Меган Маркл настояла на том, чтобы сделать церемонию крещения своего сына Арчи закрытой

Совсем недавно стало известно, когда же пройдет церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет еще в начале мая этого года. Представители королевского двора объявили, что долгожданное для семьи и всех поклонников четы Сассекских событие произойдет 6 июля, ровно в тот день, когда маленькому Арчи исполнится два месяца. Однако вопреки ожиданиям, служба будет закрытой.

Сообщается, что на приватности церемонии настояла именно Меган Маркл. В личной беседе с королевой Елизаветой ей каким-то образом удалось уговорить прабабушку Арчи нарушить ряд многолетних традиций и скрыть обряд крещения от глаз посторонних и журналистов. Вместо огромной часовни, расположенной в замке St. George’s Chapel, которая вмещает большое количество приглашенных гостей, крестить Арчи Маунтбеттен-Виндзора будут в маленькой часовенки при дворе, простроенной в середине позапрошлого столетия. Обычно ей пользуется только сама королева и ее близкие родственники.

А так как у намечающегося события не будет статуса "официальный", на чем снова настояла Меган, то и журналисты оказались не приглашены. Делать памятные снимки назначен штатный королевский фотограф, но опубликовать их будет разрешено лишь через пару дней после проведения церемонии. Это связано с тем, что герцог и герцогиня Сассекские, как всегда, сначала хотят сами насладиться счастливым моментом, прежде чем делать его достоянием общественности.

Что же касается приглашенных гостей, то их ожидается немного - всего 25 человек. Все они относятся к числу близких и родственников Гарри и Меган. Как рассказала представитель королевской семьи Ингрид Сьюард, британцы очень недовольны сложившейся ситуацией. "Все хотят видеть Арчи в милых традиционных образах, но Меган почему-то лишает жителей Великобритании такого удовольствия, хотя в во всеми любимых фотографиях у церкви нет ничего плохого". Также она добавила, что в настоящее время с герцогиней ведутся переговоры, чтобы она позволила допустить на церемонию крещения хотя бы одного корреспондента.