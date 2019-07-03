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Меган Маркл настояла на том, чтобы сделать церемонию крещения своего сына Арчи закрытой


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Совсем недавно стало известно, когда же пройдет церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет еще в начале мая этого года. Представители королевского двора объявили, что долгожданное для семьи и всех поклонников четы Сассекских событие произойдет 6 июля, ровно в тот день, когда маленькому Арчи исполнится два месяца. Однако вопреки ожиданиям, служба будет закрытой.

Сообщается, что на приватности церемонии настояла именно Меган Маркл. В личной беседе с королевой Елизаветой ей каким-то образом удалось уговорить прабабушку Арчи нарушить ряд многолетних традиций и скрыть обряд крещения от глаз посторонних и журналистов. Вместо огромной часовни, расположенной в замке St. George’s Chapel, которая вмещает большое количество приглашенных гостей, крестить Арчи Маунтбеттен-Виндзора будут в маленькой часовенки при дворе, простроенной в середине позапрошлого столетия. Обычно ей пользуется только сама королева и ее близкие родственники.

А так как у намечающегося события не будет статуса "официальный", на чем снова настояла Меган, то и журналисты оказались не приглашены. Делать памятные снимки назначен штатный королевский фотограф, но опубликовать их будет разрешено лишь через пару дней после проведения церемонии. Это связано с тем, что герцог и герцогиня Сассекские, как всегда, сначала хотят сами насладиться счастливым моментом, прежде чем делать его достоянием общественности.

Что же касается приглашенных гостей, то их ожидается немного  - всего 25 человек. Все они относятся к числу близких и родственников Гарри и Меган. Как рассказала представитель королевской семьи Ингрид Сьюард, британцы очень недовольны сложившейся ситуацией. "Все хотят видеть Арчи в милых традиционных образах, но Меган почему-то лишает жителей Великобритании такого удовольствия, хотя в во всеми любимых фотографиях у церкви нет ничего плохого". Также она добавила, что в настоящее время с герцогиней ведутся переговоры, чтобы она позволила допустить на церемонию крещения хотя бы одного корреспондента.

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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1 Не нравится 1 Нравится 03.07.2019 Теги: Меган Маркл

А как вы думаете об очередном нарушении королевских традиций Меган Маркл? 4  

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  • Николь / 03.07.19 21:10
    -
    2
    +
    Правда, а почему королева и прочие ей потакают? Чем супруга принца Гарри так хороша, что ей можно все? Если честно, не имею ничего против нее, по мне, пусть они все живут, как хотят... Но просто в новостях то и дело пишут про то, что Мегян такая и сякая, но ей каждый раз все сходит с рук. Даже интересно, в чем ее секрет))
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    • Людмила Муром / 03.07.19 22:22
      -
      1
      +
      Меган очень любит принц Гарри, а Гарри очень любит его бабушка-королева. И если становится плохо Меган, она идет и делает плохо Гарри, и, видимо, в королевском семействе все об этом знают и жалеют своего младшего рыжего принца.
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  • EVA / 03.07.19 12:48
    -
    7
    +
    Опять Меган, и опять со своими правилами и требованиями. Вот интересно, до какого времени члены БКС вообще будут это терпеть. Она даже в мелочах уже всем перечит. Неприятная, высокомерная, эгоистичная, а местами даже противная особа.
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    • [email protected] / 03.07.19 13:12
      -
      11
      +
      Не в этом дело. Просто как ремонт в замке, так за счёт подданных. Как крестины - так частная жизнь. Тут уж надо или одно, или другое. Играть по правилам. Иначе будет злить народ и только сильно проиграет. Народ если платит за монархию, хочет смотреть на монархию. А за частной жизнью в свой карман..
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