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Реакция звезд шоу-бизнеса на аннулирование победы Микеллы Абрамовой в шоу "Голос. Дети"


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Аннулирование результатов голосования шестого сезона "Голос. Дети" оказалось неожиданностью для всех, в том числе и для представителей отечественного шоу-бизнеса, большинство из которых являются коллегами Алсу. Кто-то, глядя на эту ситуацию, тактично промолчал, как, например, Светлана Лобода. А кто-то все-таки решил высказаться. Причем мнения селебрити по столь щекотливому вопросу сильно расходились.

Одной из первых отреагировала на произошедшее певица Глюкоза (Наталья Ионова-Чистякова). В своем Инстаграм она написала длинный проникновенный пост с целью поддержать именно Микеллу. "То, что девочка талантлива, это очевидно. В ней есть все, чтобы стать артисткой. Главное не мешать эти стремления с амбициями ее родителей", - уверена исполнительница. Отдельно она подчеркнула, что все любящие семьи всегда стараются помогать своим чадам. Но, как бы не была слепа эта любовь, дети должны ошибаться, уметь проигрывать и учиться на ошибках, уверена Наталья, призвавшая своих поклонников поддержать дочку Алсу и всю их семью в это непростое для них время.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первый канал аннулировал результаты финала шестого сезона «Голос.Дети». Я наблюдала за сложившейся ситуацией и реакцией людей. И очень хочется, чтобы эта история правильно нас всех настроила. Мы не в ответе за своих родителей и близких, мы не можем упрекать себя в том, о чем даже не предполагали! Я хочу поддержать эту прекрасную девочку, которая искренне радовалась своей победе, совершенно не предполагая, что ее победа потом обойдётся и родителям, и их обожаемой малышке дорогой ценой - ценой доверия, когда ты становишься вмиг изгоем и ненавидим всей страной. То, что девочка талантлива это очевидно, в ней есть всё, чтобы стать артисткой, главное не мешать эти стремления с амбициями ее родителей. Была ли нечестная игра или всё это чудовищный водоворот обстоятельств, конечно, стоит разобраться. Отеческие ли чрезмерная любовь, влияние, амбиции; медийный ли ресурс мамы... Всем родителям должны быть в корне понятны эти причины. Кто никогда не помогал своему ребёнку? Мы безмерно любим детей, и их неудачи считаем своими! А это неправильно. Важно поддерживать своих детей, давать образование и всё для того, чтобы они могли проявить себя. Как бы слепо мы ни любили, наши дети должны ошибаться, уметь проигрывать и снова вставать для того, чтобы победить!! Это большой урок всем нам, родителям, в первую очередь. В этой ситуации я хотела бы поддержать именно ребят-конкурсантов, которые по сути стали пешками игр взрослых, состязающимися вне ринга Голоса. Были ли какие-то махинации или нет, я не берусь утверждать, но считаю, важнее народная любовь и творческая реализация каждого, кто хочет связать свою жизнь с музыкой. Чего я и желаю всем ребятам, включая Микеллу. ❤ Моя личная просьба к моим подписчикам поддержать и девочку, и всю семью в этом не простом для них времени, проявить сочувствие и найти слова поддержки! Чтобы не дай Бог не сломать дух девочки, которая только начинает этот путь. ❤ А «Голос».... пусть победит сильнейший 24 мая!

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova)

А вот один из наставников на шоу Валерий Меладзе, напротив, отнесся к аннулированию финальных результатов благосклонно. "Я искренне рад, что внесена ясность", - написал мужчина в своем микро-блоге. - "Сейчас главное сохранить проект и не потерять доверие зрителей, чтобы и дальше помогать талантливым детям". Многие подписчики Валерия оказались с ним полностью согласны. А еще в комментариях люди то и дело отмечали, что считают настоящим победителем "Голоса" Ержана Максима, наставником которого был Меладзе.

