Дженнифер Лопес оказалась крупнее и выше Ким Кардашьян

Ежегодный бал костюма Met Gala-2019 состоялся еще в понедельник, однако снимки, сделанные во время вечера, продолжают обсуждать и сегодня. Так пользователей впечатлила серия фотографий, на которых запечатлены Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян.

Обе американские звезды известны своими пышными бедрами, а потому пользователям интересно было сравнить, как выглядят их фигуры рядом. К большому удивлению многих, Ким с ее выдающимися формами на фоне крупной и накаченной Дженнифер Лопес превратилась в хрупкую и точеную девушку.

Из-за своего увлечения фитнес-тренировками Дженнифер немного раздалась в плечах. Спина и руки женщины за счет появившейся мышечной массы также стали выглядеть крупнее. Местами телосложение певицы и вовсе напоминает части мужского торса.

Этот визуальный эффект усилила одежда артистки. Для церемонии Met Gala Дженнифер выбрала серебристое платье от Versace с глубоким вырезом сзади и широким ремнем на талии. Такой декор сделал акцент именно на спине, придав ей форму перевернутого треугольника.

​

Ким, в отличие от Лопес, поступила грамотно. Внимание к формам она привлекла за счет драпировок на ткани платья. Цвет наряда был подобран в тон оттенку кожи женщины. Этот простой прием создал эффект, будто платье и вовсе прозрачное, хотя ничего лишнего видно не было.