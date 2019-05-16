Кейт Хадсон похудела с помощью диеты, не отказывая себе в пирогах и сладком

Актриса Кейт Хадсон не так давно стала мамой третьего ребенка. Достаточно быстро ей удалось прийти в форму. Как правило, в 40 лет вернуть себе стройную талию уже намного сложнее, чем в 20, но Кейт это удалось без проблем.

Всего за полгода Хадсон сбросила 15 кг. Она призналась подписчикам, что не морила себя голодом и не истязала сложными упражнениями в спортзале. Актриса решила обратиться к специалисту, пропагандирующему методику «Weight Watchers».

Уникальная система питания не оказалась новшеством. Ее разработали еще в 60-е годы прошлого века. По этой методике каждый продукт имеет свою питательную ценность, которая оценивается в баллах. Вычислить ее проще простого, воспользовавшись уже имеющейся таблицей.

Питаясь в течение дня, важно подсчитывать количество баллов, которые были употреблены. Обязательным условием системы является постепенное понижение суточной цифры. Есть при этом можно любые продукты из приведенной таблицы. Интересно, что в нее включена сдоба, пироги и шоколад.

В рамках методики предусмотрено, что недоеденные накануне баллы, можно спокойно съесть на следующий день. В свете современных диет и принципов ЗОЖ выглядит система достаточно странно, но в случае с Хадсон – результат налицо.

Своей фигурой Кейт довольна. Публикуя фото и видео, она не использует фильтры и кисти редактора, чтобы поклонники могли посмотреть, как она выглядит на самом деле.