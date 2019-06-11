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СМИ рассказали о конфликте Сергея Лазарева и Светланы Лободы на премии МУЗ-ТВ 2019


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Масштабная музыкальная премия, организованная телеканалом МУЗ-ТВ в конце прошлой недели, не обошлась без конфликтов. Уже на следующий день после ее окончания все российские СМИ начали писать об инциденте, который произошел за кулисами сцены между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.

Как сообщают журналисты, певец Сергей Лазарев не смог сдержать своих эмоций и сорвался в адрес коллеги. По слухам, исполнителю не понравилось, что Светлану сделали хедлайнером музыкального мероприятия и позволили ей выступить сразу с шестью номерами. А ему, участнику и призеру Евровидения, не удалось из-за технических проблем исполнить даже одну композицию. А выйти на сцену только за получением наград Лазареву якобы показалось мало.

Возможно, именно это и заставило всегда спокойного Сергея сорвать злость на девушке. Инсайдеры, рассказавшие СМИ о происшествии, утверждают, что певец не выбирал выражений и обращался к коллеге, употребляя матерные слова. Более того, он подговорил знаменитостей из VIP-зоны покинуть зал, когда выступала именно Лобода. И здесь следует отметить, что гости премии, не знавшие о конфликте, подтвердили, что во время нахождения исполнительницы на сцене многие звезды действительно встали и ушли со своих мест. А вернулись только тогда, когда номер Светы закончился.

И словно в подтверждении этих слухов, Светлана на следующий день после премии, отписалась от Сергея в социальной сети Инстаграм. А вот сам исполнитель произошедший конфликт полностью отрицает.  Как пишет журнал "7 дней", певец лишь посмеялся над тем, что придумывают СМИ о его инциденте с Лободой, и в шутку назвал себя "злыднем Лазаревым". От Светланы в Инстаграм он отписываться не стал.

Напомним, что на музыкальной премии МУЗ-ТВ 2019 Сергей Лазарев получил целых две награды. Одну в номинации за "лучший альбом", а вторую за вклад в продвижение российской музыки за рубежом. Светлана Лобода, в свою очередь, получила заветный приз как "лучшая исполнительница". Чуть позже в своем микро-блоге девушка написала, что очень рада этой победе, ведь она стремилась к ней много лет. "Для меня огромная честь и большая ответственность третий год подряд становиться вашей "лучшей исполнительницей". Спасибо за любовь!" - обратилась певица к своим поклонникам.

Краткая информация о Сергее Лазареве

Имя: Сергей Лазарев

Отчество: Вячеславович

День рождения: 01.04.1983

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 182 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: певец, ведущий

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0 Не нравится 1 Нравится 11.06.2019 Теги: сергей лазарев

А вы верите, что Сергей Лазарев мог так повести себя по отношению к женщине? 4  

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  • Фу / 11.06.19 16:17
    -
    -1
    +
    Никогда не любила ни Лазарева, ни его творчество, будь то сольное или в дуэте с Топаловым. Для меня лично есть в нем что-то отталкивающее. А в последние несколько лет он ведет себя так высокомерно, что я не удивлюсь, если эта сплетня про конфликт правдива. Он же уже не в первый раз вот так встает и демонстративно уходит во время чьего=то выступления.
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  • Эрика / 11.06.19 15:49
    -
    1
    +
    Коммент не в тему, НО, что за платье себе выбрала Лобода? Может оно, конечно, крутое, дизайнерское, дорогущее, но руки колесом ее не красят. Лазарев наверно тоже самое ей сказал, вот она от него и отписалась в Инсте.
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  • Micha / 11.06.19 14:50
    -
    8
    +
    Ой да просто помаду не поделили:))))
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  • Сама / 11.06.19 13:11
    -
    0
    +
    А почему нет? Кто из нас хорошо его знает? На сцене и перед камерой все они лапочки-душки, а в жизни, как чаще всего и оказывается, просто злые и завистливые люди, которые готовы на все ради денег и славы.
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