"Гран-при радио Монте-Карло": Кожевникова в образе вдовы и Маликов с неожиданным посылом на кепке

На прошлых выходных в столице уже традиционно прошли «Скачки Гран-при радио Монте-Карло». На мероприятие были приглашены звезды театра, кино и шоу-бизнеса, а также светские львицы. Уже который год организаторы пытаются придать данному событию особое значение, однако звезды ставки делать не спешат. Они воспринимают все это как забаву и возможность лишний раз себя показать.

Также случилось и в этот раз. Дамы упражнялись друг перед другом и объективами фотографов, присутствующих на мероприятии, в экстравагантности образов и, конечно же, шляп. Последние были самыми разнообразными: от невообразимых фантастических сооружений на голове до классических «таблеток» и даже кепок.

Особенно запомнился зрителям образ Марии Кожевниковой. Актриса, бывший депутат и мама троих детей, которая пропагандирует семейные ценности, появилась на скачках в весьма необычном наряде. Для мероприятия она выбрала черный костюм с жакетом и бюстье. Глубокое декольте Марии впечатлило многих. Комментариев относительно объемов Маши в инстаграме хватало.

Бросающийся в глаза образ актриса дополнила элегантной шляпкой с черной вуалью, закрывающей половину лица. Подписчики отмечали, что в таком виде она похожа на роковую вдову из мелодрам.

Если Мария к своему образу подошла со всей ответственностью, то Дмитрий Маликов пренебрежительно отнесся к дресс-коду. Артист дополнил свой костюм кепкой с необычной надписью. Вышитая на ней объемная картинка тонко намекала, куда могут пройти все недоброжелатели.

Кстати, Дмитрий еще раз подтвердил, что данное мероприятие носит статус некоего светского вечера, гостей которого сами скачки мало интересуют. Например, он даже символическую ставку делать не стал. Маликов пояснил, что на рояле играет намного лучше.

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