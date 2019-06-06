Бывшая жена Валерия Меладзе впервые рассказала, как пережила предательство мужа

Новость, что Валерий Меладзе на протяжении длительного времени жил сразу на две семьи, стала неожиданной для всех его поклонников. Усугубляло ситуацию имя любовницы артиста. Ею оказалась его бывшая бэк-вокалистка Альбина Джанабаева.

Певица забеременела от Валерия и родила ему сына в момент, когда он находился в законном браке и воспитывал трёх дочерей, создавая видимость счастливой семьи. Законная жена Меладзе об адюльтере долгое время даже не догадывалась.

Впервые об этой ситуации Ирина рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Женщина честно призналась, что долгие годы жила в абсолютном неведении. Странные изменения в поведении Валерия она заметила лишь за два года до официального развода. Она стала задавать ему наводящие вопросы, но Меладзе отрицал любые ее предположения.

Правда раскрылась неожиданно. О наличии любовницы и ребенка на стороне Валерий сообщил в пылу ссоры. Имени разлучницы он так и не назвал. О том, что пассией мужа стала Альбина Джанабаева, Ирина узнала от знакомой. Женщина признается, что удивилась. Соперницу в Альбине она не видела никогда и не видит её до сих пор.

Бывшая жена Валерия рассказала, что первое время после этой новости находилась в шатком состоянии. Она отмечает: попросись Валера обратно в семью – простила бы его. Сейчас же она рада, что все сложилось именно так. У Ирины хватило сил со временем принять ситуацию, отпустить и простить бывшего мужа. Во многом этому поспособствовали их общие дети.

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Кстати, дочки Меладзе общаются с ним и даже согласились познакомиться со сводными братьями. При этом пересекаться с Альбиной они категорически отказываются. Эта женщина стала в их семье настоящим табу.