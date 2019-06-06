 
 
 

 
 
На главную
 
 

Западные СМИ сообщили: 13-летняя дочь Джоли принимает гормоны, чтобы стать мальчиком


3 4

Старшая родная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли на протяжении четырех лет выглядит как мальчик. Она носит короткую стрижку, а родители покупают ей одежду в отделах для парней-подростков.

В своих интервью актриса неоднократно говорила, что девочка именно так воспринимает мир и собственное тело. Шайло искренне убеждена, что родилась в теле мальчика. В 9-летнем возрасте она попросила родителей называть ее Джоном. Толерантно настроенные Анджелина и Брэд не стали препятствовать желанию дочери выглядеть как парень.

В подобном образе поклонники пары видят их старшего ребенка давно и уже привыкли к этому, но материалы, опубликованные на днях представителями западных СМИ, озадачили даже бывалых.

Журналисты, ссылаясь на инсайдеров, сообщили, что 13-летняя Шайло в течение последнего года принимает гормональные препараты. Они нужны, чтобы внешность дочери Джоли менялась в соответствии с ее внутренней идентификацией. По словам представителей СМИ, родная мать препятствовать девочке в данном решении не стала.

Официально информацию СМИ никто из родителей подростка пока не подтверждал. Правда ли, что Шайло на самом деле принимает гормональные препараты, достоверно неизвестно. Зная актрису и ее странные представления о собственном здоровье и теле, поклонники вполне допускают, что сообщение прессы может оказаться правдой.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

Смотреть фотографии с Анджелиной Джоли

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Анджелиной Джоли


4 Не нравится 3 Нравится 06.06.2019 Теги: Анджелина Джоли

Американскую общественность подобные прецеденты не пугают, а как вы относитесь к такой толерантности? 4  

Оставить комментарий
  • Виана / 07.06.19 00:32
    -
    0
    +
    Да никакие гормоны она не принимает, Господи. В Штатах без рецепта хрен что купишь посильнее аспирина. А рецепт подростку такого возраста никто не выпишет. Кроме того, все воздействия, связанные со сменой пола разрешены не раньше 16-ти, кажется.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Гений / 06.06.19 16:33
    -
    3
    +
    Я считаю, что таких родителей не мешало бы прав лишать. Они сами себя выродят с этой толерантностью.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Никольски / 06.06.19 16:21
    -
    6
    +
    Странно, что соц службы не вмешиваться в эту очень странную семью. По моему тут у маман серьёзные отклонения. Такие решения должны приниматься человеком во взрослом возрасте. А тут вообще болезнь какая то гуляет.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • епрст / 06.06.19 11:27
    -
    7
    +
    Что это период бунтарства, когда многие подростки переодеваются в одежду другого пола – никто не учитывает? Мы тоже в свое время хотели быть на мальчиков похожими, вот только лет в 15 все кардинально поменялось. Мозги на место встали сами по себе. А здесь ребенок запросто себя гормонами угробит к этому возрасту. Ну, нет еще осознанного представления о последствиях такого шага в будущем.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору