Благоприятные дни для маникюра в августе 2023 года

Луна играет важную роль в жизни каждого человека, влияя на красоту, здоровье и самочувствие. Чтобы маникюр выглядел совершенно в августе 2023 года, следует выбирать дни для визита к мастеру по лунному календарю. Советы астрологов помогут укрепить здоровье и сохранить внешний вид ногтей.

Маникюр по фазам Луны в августе 2023

Транзит Луны имеет большое значение для каждого человека. От того, в какой фазе находится ночное светило, зависит успешность косметических процедур, их влияние на здоровье ногтей и кожи руки. Помимо этого, лунная энергетика может затрагивать и потусторонние сферы, отвечающие за материальное благополучие, удачу и семейные отношения.

Если дата для маникюра выбрана удачно, то женщины могут получить более интересный и удачный результат. Косметические процедуры окажут положительный эффект на состояние ногтей. И, наоборот, маникюр, выполненный в неблагоприятные дни, будет блеклым и раздражающим.

Чтобы визит к мастеру оставлял исключительно положительные эмоции, следует разобраться, какие фазы будут самыми удачными для ухода за ногтями. В августе 2023 года они будут следующими:

Убывающая (2-15 августа) . На этом этапе происходит очищение и обновление организма. В результате постепенного снижения энергетического потенциала ногти отрастают медленнее, но становятся более крепкими и здоровыми. Это время будет удачным для дам, которые планируют дольше сохранить маникюр. Процедуры, выполненные на убывающую Луну, помогают избавиться от негатива и справляться с трудностями.

. На этом этапе происходит очищение и обновление организма. В результате постепенного снижения энергетического потенциала ногти отрастают медленнее, но становятся более крепкими и здоровыми. Это время будет удачным для дам, которые планируют дольше сохранить маникюр. Процедуры, выполненные на убывающую Луну, помогают избавиться от негатива и справляться с трудностями. Растущая (17-30 августа) . Фаза активизации жизненных процессов, новинок и принятия решений. Положительная динамика лунной энергии сказывается и на состоянии ногтей: рост ускоряется, но это делает их более ломкими и тонкими. Маникюр на растущую Луну притягивает здоровье и материальное благополучие.

. Фаза активизации жизненных процессов, новинок и принятия решений. Положительная динамика лунной энергии сказывается и на состоянии ногтей: рост ускоряется, но это делает их более ломкими и тонкими. Маникюр на растущую Луну притягивает здоровье и материальное благополучие. Полнолуние (1 и 31 августа) . Этот день считается крайне сложным и непредсказуемым для большинства медицинских и косметических процедур, включая маникюр и педикюр. Визит к мастеру может вызвать приступы тревожности, перетекающие в депрессию и плохое самочувствие.

. Этот день считается крайне сложным и непредсказуемым для большинства медицинских и косметических процедур, включая маникюр и педикюр. Визит к мастеру может вызвать приступы тревожности, перетекающие в депрессию и плохое самочувствие. Новолуние (16 августа). Луна находится в энергетически слабой позиции. Дефицит энергии негативно сказывается на всем организме: появляется упадок сил, снижается иммунитет, ухудшается реакция и способность принимать важные решения. Стричь ногти в этот день противопоказано, можно нанести им большой вред, вызвать воспаление или занести инфекцию.

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Благоприятные дни для маникюра в августе 2023

Наблюдая за движением Луны, астрологи находят закономерности и повторения. Многолетние исследования позволяют экспертам составлять достаточно точные прогнозы. С их помощью каждый человек может изменить свою жизнь к лучшему как в мелочах, так и в более серьезных вещах. Лунный календарь на август 2023 года позволяет определить благоприятные дни для маникюра и заранее запланировать визит к мастеру.

Самыми подходящими днями для любых косметических процедур на ногтях и руках будут 7, 15, 17, 18 и 26 августа. Положительная энергетика Луны и других небесных тел позволит реализовать любые идеи и задумки. Удачное положение открывает для дам большие возможности: любые начинания приведут к успеху, а экспериментирование с лаками и средствами для ухода не нанесут вреда.

