Семенович призналась, что ей нравится жирная и жареная пища

Анна Семенович – одна из самых привлекательных и пышных артисток российского шоу-бизнеса. Формы Ани – это ее безусловное достояние и визитная карточка. Артистка прекрасно это знает и именно на них делает ставку, принимая участие в фотосессиях и снимая клипы.

Периодически поклонники делают и публикуют в сети случайно сделанные снимки, на которых заметно, что фотографии Семенович в инстаграме отличаются от того, как она выглядит в реальности. В жизни Аня немного полнее. Выраженная талия на снимках в аккаунте певицы – это результат правильно принятого ракурса и небольшой ретуши.

Певица признается, что периодически садится на диеты, чтобы привести свою фигуру в порядок. Сделать подобный режим постоянным Семенович, по ее собственному признанию, мешает спортивное прошлое.

Артистка поясняет: занимаясь фигурным катанием, с детства испытывала серьезные физические нагрузки. Этим она себя и успокаивает, когда хочет съесть какое-либо вредное блюдо. Мысленно женщина ссылается на то, что всю жизнь пахала и может себе это позволить.

С учетом того, что Аня любит жирную и жареную пищу, фаст-фуд и прочие вкусности, цифры на весах частенько ползут вверх. В эти моменты она понимает, что пора себя тормозить. Семенович начинает усиленно заниматься в зале и питаться котлетами на пару.