Дочери Сергея Доренко объяснили, почему похороны отца были отложены

Вчера 12 мая в Москве должны были состояться похороны теле- и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался от разрыва аорты 9 мая 2019 года. Однако собравшиеся на Троекуровском кладбище коллеги, друзья и родственники журналиста траурной церемонии так и не дождались. Вместо этого перед присутствующими выступила дочь Сергея Леонидовича, которая извинилась за временную отмену похорон.

Оправданием для такого странного решения послужили сомнения старших дочерей Доренко, Екатерины и Ксении, относительно причин смерти отца. Если говорить конкретнее, то девушки уверены в том, что Сергея Леонидовича отравили. Никаких прямых обвинений они, конечно, не выдвигают, однако и кремировать тело журналиста, как это хотела сделать его вдова Юлия, дочери не позволили.

Известно, что 10 мая три женщины едва не подрались между собой, встретившись на Троекуровском кладбище для оформления погребальных документов. Все дело в том, что Юлия, последняя жена Доренко, настаивала на кремации тела мужа, что очень не понравилось Ксении и Екатерине, которые уверены в том, что кто-то таким образом пытается скрыть следы возможного убийства. Вследствие этих разногласий между дамами произошел сильнейший конфликт, который едва не перерос в драку. Сотрудники кладбища рассказали, что кто-то из собравшихся даже вызвал полицию. Когда наряд прибыл на место, наследницы журналиста тут же попытались написать на Юлию заявление. Однако представители правопорядка принимать его отказались.

После этого инцидента Екатерина и Ксения решили сменить тактику и поспешили потребовать ещё одну судебно-медицинскую экспертизу, которая в результате и задержала похороны Сергея Леонидовича. Выступая перед собравшимися на Троекуровском кладбище, одна из дочерей Доренко заявила, что они не виноваты в переносе прощания, так как требуемая ими проверка не была проведена в срок и теперь неизвестно, когда будут готовы результаты.

В свою очередь Юлия, вдова Доренко, искренне негодует из-за такого поведения его дочерей от первого брака. В интервью одному из телеканалов она рассказала, что у Сергея Леонидовича тёплых отношений с наследницами давно не было. А близким он неоднократно признавался, что Катя и Ксения его не уважали, и относились к нему как к собственности. О проблемах со здоровьем у родного отца девушки не знали.