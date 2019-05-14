Анджелина Джоли появилась на публике после сообщений о болезни и завещании
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Анджелина Джоли вышла с целью пройтись по бутикам вместе с тремя своими детьми. Звезда прошлась по нескольким магазинам и даже сделала несколько покупок. В качестве наряда она выбрала одежду черного цвета, который дополнительно подчеркивал ее худобу. Очевидцы отмечают, что она пребывала в прекрасном расположении духа, и на ее лице часто появлялась улыбка. После шоппинга актриса уехала на внедорожнике.
Как известно, общественность была весьма обеспокоена болезненным состоянием Джоли. Кроме худобы, делающей ее тело поистине иссохшим на вид, Анджелина страдает от заболевания, влияющего на мышцы лица.
Многие считают, что плохое самочувствие является причиной того, что она намерена составить завещание, в ходе которого почти все ее состояние должно отойти ее сыну Мэддоксу, достигшему 17 лет. Такой шаг бывшей жены вызвал серьезное возмущение Брэда Питта.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
Какое впечатление на Вас произвел внешний вид Анджелины Джоли во время выхода за покупками? 4
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Надя / 15.05.19 18:09Выберала мерила так она ещё похудела а продуктовый она посещает
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Апельсиновая / 15.05.19 08:03Эх, красивой бабой была когда-то.
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Яна / 14.05.19 17:21По-моему, Джоли никак не изменилась по сравнению с предыдущими фото. Она по-прежнему сморится все такой же исхудавшей, и в полной мере соответствует своим 42 кг. Хорошо лишь то, что по словам журналистов, она пребывала в прекрасном настроении
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Алина / 14.05.19 17:19В целом на фото она выглядит более-менее посвежевшей. Конечно, ее худоба никуда не делась, но при Этом Джоли уже не выглядит такой изможденной, какой ее привыкли видеть в последнее время. Может, наконец-то пойдет на поправку после развода, и физически, и эмоционально