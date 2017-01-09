Эми Адамс: «Мормоны учили нас выносливости»

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На кинофестивале в Палм-Спрингс Эми Адамс получила награду за игру в фильме «Прибытие». Актриса прошла по красной ковровой дорожке вместе со своим мужем Дарреном Ле Гало (Darren Le Gallo). На ней было платье Altuzarra с цветочным принтом.

Эми выросла в семье мормонов. Всего у ее родителей было семеро детей. Недавно в интервью для журнала GQ актриса рассказала, какой след оставило религиозное воспитание в ее жизни.

Жизнерадостность — это точно то, чему меня учили.

— Возможно, мои манеры в какой-то степени: привычка быть вежливой, жизнерадостной, — рассуждала актриса, которой сейчас 42 года. — Жизнерадостность — это точно то, чему меня учили, знаете такие песни, гимны: «В колесо упрись плечом! Подтолкни, подтолкни!» — нас учили выносливости, привычке трудится, помогать другим, не худшее, в общем, воспитание.

Привычка петь религиозные гимны пригодилась Адамс в жизни: это был ее первый опыт публичных выступлений.

— Да, я всегда пела, пела с отцом, он был певец и он вовлекал нас в свои представления — я страшно стеснялась, но мне нравилось, -- сказала актриса. -- Мне было пять, когда я впервые приняла участие в его выступлении.