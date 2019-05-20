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Селфи звезд российского шоу-бизнеса без макияжа


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Тренд делать селфи без макияжа, заданный западными звездами, начинают подхватывать и наши артисты. Узнаем, кто из представителей шоу-бизнеса готов показать себя пользователям в натуральном виде и без макияжа.

Юлия Ковальчук

Певица совсем недавно стала мамой. Сейчас она справляется со своей новой ролью и иногда общается на эту тему с подписчиками. Не так давно в своем аккаунте женщина опубликовала фотографию, сделанную утром. На снимке видно, что еще растрепанная и сонная Юлия позирует перед камерой без макияжа.

На ее лице заметны следы усталости и естественные возрастные изменения. Однако она выглядит прекрасно. Это отметило большинство подписчиков Ковальчук.

Юлианна Караулова

Весьма привлекательной и симпатичной оказалась Юлианна Караулова. В опубликованном на днях селфи певица также демонстрирует полное отсутствие макияжа на лице. В подписи к публикации артистка рассуждает, что любой человек не идеален и имеет изъяны. Именно этим люди прекрасны, а потому не стоит стесняться себя в естественном виде.

Виктория Дайнеко

Подписчики Виктории Дайнеко после того, как артистка опубликовала снимок без макияжа, отметили, что она и с мейкапом не сильно отличается от того, как выглядит в жизни. Дело в том, что Виктория часто появляется с естественным макияжем. Яркие тени и помады она использует исключительно для сцены и фотосъемок.

Елизавета Боярская

Дочь Михаила Боярского недоброжелатели частенько упрекают за любовь к пластике. При этом достоверно известно, что девушка корректировала форму носа и не более.

На селфи, сделанном Лизой на отдыхе, видно, что актриса выглядит замечательно. На ее лице видны небольшие темные круги и даже мелкие морщины, но при этом черты лица смотрятся очень естественно.

Анфиса Чехова

Телеведущая чаще всего выкладывает в инстаграм красивые фото, на которых она позирует в купальниках или демонстрирует асаны йоги. Есть в ее ленте и милые домашние снимки, на которых Чехова запечатлена без макияжа, укладки и фильтров. Интересно, что так Анфиса выглядит не менее прекрасно. Это отмечают многие подписчики Чеховой.

Краткая информация о Юлии Ковальчук

Имя: Юлия Ковальчук

Отчество: Олеговна

День рождения: 12.11.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Волжский

Рост: 165 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, телеведущая

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2 Не нравится 3 Нравится 20.05.2019 Теги: Юлия Ковальчук

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