Близко к сердцу лишение Микеллы Абрамовой статуса победительницы восприняла певица Рита Дакота. В той же социальной сети Инстаграм она написала разгромный пост в адрес Первого канала, который, по ее мнению, зарабатывая колоссальные деньги на рекламе, сразу не мог поставить специальные программы, не пропускающие звонки с подозрительных номеров. И сейчас девушка негодует из-за того, какое количество ненависти и критики обрушилось на Микеллу. "Можно сколько угодно кричать о справедливости, но при любом раскладе в этой гнилющей ситуации нет никакой справедливости, ведь страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной", - уверена Дакота. Также Рита высказала уверенность, что Микелла не подозревала о намереньях своих близких и предложила совершенно бесплатно написать для нее музыкальную композицию, которая "возродит ее, как птица Феникс".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Голос.Дети» аннулировал результаты голосования и лишил Микеллу Абрамову победы. Вот такие новости я прочла сегодня во всех новостных пабликах. Обычно я не сую свой нос в то, что меня не касается. Но раз уж я тоже в своём роде ‘жертва’ шоу талантов, и раз я мама девочки, которая в свои полтора танцует и поёт, а вся эта ситуация проносится волной неприятных мурашек по моей коже - меня это всё же ‘касается’, наверное, иначе бы так не откликалось в теле. Можно сколько угодно кричать о справедливости, устраивать танцы на костях, так горячо и страстно ненавидеть, злорадствовать и ликовать тому, как «справедливость восторжествовала», но при любом раскладе в этой всей гнилющей ситуации не может быть уже никакой справедливости, ибо справедливость, при которой страдает маленький человек, ненавидимый огромной страной - довольно сраная справедливость. Все кричат «ай, молодец Первый канал, ай, поделом тебе дочка буржуев», и мне дико слышать то, что я слышу. Было бы здорово, чтобы каналы, имеющие многомиллионный доход от рекламного трафика, который (давайте смотреть правде в глаза) приносите им ВЫ - люди, которые эти шоу смотрят; каналы, проводящие ‘честные голосования’ в прямом эфире, зарабатывая и на рекламе, и на этих самых смсках с голосами, с самого начала ставили бы себе хакерские системы, не пропускающие голосов с «левых» номеров, а не ‘перепроверяли’ бы результаты после массового народного негодования. При всём уважении к каналу, я уверена, что эта ситуация дико тёмная, и канал поступил так, как поступил, лишь потому что сейчас наступило такое безоговорочное влияние интернетовской свободы слова в сети, при котором уже мало кого можно заставить верить в то, чем нас пичкает телевидение. Люди могут в любой момент «выйти с транспарантами» против любой очевидной нечестности, пусть и в сети, но не заметить этого массового протеста - совершенно точно значит потерять доверие аудитории, а как следствие - деньги. Это чудесное время, когда нас больше «не на*бать», как было в то время, когда я участвовала в «Фабрике Звёзд» (ПРОДОЛЖЕНИЕ В КАРУСЕЛИ 👉👉👉)

Публикация от РИТА DАКОТА (@ritadakota)

А вот продюсер Иосиф Пригожин, давая интервью, и вовсе заявил, что в массовой отправке автоматических СМС-сообщений за Микеллу нет ничего страшного. "Они не противоречат правилам программы, за них заплачены деньги и их могло бы быть хоть миллиард", - уверен муж певицы Валерии.   

Краткая информация о Валерии Меладзе

Имя: Валерий Меладзе

Отчество: Шотаевич

День рождения: 23.06.1965

Возраст: 53 года

Место рождения: Батуми

Рост: 183 см

Вес: 95 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: российский певец

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5 Не нравится 3 Нравится 18.05.2019 Теги: Валерий Меладзе

