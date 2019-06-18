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Семенович призналась, что ей нравится жирная и жареная пища


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Анна Семенович – одна из самых привлекательных и пышных артисток российского шоу-бизнеса. Формы Ани – это ее безусловное достояние и визитная карточка. Артистка прекрасно это знает и именно на них делает ставку, принимая участие в фотосессиях и снимая клипы.

Периодически поклонники делают и публикуют в сети случайно сделанные снимки, на которых заметно, что фотографии Семенович в инстаграме отличаются от того, как она выглядит в реальности. В жизни Аня немного полнее. Выраженная талия на снимках в аккаунте певицы – это результат правильно принятого ракурса и небольшой ретуши.

Певица признается, что периодически садится на диеты, чтобы привести свою фигуру в порядок. Сделать подобный режим постоянным Семенович, по ее собственному признанию, мешает спортивное прошлое.

Артистка поясняет: занимаясь фигурным катанием, с детства испытывала серьезные физические нагрузки. Этим она себя и успокаивает, когда хочет съесть какое-либо вредное блюдо. Мысленно женщина ссылается на то, что всю жизнь пахала и может себе это позволить.

С учетом того, что Аня любит жирную и жареную пищу, фаст-фуд и прочие вкусности, цифры на весах частенько ползут вверх. В эти моменты она понимает, что пора себя тормозить. Семенович начинает усиленно заниматься в зале и питаться котлетами на пару.

Краткая информация об Анне Семенович

Имя: Анна Семенович

Отчество: Григорьевна

День рождения: 01.03.1980

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, фигуристка

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1 Не нравится 1 Нравится 18.06.2019 Теги: Анна Семенович

А вы часто срывались с диет? 2  

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