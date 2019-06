Валерия заявила: чтобы быть красивой, много денег не нужно

Наконец я добралась до знаменитого салона Best - столько хорошего про него слышала от друзей и знакомых! Мне часто задают вопрос о том, как ухаживаю за лицом и телом. Так вот, если к косметологу на процедуры ещё периодически попадаю, то вот для тела у меня всегда были только тренировки. Они, конечно, основа основ, но со временем и кожа нуждается в заботе. На массажах лежать времени нет, а тут позавчера в гостях у друзей мне рассказали про новый аппарат для тела Ulthera, который появился в Best #best @best_centre

