно, такси – это один из самых дорогих способов передвижения.

Более-менее выгодных такси: Убера, Гетт-такси и прочих, здесь нет. Только в Тбилиси есть Яндекс-такси, в других городах и через это приложение заказать машину вы не сможете.

При том, что в целом в стране Грузинской всё ощутимо дешевле, чем в России, такси всё равно является дорогим удовольствием. Особенно большие деньги таксисты берут с туристов в аэропорту.

Местные водители очень настырны, а иногда грубоваты. Они могут чуть ли не вырвать чемодан из рук и засунуть в багажник своей машины, лишь бы ты воспользовался его услугами.

С ними можно и нужно торговаться. При том, что я абсолютно не умею этим заниматься, в Грузии у меня получалось сбивать цену на 5-10, а один раз на все 20 Лари.

Я заметила, что таксист в начале назначает просто запредельную цену. Например, просит 40 Лари за расстояние в 10-15 км. Когда говоришь, что это дорого, он начинает рассказывать байки о том, что дешевле ни у кого нет, что у них очень дорого стоит бензин, что если сбавить цену, он останется в минусе. Лучший вариант тогда просто сказать: «Ладно, мы поищем другие варианты». Тогда таксист говорит: «Хорошо, за 35». В общем, аукцион начинается, у вас появляется возможность сбить цену.

Всё это рассказываю, так как по прилёте в Грузию сама очень лопухнулась с таксистом. Когда вышла из аэропорта, тут же подбежал мужчина, который, остановив свою машину посреди дороги, подбежал, взял наши чемоданы, закинул их в багажник и сказал, что отвезёт куда надо. Я спросила: «За сколько?». «За 40 Лари», - ответил он. Когда я возмутилась дороговизной, он начал заливать что-то про дорогой бензин и всё прочее, о чём я писала выше. Поскольку я только вышла из аэропорта, всё вокруг видела впервые, а про какие-то тонкости никто мне не рассказывал, я поверила. Потом поняла, что вестись на россказни первого попавшегося таксиста не стоит. Да, бензин у них дорогой, но не на столько. И всегда есть возможность найти более сговорчивого таксиста.

Маленький лайфхак. Если вам нужно проехать приличное расстояние на такси, постарайтесь найти попутчиков, которым нужно ехать в ту же сторону, что и вам. Таким образом вы сможете поделить стоимость проезда пополам.

Прогулки пешком

На разных сайтах о путешествиях, в путеводителях я нередко натыкалась на фразу о том, что столица Грузии Тбилиси – европейский город.

Если честно, я с этим совершенно не согласна. Здесь очень красиво: восхитительные пейзажи, интересная самобытная архитектура.

Но европейского я ничего здесь не заметила.

Главное отличие, на мой взгляд, это абсолютная необорудованность для маломобильных людей. На Западе давно начали стремиться к тому, чтобы передвижение по улицам людям с ограниченными возможностями было максимально комфортным. Я очень рада наблюдать за тем, что и в нашей стране всё больше делается в этом направлении. Но, к сожалению, до Грузии данная тенденция пока не дошла.

И в Тбилиси, и в других городах Грузии прогулки могут быть весьма затруднительны для людей в инвалидных колясках, а также для женщин, которые в детской колясочке возят своих ребятишек.

Во-первых, здесь почти нигде нет пандусов. Ни у бордюров, ни на лестницах; ни в метро, ни на улице. К слову сказать, в Тбилисском отеле, в котором мы останавливались, не было ни лифта, ни даже пандуса. При этом лестница, ведущая к номерам, была весьма высокой и крутой. Сюда с чемоданами-то было не просто подниматься. При этом никаких предупреждений на эту тему на сайте гостиницы не было. Из чего я сделала вывод, что это у них в порядке вещей.

Во-вторых, местами тротуары очень узкие, здесь разминуться с идущим навстречу человеком бывает весьма проблематично. При этом качество дороги обескураживает – всюду ямы, трещины, выбоины. Особенно это актуально для Тбилисского района, который называется «Старый город». Тут очень красиво, живописно, волшебно. Но я с трудом представляю себе, как здесь сможет перемещаться человек в инвалидном кресле или девушка с маленьким ребёнком.

В-третьих, от Европы Грузию разительно отличает неуважение водителей по отношению к пешеходам. Уступать дорогу тут не принято даже на пешеходных переходах. Если вы гуляете по Грузинским городкам и улочкам, всегда старайтесь переходить дорогу либо там, где есть светофор, либо по подземному переходу.

