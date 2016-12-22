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Пол Маккартни: «Я не тусуюсь с аристократами»

Музыкант Пол Маккартни (Paul McCartney) с женой на кинопремьере, Нью-Йорк, США, 19 декабря 2016.

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Пол Маккартни: «Я не тусуюсь с аристократами»
Фото: GlobalLookPress

На днях сэр Пол Маккартни и его жена Нэнси Шевелл (Nancy Shevell) посетили спецпоказ фильма «Фантастическая любовь и где ее найти», снятого режиссером Саймоном Эбаудом (Simon Aboud). Режиссер муж Мэри Маккартни (Mary McCartney), дочери Пола. 

Маккартни получил рыцарское звание от английской королевы еще в 1997 году. Но, по словам певца, он по-прежнему считает себя простым парнем из Ливерпуля. 

Женщины, которые мне нравятся, такое не ценят.

— Я не тусуюсь с аристократами, — сказал музыкант, которому сейчас 74 года, в одном из последних интервью. — Я их особо и не знаю. Когда я стал сэром, речь об этом зашла. Я подумал — ну, наверное, нужно будет ходить на банкеты с остальными сэрами. Но вот в чем дело: женщины, которые мне нравятся, такое не ценят. <…> Я говорю иногда: "Может стоит сходить! Вдруг будет неплохо!" А ответ такой: "Нет, давай не надо. Пойдем лучше в кино"».

 
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0 Не нравится 2 Нравится 22.12.2016 Теги: Кристина Агилера

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