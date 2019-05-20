Селфи звезд российского шоу-бизнеса без макияжа
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Тренд делать селфи без макияжа, заданный западными звездами, начинают подхватывать и наши артисты. Узнаем, кто из представителей шоу-бизнеса готов показать себя пользователям в натуральном виде и без макияжа.
Юлия Ковальчук
Певица совсем недавно стала мамой. Сейчас она справляется со своей новой ролью и иногда общается на эту тему с подписчиками. Не так давно в своем аккаунте женщина опубликовала фотографию, сделанную утром. На снимке видно, что еще растрепанная и сонная Юлия позирует перед камерой без макияжа.
На ее лице заметны следы усталости и естественные возрастные изменения. Однако она выглядит прекрасно. Это отметило большинство подписчиков Ковальчук.
Юлианна Караулова
Весьма привлекательной и симпатичной оказалась Юлианна Караулова. В опубликованном на днях селфи певица также демонстрирует полное отсутствие макияжа на лице. В подписи к публикации артистка рассуждает, что любой человек не идеален и имеет изъяны. Именно этим люди прекрасны, а потому не стоит стесняться себя в естественном виде.
Виктория Дайнеко
Подписчики Виктории Дайнеко после того, как артистка опубликовала снимок без макияжа, отметили, что она и с мейкапом не сильно отличается от того, как выглядит в жизни. Дело в том, что Виктория часто появляется с естественным макияжем. Яркие тени и помады она использует исключительно для сцены и фотосъемок.
Елизавета Боярская
Дочь Михаила Боярского недоброжелатели частенько упрекают за любовь к пластике. При этом достоверно известно, что девушка корректировала форму носа и не более.
На селфи, сделанном Лизой на отдыхе, видно, что актриса выглядит замечательно. На ее лице видны небольшие темные круги и даже мелкие морщины, но при этом черты лица смотрятся очень естественно.
Анфиса Чехова
Телеведущая чаще всего выкладывает в инстаграм красивые фото, на которых она позирует в купальниках или демонстрирует асаны йоги. Есть в ее ленте и милые домашние снимки, на которых Чехова запечатлена без макияжа, укладки и фильтров. Интересно, что так Анфиса выглядит не менее прекрасно. Это отмечают многие подписчики Чеховой.
Краткая информация о Юлии Ковальчук
Имя: Юлия Ковальчук
Отчество: Олеговна
День рождения: 12.11.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: г. Волжский
Рост: 165 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
А кто из звезд без макияжа понравился вам? 4
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Life / 21.05.19 10:19А мне Чехова не очень. Серенькая такая, бледненькая. Караулова вообще не обсуждается. Она еще молодая и зеленая. Там, что с мейком, что без него фиолетово.
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Н / 20.05.19 17:00Странно смотрятся фразы про естественные возрастные изменения у Ковальчук, тёмные круги и ДАЖЕ мелкие морщинки у Боярской. От живых людей без маски макияжа, похоже, совсем отвыкли. Какие уж там изменения и круги. Симпатичные женщины и фото хорошие
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Романескул / 20.05.19 14:26Ковальчук прям хорошенькая. Ни губищ, ни скулищ, Не сказать, чтобы красавица, но очень милая и привлекательная.