Для коррекции и простых процедур, которые можно выполнить своими руками в домашних условиях, подойдут 8, 10, 14, 20, 27 и 29 августа. В такие дни уже не стоит затевать крупные эксперименты, особенно с уходовыми средствами. В противном случае дамы рискуют получить аллергическую реакцию и длительный период реабилитации. При работе с острыми инструментами нужна предельная осторожность, даже небольшие раны могут доставить немало хлопот в будущем.

Август 2023 года – это удачное время для необычных сочетаний. При выборе цветов следует довериться своей фантазии. Оттенками удачи и благополучия станут лавандовый, лимонный, аметистовый, изумрудный и морской.

Самыми неблагоприятными днями месяца будут 1, 2, 4, 6, 9, 11, 13, 16, 23 и 31 августа. Посещать салон красоты в такие моменты не рекомендуется. Маникюр негативно скажется на здоровье ногтей, а результат работы даже опытного и проверенного временем мастера оставит только разочарование и финансовые траты.

Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в августе 2023

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Астрологи утверждают, что на результат работы влияет несколько факторов. Поэтому необходимо учитывать их все, планируя посетить салон красоты. Особую важность имеет положение Луны относительно зодиакальных созвездий. Таблица ниже показывает, какие дни будут наиболее благоприятными для маникюра по лунному календарю на август 2023 года.

Дата Знак зодиака Фаза лунного цикла Советы астрологов 1 Водолей Полнолуние Неблагоприятный день. Делать маникюр не рекомендуется. 2 Убывающая Удачный знак зодиака и для экспериментов, и для ухода. Окрашивание в яркие цвета придаст дополнительную энергию. 3 Рыбы При работе с острыми инструментами необходима предельная осторожность. Риск пораниться и занести инфекцию увеличивается. 4 5 Овен Визит к мастеру оставит исключительно позитивные эмоции, а маникюр будет радовать длительное время. Обрезка ногтей положительно скажется на их состоянии. 6 7 Телец Удачный знак для дам, которые намеревались заняться оздоровлением и укреплением ногтевых пластин. Наносить лак в эти дни не рекомендуется. 8 9 10 Близнецы Неблагоприятный знак для любых процедур с ногтями. Добиться хорошего результата не удастся, зато можно нанести большой вред. 11 12 Рак Не лучшее время для обрезного маникюра. После укорачивания ногтей возможно появление проблем со здоровьем и упадок сил. 13 14 15 Лев Удачное время для любых экспериментов. Можно пробовать и новые оттенки, и средства для ухода. Любые изменения окажут положительное влияние. 16 Новолуние Неблагоприятный день. Делать маникюр не рекомендуется. 17 Дева Растущая Хороший знак, чтобы позаботиться о своих ногтях, сделать их более крепкими и здоровыми. Необходимо сосредоточиться на уходе и оздоровлении. 18 19 20 Весы Разрешается небольшая коррекция без использования острых инструментов. Допускается окрашивание и укрепление ногтей. 21 22 Скорпион В эти дни противопоказаны ванночки, они дадут противоположный результат. Удаление дефектов кожи окажется наиболее эффективным. 23 24 Стрелец Огненный знак поможет активным и позитивно настроенным дамам. Можно смело выходить за привычные рамки и примерять новые образы. 25 26 27 Козерог Знак нейтрального влияния. Результат выполнения работы будет зависеть от умений мастера и состояния здоровья. 28 29 Водолей Удачный знак зодиака и для экспериментов, и для ухода. Окрашивание в яркие цвета придаст дополнительной энергии. 30 31 Рыбы Полнолуние Неблагоприятный день. Делать маникюр не рекомендуется.

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Подведем итог

Лунный календарь – это простой и удобный инструмент, позволяющий определять лучшие дни для маникюра в августе 2023 года. Он поможет использовать энергетику ночного светила в своих целях, сделать ногти более здоровыми и крепкими.

Фото Клео.ру