Больше не вместе: Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались
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Западная пресса вчера буквально взорвалась заголовками о расставании самой яркой пары Голливуда. Журналисты, опираясь на слова представителя Ирины Шейк, сообщили, что она и Брэдли Купер больше не вместе.
Общаясь с прессой, менеджер модели был достаточно лаконичен. Он пояснил, что любовных отношений между Ириной и Брэдли больше нет. Это решение принято окончательно и воссоединяться пара не намерена. Чтобы отмести все предположения и слухи, представитель пояснил, что Леди Гага и слухи о романе с ней никакого отношения к происходящему не имеют.
Напомним, что разговоры о том, что в паре не все так гладко стали ходить в период, когда актер в компании с Леди Гагой ездил по разным странам и фестивалям, представляя фильм «Звезда родилась». В ленте они оба сыграли главные роли. На публике пара вела себя настолько нежно по отношению друг к другу, что у поклонников и журналистов сложилось впечатление об очень теплых любовных отношениях вне съемочной площадки и красных дорожек.
В этот же период Купер стал все реже появляться с матерью своей дочери на публике. Новость о том, что мужчина приобрел роскошные апартаменты, в которые уже переехала Ирина с ребенком, развеяли смутные сомнения. Вскоре после этого модель вместе с любимым и его мамой появилась на церемонии вручения Оскара. Это было в феврале 2019 года.
После значимого для актера события, совместных выходов в свет больше не было. Интересно, что даже на ежегодном балу костюма Ирина появилась одна, хотя была заявлена в качестве приглашенной гостьи вместе с Купером. В этот вечер она запомнилась многим из-за достаточно откровенного наряда. Модель выбрала винтажное платье с декольте почти до талии. Внимательные поклонники отмечают, что этой весной инстаграм модели стал «жарче», чем ранее. Ирина все чаще публикует откровенные снимки, без стеснения демонстрируя всем роскошную фигуру. Брэдли на фотографиях нет.
Модель и актер новость о расставании самостоятельно не комментируют. По словам представителя, в дальнейшем они также не намерены общаться с прессой на данную тему.
Краткая информация об Ирине Шейк
Имя: Ирина Шейк
Отчество: Валерьевна
День рождения: 06.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Еманжелинск, Челябинская обл.
Рост: 178 см
Вес: 55 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: модель
Фотографии
Фотографии
А вам нравилась пара Брэдли Купера и Ирины Шейк? 8
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Гала / 15.05.19 07:30мне нравилась эта пара, жаль, если этом правда.... хотя чему удивляться, ничего не вечно, увы...
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Wow / 14.05.19 18:35Да, жалко конечно. Они очень красивые оба.
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Тетя Сара / 14.05.19 13:08Ирина проф прикрытие для геев, которые не хотят об этом говорить на публику изза актерского амплуа ( как воспринимать героя любовника в кадре, если публика в курсе, что он не по женщинам?), или « брутального» вида деятельности ( футбол). Да и детей хотят не только мужчины натуралы. Контракт между этой парой завершился, они расстались, все доврльны, публике тоже есть кому кости перемыть:). Не удивлюсь, если Купера вскорости увидят с парнем, а Ирина найдёт уже настоящего партнера.
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[email protected] / 14.05.19 15:28Ну Криштиану вроде не гей. Живет с женщиной, родили ребёнка.
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Волкова Т. / 14.05.19 10:53Что с Ириной не так. Ни один ее еще под венец не повел. Роман с Криштиану и вовсе был фикцией. Неужели все так печально? Такая красивая и одинокая…
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Лика / 14.05.19 14:36А чего это она одинокая? Богатая, успешная, красивая и знаменитая с дочкой от крутого мужика. Вы чего? Себя пожалейте!
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Mira / 14.05.19 20:00вы все баблом меряете? Одиночество не измерятся банковским счетом. И можно быть окруженным кучей людей и быть одиноким, если что. Шейк крутится среди богатеев, а они все распущеные и избалованные. на вид девушка серьезная, а цожительствует с откровенными раздолбаями. У них на лицах все написано. И у Купера тоже...слащавое лицо самовлюбленного самца.
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