Еда

Многие мои знакомые, побывав в Грузии, возвращались со словами: «Как же там вкусно!».

Признаюсь честно, я местной едой была слегка разочарована. Конечно, до поездки в Грузию я уже была немного знакома с традиционной кухней. В России недостатка в Грузинских ресторанах нет.

Но, приехав на родину хинкали и чахохбили, я поняла, что мой желудок не готов к этой матёрой кавказской еде. Да, всё это вкусно. Но, во-первых, в абсолютном большинстве мест, где мы ели, всё было сильно пересолено. Во-вторых, многие блюда были слишком жирными.

Настоящий восторг я испытала только от двух кушаний: шампиньонов, запечённых с сыром сулугуни, и от разных видов хачапури.

Для тех, кто планирует спутешествовать в Тбилиси, настоятельно рекомендую посетить местечко под названием «Хачапури № 1» (Sakhachapere № 1). Находится оно по адресу: ул. Шато Руставели, дом № 5. Тут действительно очень вкусно, хачапури просто отменные, при этом цены совсем не кусаются.

А если вы окажетесь в городе Боржоми, который известен источником с целебной водой, настоятельно рекомендую посетить место под названием: «Dimitri’s Wine Lane» (Винный погреб Димитрия).

Находится оно по адресу: улица 9ого Апреля, дом № 40. Около входа большими буквами написано: «Дегустация вина». Это не закусочная, не ресторан. Здесь продают вино, мороженое и кофе. Но всё просто отменное! И по вкусу, и по качеству. Хозяин заведения – очень приветливый мужчина, который хорошо говорит и на русском, и на английском языках. Сначала он предлагает вам продегустировать вино. Спрашивает, какие виды вам нравятся: белое, красное, сладкое, сухое и т.д. Приносит несколько бутылок. Затем из каждой понемногу наливает вам в стакан. Вы пробуете, а потом либо заказываете полный бокал понравившегося напитка, либо покупаете целую бутылку. Я далеко не фанат этого древнего напитка, пью его крайне редко и чаще всего без особого удовольствия. Но здесь я получила истинное наслаждения и от вкуса, и от приятного опьяняющего состояния.

Кофе здесь также отменно вкусный. Я кофеман, мне важно, чтобы напиток был крепким, настоящим, немного с горчинкой. В Грузии мне практически не доводилось испытывать наслаждение от распития кофе, почти везде он либо растворимый, либо слабый. А здесь, в Винном погребке, я наконец-то смогла покайфовать от своего любимого напитка! В общем, если приедете в городок Боржоми, очень рекомендую зайти в Винный погребок Димитрия. Например, утром, чтобы выпить чашечку терпкого кофе. Или вечером, после ужина, чтобы насладиться настоящим качественным грузинским вином.

Язык

В Грузии не все говорят и понимают русский язык. Молодое поколение его вообще почти не знает. Более взрослое поколение людей, начиная от 40 лет и старше, наш язык знает. Но, во-первых, не все. А во-вторых, чаще всего лишь некоторые слова и фразы.

На английском тут вообще мало кто сносно разговаривает. Более-менее хорошо знает его лишь молодое поколение. У взрослых, тем более пожилых людей пытаться что-то узнать на английском языке практически бесполезно. Честно говоря, меня это сильно удивило. В эту страну стекается много путешественников из европейских стран, которые явно не понимают ни русский, ни грузинский языки.

В общем, будьте готовы иногда сталкиваться с языковым барьером, периодически объясняться с местными жителями с помощью жестов.

Грузинская письменность очень необычная, скорее похожа на вязь, чем на более привычную нам кириллицу или латиницу. Поэтому не стоит уповать на то, что вы сможете интуитивно разобрать какие-то грузинские письмена.

Благо, большинство необходимых туристам надписей продублированы на английский, а иногда и на русский языки. Все указатели на дорогах и в аэропортах, меню в кафешках и ресторанах – всё есть на английском. В Тбилисском метро (если я не ошибаюсь, этот вид общественного транспорта есть только в столице страны) названия станций объявляют не только на грузинском, но и на английском.

Заключение

Несмотря на некоторые негативные нюансы, я всё равно очень советую спутешествовать в Грузию! Она может подарить огромное количество восторгов, радостей, чувства эстетического наслаждения.

При этом поездка получится значительно бюджетнее, чем в любую европейскую страну.