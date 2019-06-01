Звезды российского шоу-бизнеса, зарабатывающие больше своих мужей

​Союзы, в которых женщины зарабатывают больше мужчин, многие считают мезальянсами. Есть такие пары и в отечественном шоу-бизнесе. Вместе они живут уже не один год и тема денег их не волнует. Узнаем, кто же это?

Яна Рудковская

Сказать, что продюсер Димы Билана находится в тени олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сложно. Тем не менее, только благодаря её деловой хватке по завершении спортивной карьеры муж смог заняться другими интересными проектами. С помощью Рудковской он открыл собственную школу фигурного катания. Она же выступила главным продюсером его ледовых шоу. В финансовом плане Яна состоятельней Евгения.

Лолита Милявская

Когда певица представила широкой публике своего пятого супруга фитнес-тренера Дмитрия Иванова, никто не верил в прочность этого союза. Несмотря на сомнения скептиков, пара вместе уже 9 лет. Дмитрий продолжает работать инструктором по фитнесу, а жена его зарабатывает деньги, гастролируя и выступая на корпоративах. Что Милявская зарабатывает намного больше своего мужчины, их самих особо не волнует.

Тина Канделаки

Василий Бровко – один из директоров «Ростеха» и муж известной телеведущей. Его сложно назвать человеком, который мало зарабатывает, но доход у Тины, несколько лет назад возглавившей спортивный канал, намного больше.

За их парой весьма пристально наблюдают хейтеры, пытаясь уличить Василия в измене, но периодические посты Тины в инстаграм дают понять – в паре все хорошо.

Кристина Орбакайте

Дочь Примадонны счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Большую часть времени они проводят в Америке. Со стороны кажется, что именно мужчина является главным добытчиком в семье. Однако декларации доходах настойчиво опровергают это предположение. Кристина получает больше, несмотря на то, что выступает теперь намного реже, чем в юности.

Анна Нетребко

Оперная дива часто в интервью рассказывает о том, как сильно благодарна судьбе за встречу со своим нынешним супругом Юсифом Эйвазовым. Мужчина также занимается пением, но помимо него неплохо ведет финансовые дела. Именно благодаря его деловой хватке и умению вести бухгалтерию Анна узнала, сколько на самом деле зарабатывает. Оказалось, что больше Юсифа, но ее это нисколько не смущает. В паре царит любовь и идиллия.