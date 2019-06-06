Западные СМИ сообщили: 13-летняя дочь Джоли принимает гормоны, чтобы стать мальчиком
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Старшая родная дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли на протяжении четырех лет выглядит как мальчик. Она носит короткую стрижку, а родители покупают ей одежду в отделах для парней-подростков.
В своих интервью актриса неоднократно говорила, что девочка именно так воспринимает мир и собственное тело. Шайло искренне убеждена, что родилась в теле мальчика. В 9-летнем возрасте она попросила родителей называть ее Джоном. Толерантно настроенные Анджелина и Брэд не стали препятствовать желанию дочери выглядеть как парень.
В подобном образе поклонники пары видят их старшего ребенка давно и уже привыкли к этому, но материалы, опубликованные на днях представителями западных СМИ, озадачили даже бывалых.
Журналисты, ссылаясь на инсайдеров, сообщили, что 13-летняя Шайло в течение последнего года принимает гормональные препараты. Они нужны, чтобы внешность дочери Джоли менялась в соответствии с ее внутренней идентификацией. По словам представителей СМИ, родная мать препятствовать девочке в данном решении не стала.
Официально информацию СМИ никто из родителей подростка пока не подтверждал. Правда ли, что Шайло на самом деле принимает гормональные препараты, достоверно неизвестно. Зная актрису и ее странные представления о собственном здоровье и теле, поклонники вполне допускают, что сообщение прессы может оказаться правдой.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 44 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
Американскую общественность подобные прецеденты не пугают, а как вы относитесь к такой толерантности? 4
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Виана / 07.06.19 00:32Да никакие гормоны она не принимает, Господи. В Штатах без рецепта хрен что купишь посильнее аспирина. А рецепт подростку такого возраста никто не выпишет. Кроме того, все воздействия, связанные со сменой пола разрешены не раньше 16-ти, кажется.
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Гений / 06.06.19 16:33Я считаю, что таких родителей не мешало бы прав лишать. Они сами себя выродят с этой толерантностью.
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Никольски / 06.06.19 16:21Странно, что соц службы не вмешиваться в эту очень странную семью. По моему тут у маман серьёзные отклонения. Такие решения должны приниматься человеком во взрослом возрасте. А тут вообще болезнь какая то гуляет.
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епрст / 06.06.19 11:27Что это период бунтарства, когда многие подростки переодеваются в одежду другого пола – никто не учитывает? Мы тоже в свое время хотели быть на мальчиков похожими, вот только лет в 15 все кардинально поменялось. Мозги на место встали сами по себе. А здесь ребенок запросто себя гормонами угробит к этому возрасту. Ну, нет еще осознанного представления о последствиях такого шага в будущем.