Виктория Боня опровергла слухи о беременности

На днях в инстаграме Виктории Бони появился видеоролик, на котором она вместе с подругами ведет светские беседы. Все девушки появляются в кадре с бокалами для шампанского в руках. Одна из знакомых Виктории, обращаясь к подписчикам, сообщает, что в ее фужере не алкоголь, а простая вода. Женщина поясняет, что пить ей нельзя – она кормящая мать. Виктория подхватывает эту тему и говорит, что она, пока ещё не кормящая мать, но в её бокале также нет ни капли спиртного.

Данное видео моментально разлетелось по профильным пабликам в социальных сетях. Подхватили его и СМИ. Слова Виктории журналисты приняли за намек на очередную беременность.

Не прошло и двух дней, как Боня поспешила опровергнуть собственные слова. Правда, сделала это с присущей ей показной помпезностью. Телеведущая обратилась напрямую к СМИ и предложила им больше не вводить людей в заблуждение, а также перестать доставать её родных звонками относительно беременности, которой нет.

Виктория пожаловалась – история оказалась настолько раздутой, что телеканалы уже хотят снять на эту тему шоу и пригласить родственников Бони и ее саму в студию.

Обратилась инстадива и к подписчикам. Она попросила перестать её поздравлять, поскольку подобные теплые слова хоть и приятны, но совсем некстати.

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Напомним, что у Вики есть дочь Анджелина. Девочку бывшая участница реалити родила от Александра Смёрфита. Их совместная жизнь не сложилась и несколько лет назад пара рассталась. В своих интервью Виктория неоднократно говорила о том, что мечтает об еще одном ребенке. Она очень хочет, чтобы это был сын. Вот только мужчины рядом с Боней нет. Все ее романы, которые обсуждались в СМИ и в социальных сетях, оказались оплаченными. По словам Вики, мужчины сами просили ее о подобном пиаре.