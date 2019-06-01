Кит Харингтон попал в рехаб после окончания «Игры престолов»

Недавно завершился последний сезон грандиозного сериала «Игра престолов», что стало печальным событием не только для его фанатов, но и для актеров, принимавших участие в съемках. Для некоторых из артистов это оказалось настоящей трагедией. Так, Кит Харингтон, известный как исполнитель роли Джона Сноу, впал в настоящую депрессию и проходит лечение в рехабе.

Помимо депрессивного состояния Кит страдает от алкогольной зависимости. Близкие знаменитости в интервью СМИ обозначили, что стресс является реакцией на окончание съемок в сериале «Игра престолов», который стал частью жизни актера. По словам Харингтона, когда проект подошел к завершению, он испытал сильнейшее опустошение.

В документальном фильме, посвященном съемкам сериала «Игра престолов: последний дозор» Кит не смог сдержать слез и выступил с трогательной речью, в которой он заявил, что его сердце разбито, а коллеги по картине стали его семьей.

По информации инсайдеров, лечение длится уже около месяца. Киту приходится выкладывать кругленькую сумму: месяц пребывания в клинике обходится в 120 тысяч долларов. Поддержку актеру оказывает его супруга Роуз Лесли, которая тоже принимала участие в сериале, но выбыла из него гораздо раньше, что связано со смертью ее персонажа (Игритт) в одном из сюжетов.