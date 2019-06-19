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В какой позе мы спим, и как это влияет на наше тело?


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На боку, на животе или на спине, растянувшись во весь рост? В какой позе вы обычно спите ночью? И как выбранная позиция вас характеризует? Специалист по сомнологии, науке, изучающей сон, доктор Самуэль Данкел серьезно заинтересовался этими вопросами и провел ряд исследований. Вот несколько фактов из его книги «Позы сна: ночной язык нашего тела».

На боку «в позе эмбриона»

Многие люди спят в позиции, которая внешне похожа на положение малыша в материнской утробе. Колени слегка подогнуты к груди, голова наклонена вперед, а руки обнимают подушку. Именно такая «эмбриональная» поза рекомендована беременным и людям, страдающим от храпа. А вот тем, у кого болит спина или шея, спать на боку, да еще на плохом матрасе – значит, оказывать на позвоночник дополнительную нагрузку.

Эксперт уверен, что поза эмбриона во время сна свидетельствует о творческих талантах и эмоциональности человека. А еще о том, что он может подсознательно нуждаться в защите. 

Вполоборота

В этой позиции, в отличие от предыдущей, ноги и спина спящего человека лишь немного согнуты, а тело находится вполоборота. Спать «почти на боку», согласно проведенным доктором опросам, предпочитают около 60% людей.  

Кстати, вы знали, что комфорт сна и даже состояние здоровья может зависеть от того, на каком именно боку вы спите? Например, если у вас изжога, вам не рекомендуется спать на правом боку – это только усилит расстройство. Повернувшись на левый бок, вы снизите давление, оказываемое на желудок и сердце.

Статистика показывает, что люди, спящие «почти на боку» эмоционально устойчивы, умеют находить компромисс в сложных ситуациях, но порой ведут себя опрометчиво.

На животе

Лицо обращено вниз, а руки лежат на подушке или обнимают ее – некоторые считают именно эту позу максимально комфортной. Однако, как заявляет доктор Самуэль Данкел в своей книге, истинных приверженцев позы «на животе» на самом деле очень немного. Среди них, если верить опросам, много перфекционистов и амбициозных личностей.

С точки зрения медицины спать на животе и вредно, и полезно одновременно – такая поза лучше подходит для пищеварения, но неестественна для нашего S-изогнутого позвоночника.

На спине

Если вы любите спать ровно на спине, повернув лицо в сторону потолка – ваша спина и шея находятся в наиболее природном и правильном положении (если вы не используется высокие подушки!). С другой стороны, если спать на спине, риск храпа увеличится в разы.

Интересно, что спать в «позе аристократа» или «солдата», как еще называют сон на спине, чаще всего предпочитают трудоголики, бизнесмены и … дети. А еще уверенные в себе и немного эгоистичные люди.

Спите в любой позе, но на хорошем матрасе

Комфорт и, что важнее, здоровье сна зависят не только от того, в какой позе вы привыкли засыпать. Вы можете спать на спине, боку, животе, с подушками или без – главное, делать это на правильно подобранном матрасе оптимальной именно для вас жесткости и адаптивности.

С другой стороны, на неудобном, старом, слишком жестком или слишком мягком основании вы не сможете уснуть даже в привычной позиции, а если и уснете, то проснетесь с ломотой в теле.

По материалам магазина матрасов SPIM.RU   


4 Не нравится 3 Нравится 19.06.2019 Теги: на правах рекламы

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