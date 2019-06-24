Алина Гросу празднует свадьбу в Вероне

Популярная певица Алина Гросу вышла замуж, но решилась сообщить об этом публике только сейчас. Роспись состоялась 1 июня, но время для самого пышного празднования пришло только сейчас. Местом для проведения мероприятия выбрана Верона. На торжественное мероприятие приехали звездные гости. В их числе крестная мать Алины Ирина Билык, которая поделилась соответствующим фото в своем Инстаграм. Снимок сопровождает надпись: «Собрались накануне свадьбы… Репетируем»

Подписчики Билык вначале не поняли, о ком именно идет речь, и решили, что церемония относится к самой Ирине и Диме Коляденко, который также запечатлен на фото. Кроме того, на снимке присутствует Виталий Козловский и Павел Зибров.

Позже Ирина выложила и другую фотографию, на которой гости запечатлены вместе с женихом и невестой в шикарном белоснежном наряде.

Подтвердила факт проведения мероприятия и сама Алина. В одном из интервью она сказала, что на торжестве она планирует сменить два наряда. Еще одно фото с торжества является подтверждением тому. На нем Гросу предстала в золотистом платье в пол с накидкой на плечах.

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Также звезда разоткровенничалась о некоторых личных качествах своего избранника. Известно, что его имя Александр, и он является бизнесменом. Как вспоминает Гросу, при первом знакомстве с ним она решила, что парень очень умный, но зануда.

Как оказалось позже, по признанию певицы, она ошиблась насчет последнего качества: умственные способности молодого человека сопровождаются отменным чувством юмора. Благодаря этому, отметила Гросу, ей очень интересно с мужем. Также она поделилась тем, что старается проявлять покладистость в семье и оставлять позицию лидера супругу.