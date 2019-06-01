 
 
 

 
 
На главную
 
 

Кит Харингтон попал в рехаб после окончания «Игры престолов»


1 2
Недавно завершился последний сезон грандиозного сериала «Игра престолов», что стало печальным событием не только для его фанатов, но и для актеров, принимавших участие в съемках. Для некоторых из артистов это оказалось настоящей трагедией. Так, Кит Харингтон, известный как исполнитель роли Джона Сноу, впал в настоящую депрессию и проходит лечение в рехабе.

Помимо депрессивного состояния Кит страдает от алкогольной зависимости. Близкие знаменитости в интервью СМИ обозначили, что стресс является реакцией на окончание съемок в сериале «Игра престолов», который стал частью жизни актера. По словам Харингтона, когда проект подошел к завершению, он испытал сильнейшее опустошение.

В документальном фильме, посвященном съемкам сериала «Игра престолов: последний дозор» Кит не смог сдержать слез и выступил с трогательной речью, в которой он заявил, что его сердце разбито, а коллеги по картине стали его семьей.

По информации инсайдеров, лечение длится уже около месяца. Киту приходится выкладывать кругленькую сумму: месяц пребывания в клинике обходится в 120 тысяч долларов. Поддержку актеру оказывает его супруга Роуз Лесли, которая тоже принимала участие в сериале, но выбыла из него гораздо раньше, что связано со смертью ее персонажа (Игритт) в одном из сюжетов.

Краткая информация о Ките Харингтон

Имя: Кит Харингтон

День рождения: 26.12.1986

Возраст: 32 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 173 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, модель

Смотреть фотографии с Китом Харингтон

Фотографии

Показать еще

Фотографии



2 Не нравится 1 Нравится 01.06.2019 Теги: Кит Харингтон

А что Вы думаете о депрессии Кита Харингтона в связи с окончанием съемок «Игры престолов»? 3  

Оставить комментарий
  • Тетя Сара / 01.06.19 18:36
    -
    1
    +
    Всем актерам наверное трудно заканчивать этот проект, но как то никто не спился на этой почве до рехаба. Мне кажется, что он боится стать актером одной роли- не будет больше такого в его жизни и постепенно слава уйдет и с ней деньги..... как вариант. Ну или вообще он тупо любитель выпить и занесло мужика, а эта история с тяжестью расставания - оправдашка. Но я все же склоняюсь именно к отсутствию контрактов
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Настя / 01.06.19 10:37
    -
    5
    +
    Понятно, что тяжело перестраиваться после определенного образа жизни, к которому человек уже привык, что и случилось с Китом. Но, с другой стороны, о других актерах нет информации о такой сильной депрессии, получается, они смогли справиться с этим моментом. Можно только пожелать Киту скорейшего выздоровления
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ева / 01.06.19 10:35
    -
    5
    +
    Неудивительно, что у Кита Харингтона случилась депрессия, учитывая то, сколько времени длились съемки сериала. Фильм действительно стал частью его жизнь, поэтому он и чувствует себя опустошенным. Это свойственно для многих людей, которые принимали участие в каких-либо шоу, а потом вышли из них
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору