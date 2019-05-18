Аннулирование результатов голосования шестого сезона "Голос. Дети" оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для представителей отечественного шоу-бизнеса, большинство из которых являются коллегами Алсу. Кто-то, глядя на эту ситуацию, тактично промолчал, как, например, Светлана Лобода. А кто-то все-таки решил высказаться. Причем мнения селебрити по столь щекотливому вопросу сильно расходились.

Одной из первых отреагировала на произошедшее певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова). В своем Инстаграм она написала длинный проникновенный пост с целью поддержать именно Микеллу. "То, что девочка талантлива, это очевидно. В ней есть все, чтобы стать артисткой. Главное не мешать эти стремления с амбициями ее родителей", - уверена исполнительница. Отдельно она подчеркнула, что все любящие семьи всегда стараются помогать своим чадам. Но, как бы не была слепа эта любовь, дети должны ошибаться, уметь проигрывать и учиться на ошибках, уверена Наталья, призвавшая своих поклонников поддержать дочку Алсу и всю их семью в это непростое для них время.

А вот один из наставников на шоу Валерий Меладзе, напротив, отнесся к аннулированию финальных результатов благосклонно. "Я искренне рад, что внесена ясность", - написал мужчина в своем микро-блоге. - "Сейчас главное сохранить проект и не потерять доверие зрителей, чтобы и дальше помогать талантливым детям". Многие подписчики Валерия оказались с ним полностью согласны. А еще в комментариях люди то и дело отмечали, что считают настоящим победителем "Голоса" Ержана Максима, наставником которого был Меладзе.

Близко к сердцу лишение Микеллы Абрамовой статуса победительницы восприняла певица Рита Дакота. В той же социальной сети Инстаграм она написала разгромный пост в адрес Первого канала, который, по ее мнению, зарабатывая колоссальные деньги на рекламе, сразу не мог поставить специальные программы, не пропускающие звонки с подозрительных номеров. И сейчас девушка негодует из-за того, какое количество ненависти и критики обрушилось на Микеллу. "Можно сколько угодно кричать о справедливости, но при любом раскладе в этой гнилющей ситуации нет никакой справедливости, ведь страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной", - уверена Дакота. Также Рита высказала уверенность, что Микелла не подозревала о намереньях своих близких и предложила совершенно бесплатно написать для нее музыкальную композицию, которая "возродит ее, как птица Феникс".

А вот продюсер Иосиф Пригожин, давая интервью, и вовсе заявил, что в массовой отправке автоматических СМС-сообщений за Микеллу нет ничего страшного. "Они не противоречат правилам программы, за них заплачены деньги и их могло бы быть хоть миллиард", - уверен муж певицы Валерии.