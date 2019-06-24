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Алина Гросу празднует свадьбу в Вероне


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Популярная певица Алина Гросу вышла замуж, но решилась сообщить об этом публике только сейчас. Роспись состоялась 1 июня, но время для самого пышного празднования пришло только сейчас. Местом для проведения мероприятия выбрана Верона. На торжественное мероприятие приехали звездные гости. В их числе крестная мать Алины Ирина Билык, которая поделилась соответствующим фото в своем Инстаграм. Снимок сопровождает надпись: «Собрались накануне свадьбы… Репетируем»

Подписчики Билык вначале не поняли, о ком именно идет речь, и решили, что церемония относится к самой Ирине и Диме Коляденко, который также запечатлен на фото. Кроме того, на снимке присутствует Виталий Козловский и Павел Зибров.

Позже Ирина выложила и другую фотографию, на которой гости запечатлены вместе с женихом и невестой в шикарном белоснежном наряде.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💗Совет да Любовь💗

Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Подтвердила факт проведения мероприятия и сама Алина. В одном из интервью она сказала, что на торжестве она планирует сменить два наряда. Еще одно фото с торжества является подтверждением тому. На нем Гросу предстала в золотистом платье в пол с накидкой на плечах.

Также звезда разоткровенничалась о некоторых личных качествах своего избранника. Известно, что его имя Александр, и он является бизнесменом. Как вспоминает Гросу, при первом знакомстве с ним она решила, что парень очень умный, но зануда.

Как оказалось позже, по признанию певицы, она ошиблась насчет последнего качества: умственные способности молодого человека сопровождаются отменным чувством юмора. Благодаря этому, отметила Гросу, ей очень интересно с мужем. Также она поделилась тем, что старается проявлять покладистость в семье и оставлять позицию лидера супругу.

Краткая информация об Алине Гросу

Имя: Алина Гросу

Отчество: Михайловна

День рождения: 08.06.1995

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Черновцы, Украина

Рост: 169 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певица, актриса

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2 Не нравится 0 Нравится 24.06.2019 Теги: Алина Гросу

А для Вас стала неожиданностью новость о свадьбе Алины Гросу? 3  

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  • Татьяна / 24.06.19 17:25
    -
    0
    +
    Я думала, что свадьба Гросу состоялась 1 июня, когда была официальная роспись. Оказывается, что ей этого недостаточно, и она решила провести мероприятие еще раз, так сказать, растянуть удовольствие. Свадебные фото меня особо не впечатлили
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  • Неля / 24.06.19 17:16
    -
    -1
    +
    На мой взгляд, проводить пафосное мероприятие спустя значительное время после росписи, - это очень неожиданное решение. как правило, эти два события объединяются, но, как известно, у звезд свои правила, и они поступают по своим никому не понятным убеждениям
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  • Ольга / 24.06.19 13:54
    -
    9
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    Неожиданность, что это событие про неизвестную деву считается новостью для kleo.
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