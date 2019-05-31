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Валерия заявила: чтобы быть красивой, много денег не нужно


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В инстаграм Валерии всегда приятно зайти. Певица не позволяет себе вульгарных образов, ругательств и прочего. При этом 51-летняя артистка ухаживает за собой и выглядит довольно-таки моложаво и изящно. Своих секретов красоты певица ни от кого не скрывает. Она говорит, что всему виной питание, активный образ жизни, а также профессиональный уход за кожей лица и тела.

На днях Валерия стала участницей шоу «Теория заговора», в котором обсуждали фирму, занимающуюся разработкой и доставкой здоровых и диетических блюд, под именем певицы. Своими мыслями на эту тему женщина поделилась с подписчиками.

Комментаторы под постом в ленте певицы стали писать, что хорошо рассуждать о здоровом питании, имея возможность приобрести свежие фермерские продукты в любое время года.

Артистка ответила недовольным фолловерам и наглядно показала, что красивое тело требует только усилий и мотивации. Деньги здесь совершенно ни при чём. Женщина продемонстрировала упражнения, которые любой желающий может выполнять дома. Дорогой абонемент в фитнес зал для этого не нужен. Достаточно будет пары гантелей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что - то давно я ничего спортивного не размещала в ленте. Ох и эффективная тренировка сегодня была на ноги, но очень энергоемкая, прям не люблю, каждый раз на преодоление, упражнения на верхнюю часть тела всегда легче. А знаете, это в продолжение нашего разговора о том, сколько нужно денег, чтобы радоваться своему отражению в зеркале. Что посеешь, то и пожнешь. Тех, кто занимается регулярно, хочу спросить, какие упражнения вы не любите? Какие любимые? 💪💪💪Я, к примеру, больше всего люблю упражнения на пресс. #зож @nosecretbyvaleriya #несекретвалерии #фитнес #fitness #wheightwatchers #homeexercises #мынепохожи

Публикация от VALERIYA (@valeriya)

Интересно, что большая часть пользователей полностью согласилась с Валерией. Поклонники парировали недовольным, что простая и полезная еда, так же, как и физические упражнения, не являются чем-то недоступным.

Краткая информация о Валерии

Имя: Валерия

Отчество: Юрьевна

День рождения: 17.04.1968

Возраст: 51 год

Место рождения: Аткарск, Саратовская обл.

Рост: 168 см

Вес: 59 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица

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2 Не нравится 1 Нравится 31.05.2019 Теги: Валерия

А вы согласны с утверждением Валерии, что красота не требует значительных материальных вложений? 1  

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  • Матвеева / 31.05.19 17:53
    -
    1
    +
    Да, если это не касается лица. Услуги косметолога доступны далеко не всем. Вот надень на Валерию простую одежду, не дороже пары тысяч рублей за вещь и покрась волосы обычной магазинной краской, лоск исчезнет.
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