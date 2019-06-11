СМИ рассказали о конфликте Сергея Лазарева и Светланы Лободы на премии МУЗ-ТВ 2019

Масштабная музыкальная премия, организованная телеканалом МУЗ-ТВ в конце прошлой недели, не обошлась без конфликтов. Уже на следующий день после ее окончания все российские СМИ начали писать об инциденте, который произошел за кулисами сцены между Сергеем Лазаревым и Светланой Лободой.

Как сообщают журналисты, певец Сергей Лазарев не смог сдержать своих эмоций и сорвался в адрес коллеги. По слухам, исполнителю не понравилось, что Светлану сделали хедлайнером музыкального мероприятия и позволили ей выступить сразу с шестью номерами. А ему, участнику и призеру Евровидения, не удалось из-за технических проблем исполнить даже одну композицию. А выйти на сцену только за получением наград Лазареву якобы показалось мало.

Возможно, именно это и заставило всегда спокойного Сергея сорвать злость на девушке. Инсайдеры, рассказавшие СМИ о происшествии, утверждают, что певец не выбирал выражений и обращался к коллеге, употребляя матерные слова. Более того, он подговорил знаменитостей из VIP-зоны покинуть зал, когда выступала именно Лобода. И здесь следует отметить, что гости премии, не знавшие о конфликте, подтвердили, что во время нахождения исполнительницы на сцене многие звезды действительно встали и ушли со своих мест. А вернулись только тогда, когда номер Светы закончился.

И словно в подтверждении этих слухов, Светлана на следующий день после премии, отписалась от Сергея в социальной сети Инстаграм. А вот сам исполнитель произошедший конфликт полностью отрицает. Как пишет журнал "7 дней", певец лишь посмеялся над тем, что придумывают СМИ о его инциденте с Лободой, и в шутку назвал себя "злыднем Лазаревым". От Светланы в Инстаграм он отписываться не стал.

Напомним, что на музыкальной премии МУЗ-ТВ 2019 Сергей Лазарев получил целых две награды. Одну в номинации за "лучший альбом", а вторую за вклад в продвижение российской музыки за рубежом. Светлана Лобода, в свою очередь, получила заветный приз как "лучшая исполнительница". Чуть позже в своем микро-блоге девушка написала, что очень рада этой победе, ведь она стремилась к ней много лет. "Для меня огромная честь и большая ответственность третий год подряд становиться вашей "лучшей исполнительницей". Спасибо за любовь!" - обратилась певица к своим поклонникам.