А что вы думаете о сложившейся ситуации вокруг Микеллы? 6  

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Лучшие комментарии

  • Ирина Тольятти 18.05.19 13:43
    -
    22
    +
    Соглашусь с Дакотой и Глюкозой, но только частично. Травить девочку действительно не стоит. Это слишком жестоко. Но вот ее семью поддерживать, как они призывают, это перебор. В конце-концов, думала ли Алсу или ее супруг о других детях, когда организовывали накрутку голосов?! Они же не считались с с тем, что могут ранить, разочаровать, отбить желание развиваться у других малышей, не менее талантливых, чем их Микелла. Все было сделано нагло и грубо. От того у людей и возникло такое отвращение к ситуации. Пусть уроком будет для всех.
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  • Тетя Сара 18.05.19 16:47
    -
    8
    +
    Закончится еще одной победой Микеллы:) проплатят финалистам , пообещают раскрутку им и сольются конкуренты . Иначе я никак не вижу возможности вытащить Микеллу из этого скандала. Родакам изначально надо было полтора миллиона не на ботов тратить:)
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  • жужа@ 18.05.19 22:58
    -
    6
    +
    Вы что думаете, что эти Абрамовы вообще придут на конкурс опять? Наивный у нас народ.
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  • Лада 18.05.19 19:23
    -
    5
    +
    По поводу Сюзанны полностью с Вами соглашусь, невероятно талантливая женщина. А голос какой. Помню, когда впервые посмотрела ее выступление на конкурсе, так впечатлилась, что пересматривала потом еще раз 5 или 6. Это талант с большой буквы. А про Микеллу, к сожалению, такого не скажешь. Да, ее родители все ей купят и будет на нашей сцене еще одна средняя искусственно раскрученная певичка. Но это будет означать только одно - она займет не свое место.
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  • Сергей 18.05.19 17:54
    -
    4
    +
    Даже простая шотландская домохозяйка * (если Бог поцеловал в темечко) споёт лучше, чем знаменитая оперная певица, коль на конкурсе пришло её времечко. Одно замечание - конкурс проводился в Англии (название страны - без назидания, просто там честно искали таланты). А дочь Алсу, конечно, невиновата, к ней нет претензий, но если это по заказу её родителей "мухлевали" - её от конкурса отстранить - вот так тогда и будет честно. Сейчас и Алсу, и её муж поднажать (как следует), хотя бы на Алсу фанатов, могут - и без всяких терний, снова ровной скатертью к первому месту у Микеллы постелится дорога. * - Звездой мировой величины стала в одночасье домохозяйка из Шотландии, принимавшая участие в телешоу "Британия ищет таланты". Это программа того же формата, что и российская "Минута славы", которая выходит в эфир на нашем канале. Появление Сьюзен Бойл на сцене поначалу вызвало у зрителей и жюри недоумение. Никто не предполагал, на что она способна. Но уже через несколько секунд всё изменилось. Сейчас Сьюзан - кумир миллионов. Ержан Максим – тоже из "простого народа", а голос – замечательный – Всевышнему так было угодно.
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  • Сергей / 18.05.19 17:54
    -
    4
    +
    Даже простая шотландская домохозяйка * (если Бог поцеловал в темечко) споёт лучше, чем знаменитая оперная певица, коль на конкурсе пришло её времечко. Одно замечание - конкурс проводился в Англии (название страны - без назидания, просто там честно искали таланты). А дочь Алсу, конечно, невиновата, к ней нет претензий, но если это по заказу её родителей "мухлевали" - её от конкурса отстранить - вот так тогда и будет честно. Сейчас и Алсу, и её муж поднажать (как следует), хотя бы на Алсу фанатов, могут - и без всяких терний, снова ровной скатертью к первому месту у Микеллы постелится дорога. * - Звездой мировой величины стала в одночасье домохозяйка из Шотландии, принимавшая участие в телешоу "Британия ищет таланты". Это программа того же формата, что и российская "Минута славы", которая выходит в эфир на нашем канале. Появление Сьюзен Бойл на сцене поначалу вызвало у зрителей и жюри недоумение. Никто не предполагал, на что она способна. Но уже через несколько секунд всё изменилось. Сейчас Сьюзан - кумир миллионов. Ержан Максим – тоже из "простого народа", а голос – замечательный – Всевышнему так было угодно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Лада / 18.05.19 19:23
      -
      5
      +
      По поводу Сюзанны полностью с Вами соглашусь, невероятно талантливая женщина. А голос какой. Помню, когда впервые посмотрела ее выступление на конкурсе, так впечатлилась, что пересматривала потом еще раз 5 или 6. Это талант с большой буквы. А про Микеллу, к сожалению, такого не скажешь. Да, ее родители все ей купят и будет на нашей сцене еще одна средняя искусственно раскрученная певичка. Но это будет означать только одно - она займет не свое место.
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • n.kolpeto1956 могилев / 18.05.19 15:48
    -
    2
    +
    Старинная русская пословица гласит: " за что боролись, на то и напоролись." Интересно чем это все закончится?
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Тетя Сара / 18.05.19 16:47
      -
      8
      +
      Закончится еще одной победой Микеллы:) проплатят финалистам , пообещают раскрутку им и сольются конкуренты . Иначе я никак не вижу возможности вытащить Микеллу из этого скандала. Родакам изначально надо было полтора миллиона не на ботов тратить:)
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ирина Тольятти / 18.05.19 13:43
    -
    22
    +
    Соглашусь с Дакотой и Глюкозой, но только частично. Травить девочку действительно не стоит. Это слишком жестоко. Но вот ее семью поддерживать, как они призывают, это перебор. В конце-концов, думала ли Алсу или ее супруг о других детях, когда организовывали накрутку голосов?! Они же не считались с с тем, что могут ранить, разочаровать, отбить желание развиваться у других малышей, не менее талантливых, чем их Микелла. Все было сделано нагло и грубо. От того у людей и возникло такое отвращение к ситуации. Пусть уроком будет для всех.
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