Меган Маркл настояла на том, чтобы сделать церемонию крещения своего сына Арчи закрытой
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Совсем недавно стало известно, когда же пройдет церемония крещения сына принца Гарри и Меган Маркл, который появился на свет еще в начале мая этого года. Представители королевского двора объявили, что долгожданное для семьи и всех поклонников четы Сассекских событие произойдет 6 июля, ровно в тот день, когда маленькому Арчи исполнится два месяца. Однако вопреки ожиданиям, служба будет закрытой.
Сообщается, что на приватности церемонии настояла именно Меган Маркл. В личной беседе с королевой Елизаветой ей каким-то образом удалось уговорить прабабушку Арчи нарушить ряд многолетних традиций и скрыть обряд крещения от глаз посторонних и журналистов. Вместо огромной часовни, расположенной в замке St. George’s Chapel, которая вмещает большое количество приглашенных гостей, крестить Арчи Маунтбеттен-Виндзора будут в маленькой часовенки при дворе, простроенной в середине позапрошлого столетия. Обычно ей пользуется только сама королева и ее близкие родственники.
А так как у намечающегося события не будет статуса "официальный", на чем снова настояла Меган, то и журналисты оказались не приглашены. Делать памятные снимки назначен штатный королевский фотограф, но опубликовать их будет разрешено лишь через пару дней после проведения церемонии. Это связано с тем, что герцог и герцогиня Сассекские, как всегда, сначала хотят сами насладиться счастливым моментом, прежде чем делать его достоянием общественности.
Что же касается приглашенных гостей, то их ожидается немного - всего 25 человек. Все они относятся к числу близких и родственников Гарри и Меган. Как рассказала представитель королевской семьи Ингрид Сьюард, британцы очень недовольны сложившейся ситуацией. "Все хотят видеть Арчи в милых традиционных образах, но Меган почему-то лишает жителей Великобритании такого удовольствия, хотя в во всеми любимых фотографиях у церкви нет ничего плохого". Также она добавила, что в настоящее время с герцогиней ведутся переговоры, чтобы она позволила допустить на церемонию крещения хотя бы одного корреспондента.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете об очередном нарушении королевских традиций Меган Маркл? 4
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Николь / 03.07.19 21:10Правда, а почему королева и прочие ей потакают? Чем супруга принца Гарри так хороша, что ей можно все? Если честно, не имею ничего против нее, по мне, пусть они все живут, как хотят... Но просто в новостях то и дело пишут про то, что Мегян такая и сякая, но ей каждый раз все сходит с рук. Даже интересно, в чем ее секрет))
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EVA / 03.07.19 12:48Опять Меган, и опять со своими правилами и требованиями. Вот интересно, до какого времени члены БКС вообще будут это терпеть. Она даже в мелочах уже всем перечит. Неприятная, высокомерная, эгоистичная, а местами даже противная особа.
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[email protected] / 03.07.19 13:12Не в этом дело. Просто как ремонт в замке, так за счёт подданных. Как крестины - так частная жизнь. Тут уж надо или одно, или другое. Играть по правилам. Иначе будет злить народ и только сильно проиграет. Народ если платит за монархию, хочет смотреть на монархию. А за частной жизнью в свой карман..
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