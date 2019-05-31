Гузеева рассказала о периоде, когда пила запоями

Неожиданным для многих зрителей оказался последний выпуск передачи «Давай поженимся». В рамках эфира Лариса Гузеева, сопереживая героине шоу, рассказала о периоде своей жизни, когда пила запоями.

Актриса честно призналась, что голову ей вскружила слава и возможности, появившиеся сразу после выхода фильма «Жестокий романс». В тот период девушка встретила своего первого супруга. Алкогольные возлияния стали их общим увлечением. Лариса вспомнила, что это был очень страшный период. Муж вдобавок ко всему увлекался наркотическими препаратами и частенько избивал её. Однажды он взял для этого гантели.

Попав в больницу, Гузеева заявила: если выживет, бросит его и алкоголь. С мужем все так и случилось. После выписки женщина разорвала с ним отношения. Кстати, долго он не прожил и вскоре умер от передозировки.



С алкоголем оказалось сложнее, сразу избавиться от зависимости не получилось. Лариса призналась, что пила втайне от второго супруга. Он недоумевал, как ей удается настолько сильно пьянеть после пары глотков вина. Долго этот брак не протянул.

Бросить выпивку Ларисе помог случай. Однажды на улице на неё напали. Произошло это ночью, когда актриса отправилась покупать очередную порцию горячительного. В этот момент она чётко осознала, что из-за какой-то бутылки может лишиться жизни. Последняя оказалась ценнее.

Сейчас Гузеева не употребляет. Тем же, кто часто критикует ее за былые возлияния, открыто говорит, что в своё время она не выходила из запоя, зато сейчас сидит на «Первом канале».

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Артистка не поощряет пагубные привычки и отмечает, что выйти из этого порочного круга всегда можно. Она – живое тому доказательство.