Анджелина Джоли появилась на публике после сообщений о болезни и завещании

После развода с Брэдом Питтом Анджелина Джоли вызывает повышенный интерес средств массовой информации. Так, недавно в прессе появились сообщения о ее болезненном состоянии, в частности, актриса похудела до 42 кг. Кроме того, она планирует составить скандально известное завещание. Неудивительно, что повседневный выход знаменитости после всех этих новостей вызвал повышенный интерес среди папарацци.

Анджелина Джоли вышла с целью пройтись по бутикам вместе с тремя своими детьми. Звезда прошлась по нескольким магазинам и даже сделала несколько покупок. В качестве наряда она выбрала одежду черного цвета, который дополнительно подчеркивал ее худобу. Очевидцы отмечают, что она пребывала в прекрасном расположении духа, и на ее лице часто появлялась улыбка. После шоппинга актриса уехала на внедорожнике.

Как известно, общественность была весьма обеспокоена болезненным состоянием Джоли. Кроме худобы, делающей ее тело поистине иссохшим на вид, Анджелина страдает от заболевания, влияющего на мышцы лица.

Многие считают, что плохое самочувствие является причиной того, что она намерена составить завещание, в ходе которого почти все ее состояние должно отойти ее сыну Мэддоксу, достигшему 17 лет. Такой шаг бывшей жены вызвал серьезное возмущение Брэда Питта.