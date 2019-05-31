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Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями


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Неожиданным для многих зрителей оказался последний выпуск передачи «Давай поженимся». В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Актриса честно призналась, что голову ей вскружила слава и возможности, появившиеся сразу после выхода фильма «Жестокий романс». В тот период девушка встретила своего первого супруга. Алкогольные возлияния стали их общим увлечением. Лариса вспомнила, что это был очень страшный период. Муж вдобавок ко всему увлекался наркотическими препаратами и частенько избивал её. Однажды он взял для этого гантели.

Попав в больницу, Гузеева заявила: если выживет, бросит его и алкоголь. С мужем все так и случилось. После выписки женщина разорвала с ним отношения. Кстати, долго он не прожил и вскоре умер от передозировки.

С алкоголем оказалось сложнее, сразу избавиться от зависимости не получилось. Лариса призналась, что пила втайне от второго супруга. Он недоумевал, как ей удается настолько сильно пьянеть после пары глотков вина. Долго этот брак не протянул.

Бросить выпивку Ларисе помог случай. Однажды на улице на неё напали. Произошло это ночью, когда актриса отправилась покупать очередную порцию горячительного. В этот момент она чётко осознала, что из-за какой-то бутылки может лишиться жизни. Последняя оказалась ценнее.

Сейчас Гузеева не употребляет. Тем же, кто часто критикует ее за былые возлияния, открыто говорит, что в своё время она не выходила из запоя, зато сейчас сидит на «Первом канале».

Артистка не поощряет пагубные привычки и отмечает, что выйти из этого порочного круга всегда можно. Она – живое тому доказательство.

Краткая информация о Ларисе Гузеевой

Имя: Лариса Гузеева

Отчество: Андреевна

День рождения: 23.05.1959

Возраст: 60 лет

Место рождения: с. Буртинское, Оренбургская обл.

Рост: 167 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актриса, телеведущая

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17 Не нравится 10 Нравится 31.05.2019 Теги: Лариса Гузеева

А вы знали об алкогольном прошлом Ларисы? 8  

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  • наташа Москва / 31.05.19 23:08
    -
    1
    +
    Лариса, красавица и умница! Только сильный человек может признаться в том , что оступился в жизни... Многие кто оставляет комментарии- думаю недалеки..от отступа, но смелости не хватает или очень молоды, чтобы что -то понять... Мне очень нравится Лариса- искренняя, прямолинейная, в нашей жизни все меньше таких и не сужу - жизнь...Лариса, Вы - Молодец! Восхищаюсь Вами...
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  • Александра N / 31.05.19 21:08
    -
    1
    +
    Не понимаю, как можно, имея ещё очень юных детей, рассказывать о себе такие вещи, лучше бы , если уж так неймется, вывалила все это в воспоминания, назвала бы их , например, «Грязная я» или “ Прекрасная я» и закрыла бы их от любых публикаций до своей смерти, как это делали многие известные люди.
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  • Галина Мостовской / 31.05.19 20:30
    -
    2
    +
    Каждый может упасть, но каждому хватит силы воли подняться.Очень рада, что у Ларисы это осталось в прошлом.Впервые увидела ее в "Бесприданнице".Фильм пересматривала не единожды из-за нее.Красавица, глаз оторвать не возможно,Очень жаль, что ее талант и внешность не были востребованы кинематографом в полной мере.До сих пор вижу ее лицо, глаза полные слез после ночи с Паратовым:"Это безбожно, безбожно...."
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  • фдштф / 31.05.19 17:53
    -
    -4
    +
    Гузеевой больше нечем похвалиться кроме как ЗАПОЯМИ.... ХАМСТВОМ...СЕРОСТЬЮ и ГЛУПОСТЬЮ.....отвратительная бездарная баба
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  • Lelya / 31.05.19 17:48
    -
    7
    +
    Хабалистая она, но честная, осознавшая все и уверенная. Это в ней и подкупает. Такую критикой в соцсетях не прошибешь. Она сама тебе поболее расскажет.
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  • лала рига / 31.05.19 14:20
    -
    0
    +
    ну и чем тут пиарить - как ни почитаешь они все там алкаши- в жизни б никому не рассказывала о своем таком прошлом. унесла бы в могилу.. а тут считает -что ей нада медаль героя вручать.. первый канал-пусть своему мужу спасибо скажет. а то бы где нибудь ж спилась под забором..
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  • Nikolaevna / 31.05.19 12:26
    -
    4
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    Очень жаль, что так было. Смотришь на фотки ее в молодости – красивая ведь была. Сейчас же видно пороки прошлого. Все на лице осталось.
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