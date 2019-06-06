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Бывшая жена Валерия Меладзе впервые рассказала, как пережила предательство мужа


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Новость, что Валерий Меладзе на протяжении длительного времени жил сразу на две семьи, стала неожиданной для всех его поклонников. Усугубляло ситуацию имя любовницы артиста. Ею оказалась его бывшая бэк-вокалистка Альбина Джанабаева.

Певица забеременела от Валерия и родила ему сына в момент, когда он находился в законном браке и воспитывал трёх дочерей, создавая видимость счастливой семьи. Законная жена Меладзе об адюльтере долгое время даже не догадывалась.

Впервые об этой ситуации Ирина рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека». Женщина честно призналась, что долгие годы жила в абсолютном неведении. Странные изменения в поведении Валерия она заметила лишь за два года до официального развода. Она стала задавать ему наводящие вопросы, но Меладзе отрицал любые ее предположения.

Правда раскрылась неожиданно. О наличии любовницы и ребенка на стороне Валерий сообщил в пылу ссоры. Имени разлучницы он так и не назвал. О том, что пассией мужа стала Альбина Джанабаева, Ирина узнала от знакомой. Женщина признается, что удивилась. Соперницу в Альбине она не видела никогда и не видит её до сих пор.

Бывшая жена Валерия рассказала, что первое время после этой новости находилась в шатком состоянии. Она отмечает: попросись Валера обратно в семью – простила бы его. Сейчас же она рада, что все сложилось именно так. У Ирины хватило сил со временем принять ситуацию, отпустить и простить бывшего мужа. Во многом этому поспособствовали их общие дети.

Кстати, дочки Меладзе общаются с ним и даже согласились познакомиться со сводными братьями. При этом пересекаться с Альбиной они категорически отказываются. Эта женщина стала в их семье настоящим табу.

Краткая информация о Валерии Меладзе

Имя: Валерий Меладзе

Отчество: Шотаевич

День рождения: 23.06.1965

Возраст: 53 года

Место рождения: Батуми

Рост: 183 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: российский певец

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1 Не нравится 1 Нравится 06.06.2019 Теги: Валерий Меладзе

А вы считаете Ирину мудрой женщиной? 5  

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