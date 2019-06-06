Западные СМИ сообщили: 13-летняя дочь Джоли принимает гормоны, чтобы стать мальчиком

Старшая родная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли на протяжении четырех лет выглядит как мальчик. Она носит короткую стрижку, а родители покупают ей одежду в отделах для парней-подростков.

В своих интервью актриса неоднократно говорила, что девочка именно так воспринимает мир и собственное тело. Шайло искренне убеждена, что родилась в теле мальчика. В 9-летнем возрасте она попросила родителей называть ее Джоном. Толерантно настроенные Анджелина и Брэд не стали препятствовать желанию дочери выглядеть как парень.

В подобном образе поклонники пары видят их старшего ребенка давно и уже привыкли к этому, но материалы, опубликованные на днях представителями западных СМИ, озадачили даже бывалых.

Журналисты, ссылаясь на инсайдеров, сообщили, что 13-летняя Шайло в течение последнего года принимает гормональные препараты. Они нужны, чтобы внешность дочери Джоли менялась в соответствии с ее внутренней идентификацией. По словам представителей СМИ, родная мать препятствовать девочке в данном решении не стала.

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Официально информацию СМИ никто из родителей подростка пока не подтверждал. Правда ли, что Шайло на самом деле принимает гормональные препараты, достоверно неизвестно. Зная актрису и ее странные представления о собственном здоровье и теле, поклонники вполне допускают, что сообщение прессы может оказаться правдой.