Кит Харингтон попал в рехаб после окончания «Игры престолов»
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Помимо депрессивного состояния Кит страдает от алкогольной зависимости. Близкие знаменитости в интервью СМИ обозначили, что стресс является реакцией на окончание съемок в сериале «Игра престолов», который стал частью жизни актера. По словам Харингтона, когда проект подошел к завершению, он испытал сильнейшее опустошение.
В документальном фильме, посвященном съемкам сериала «Игра престолов: последний дозор» Кит не смог сдержать слез и выступил с трогательной речью, в которой он заявил, что его сердце разбито, а коллеги по картине стали его семьей.
По информации инсайдеров, лечение длится уже около месяца. Киту приходится выкладывать кругленькую сумму: месяц пребывания в клинике обходится в 120 тысяч долларов. Поддержку актеру оказывает его супруга Роуз Лесли, которая тоже принимала участие в сериале, но выбыла из него гораздо раньше, что связано со смертью ее персонажа (Игритт) в одном из сюжетов.
Краткая информация о Ките Харингтон
Имя: Кит Харингтон
День рождения: 26.12.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 173 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, модель
Фотографии
Фотографии
А что Вы думаете о депрессии Кита Харингтона в связи с окончанием съемок «Игры престолов»? 3
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Тетя Сара / 01.06.19 18:36Всем актерам наверное трудно заканчивать этот проект, но как то никто не спился на этой почве до рехаба. Мне кажется, что он боится стать актером одной роли- не будет больше такого в его жизни и постепенно слава уйдет и с ней деньги..... как вариант. Ну или вообще он тупо любитель выпить и занесло мужика, а эта история с тяжестью расставания - оправдашка. Но я все же склоняюсь именно к отсутствию контрактов
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Настя / 01.06.19 10:37Понятно, что тяжело перестраиваться после определенного образа жизни, к которому человек уже привык, что и случилось с Китом. Но, с другой стороны, о других актерах нет информации о такой сильной депрессии, получается, они смогли справиться с этим моментом. Можно только пожелать Киту скорейшего выздоровления
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Ева / 01.06.19 10:35Неудивительно, что у Кита Харингтона случилась депрессия, учитывая то, сколько времени длились съемки сериала. Фильм действительно стал частью его жизнь, поэтому он и чувствует себя опустошенным. Это свойственно для многих людей, которые принимали участие в каких-либо шоу, а потом вышли из них