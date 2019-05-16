 
 
 

 
 
На главную
 
 

Кейт Хадсон похудела с помощью диеты, не отказывая себе в пирогах и сладком


1 0

Актриса Кейт Хадсон не так давно стала мамой третьего ребенка. Достаточно быстро ей удалось прийти в форму. Как правило, в 40 лет вернуть себе стройную талию уже намного сложнее, чем в 20, но Кейт это удалось без проблем.

Всего за полгода Хадсон сбросила 15 кг. Она призналась подписчикам, что не морила себя голодом и не истязала сложными упражнениями в спортзале. Актриса решила обратиться к специалисту, пропагандирующему методику «Weight Watchers».

Уникальная система питания не оказалась новшеством. Ее разработали еще в 60-е годы прошлого века. По этой методике каждый продукт имеет свою питательную ценность, которая оценивается в баллах. Вычислить ее проще простого, воспользовавшись уже имеющейся таблицей.

Питаясь в течение дня, важно подсчитывать количество баллов, которые были употреблены. Обязательным условием системы является постепенное понижение суточной цифры. Есть при этом можно любые продукты из приведенной таблицы. Интересно, что в нее включена сдоба, пироги и шоколад.

В рамках методики предусмотрено, что недоеденные накануне баллы, можно спокойно съесть на следующий день. В свете современных диет и принципов ЗОЖ выглядит система достаточно странно, но в случае с Хадсон – результат налицо.

Своей фигурой Кейт довольна. Публикуя фото и видео, она не использует фильтры и кисти редактора, чтобы поклонники могли посмотреть, как она выглядит на самом деле.

Краткая информация о Кейте Хадсон

Имя: Кейт Хадсон

День рождения: 19.04.1979

Возраст: 40 лет

Место рождения: Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США

Рост: 168 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Коза

Деятельность: актриса

Смотреть фотографии с Кейтом Хадсон

Фотографии

Показать еще

Фотографии

Instagram Кейтом Хадсон


0 Не нравится 1 Нравится 16.05.2019 Теги: Кейт Хадсон

А вы хотели бы попробовать данную диету? 2  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость

Читайте также

 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору