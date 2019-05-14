Больше не вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались

Западная пресса вчера буквально взорвалась заголовками о расставании самой яркой пары Голливуда. Журналисты, опираясь на слова представителя Ирины Шейк, сообщили, что она и Брэдли Купер больше не вместе.

Общаясь с прессой, менеджер модели был достаточно лаконичен. Он пояснил, что любовных отношений между Ириной и Брэдли больше нет. Это решение принято окончательно и воссоединяться пара не намерена. Чтобы отмести все предположения и слухи, представитель пояснил, что Леди Гага и слухи о романе с ней никакого отношения к происходящему не имеют.

Напомним, что разговоры о том, что в паре не все так гладко стали ходить в период, когда актер в компании с Леди Гагой ездил по разным странам и фестивалям, представляя фильм «Звезда родилась». В ленте они оба сыграли главные роли. На публике пара вела себя настолько нежно по отношению друг к другу, что у поклонников и журналистов сложилось впечатление об очень теплых любовных отношениях вне съемочной площадки и красных дорожек.

В этот же период Купер стал все реже появляться с матерью своей дочери на публике. Новость о том, что мужчина приобрел роскошные апартаменты, в которые уже переехала Ирина с ребенком, развеяли смутные сомнения. Вскоре после этого модель вместе с любимым и его мамой появилась на церемонии вручения Оскара. Это было в феврале 2019 года.

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После значимого для актера события, совместных выходов в свет больше не было. Интересно, что даже на ежегодном балу костюма Ирина появилась одна, хотя была заявлена в качестве приглашенной гостьи вместе с Купером. В этот вечер она запомнилась многим из-за достаточно откровенного наряда. Модель выбрала винтажное платье с декольте почти до талии. Внимательные поклонники отмечают, что этой весной инстаграм модели стал «жарче», чем ранее. Ирина все чаще публикует откровенные снимки, без стеснения демонстрируя всем роскошную фигуру. Брэдли на фотографиях нет.

Модель и актер новость о расставании самостоятельно не комментируют. По словам представителя, в дальнейшем они также не намерены общаться с прессой на данную тему.