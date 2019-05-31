Валерия заявила: чтобы быть красивой, много денег не нужно

В инстаграм Валерии всегда приятно зайти. Певица не позволяет себе вульгарных образов, ругательств и прочего. При этом 51-летняя артистка ухаживает за собой и выглядит довольно-таки моложаво и изящно. Своих секретов красоты певица ни от кого не скрывает. Она говорит, что всему виной питание, активный образ жизни, а также профессиональный уход за кожей лица и тела.

​

На днях Валерия стала участницей шоу «Теория заговора», в котором обсуждали фирму, занимающуюся разработкой и доставкой здоровых и диетических блюд, под именем певицы. Своими мыслями на эту тему женщина поделилась с подписчиками.

Комментаторы под постом в ленте певицы стали писать, что хорошо рассуждать о здоровом питании, имея возможность приобрести свежие фермерские продукты в любое время года.

Артистка ответила недовольным фолловерам и наглядно показала, что красивое тело требует только усилий и мотивации. Деньги здесь совершенно ни при чём. Женщина продемонстрировала упражнения, которые любой желающий может выполнять дома. Дорогой абонемент в фитнес зал для этого не нужен. Достаточно будет пары гантелей.

Интересно, что большая часть пользователей полностью согласилась с Валерией. Поклонники парировали недовольным, что простая и полезная еда, так же, как и физические упражнения, не являются чем-то недоступным.