Бывшая жена Валерия Меладзе впервые рассказала, как пережила предательство мужа
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Новость, что Валерий Меладзе на протяжении длительного времени жил сразу на две семьи, стала неожиданной для всех его поклонников. Усугубляло ситуацию имя любовницы артиста. Ею оказалась его бывшая бэк-вокалистка Альбина Джанабаева.
Певица забеременела от Валерия и родила ему сына в момент, когда он находился в законном браке и воспитывал трёх дочерей, создавая видимость счастливой семьи. Законная жена Меладзе об адюльтере долгое время даже не догадывалась.
Впервые об этой ситуации Ирина рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Женщина честно призналась, что долгие годы жила в абсолютном неведении. Странные изменения в поведении Валерия она заметила лишь за два года до официального развода. Она стала задавать ему наводящие вопросы, но Меладзе отрицал любые ее предположения.
Правда раскрылась неожиданно. О наличии любовницы и ребенка на стороне Валерий сообщил в пылу ссоры. Имени разлучницы он так и не назвал. О том, что пассией мужа стала Альбина Джанабаева, Ирина узнала от знакомой. Женщина признается, что удивилась. Соперницу в Альбине она не видела никогда и не видит её до сих пор.
Бывшая жена Валерия рассказала, что первое время после этой новости находилась в шатком состоянии. Она отмечает: попросись Валера обратно в семью – простила бы его. Сейчас же она рада, что все сложилось именно так. У Ирины хватило сил со временем принять ситуацию, отпустить и простить бывшего мужа. Во многом этому поспособствовали их общие дети.
Кстати, дочки Меладзе общаются с ним и даже согласились познакомиться со сводными братьями. При этом пересекаться с Альбиной они категорически отказываются. Эта женщина стала в их семье настоящим табу.
Краткая информация о Валерии Меладзе
Имя: Валерий Меладзе
Отчество: Шотаевич
День рождения: 23.06.1965
Возраст: 53 года
Место рождения: Батуми
Рост: 183 см
Вес: 95 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: российский певец
Фотографии
Фотографии
А вы считаете Ирину мудрой женщиной? 5
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Fawn / 06.06.19 17:28Никакая это не мудрость. Это всего лишь стечение обстоятельств. У нее выбора не было. Он просто ушёл к другой.
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Лисовая, Оренбург / 06.06.19 17:13Ну и правильно делают, что не общаются. Такие змеи должны знать своё место!
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Лимонова / 06.06.19 16:35Не такая уж и мудрая, раз он жил на две семьи, а она только за 2 года до развода это заметила. А ведь там уже и ребенок был.
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Алана / 06.06.19 10:51При всем моем сочувствии Ирине, не видеть в Джанабаевой соперницу – глупость. Она эффектнее, моложе, с характером и все время рядом. Тем более он ее продвигал.