Дженнифер Лопес оказалась крупнее и выше Ким Кардашьян
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Ежегодный бал костюма Met Gala-2019 состоялся еще в понедельник, однако снимки, сделанные во время вечера, продолжают обсуждать и сегодня. Так пользователей впечатлила серия фотографий, на которых запечатлены Дженнифер Лопес и Ким Кардашьян.
Обе американские звезды известны своими пышными бедрами, а потому пользователям интересно было сравнить, как выглядят их фигуры рядом. К большому удивлению многих, Ким с ее выдающимися формами на фоне крупной и накаченной Дженнифер Лопес превратилась в хрупкую и точеную девушку.
Из-за своего увлечения фитнес-тренировками Дженнифер немного раздалась в плечах. Спина и руки женщины за счет появившейся мышечной массы также стали выглядеть крупнее. Местами телосложение певицы и вовсе напоминает части мужского торса.
Этот визуальный эффект усилила одежда артистки. Для церемонии Met Gala Дженнифер выбрала серебристое платье от Versace с глубоким вырезом сзади и широким ремнем на талии. Такой декор сделал акцент именно на спине, придав ей форму перевернутого треугольника.
Ким, в отличие от Лопес, поступила грамотно. Внимание к формам она привлекла за счет драпировок на ткани платья. Цвет наряда был подобран в тон оттенку кожи женщины. Этот простой прием создал эффект, будто платье и вовсе прозрачное, хотя ничего лишнего видно не было.
Краткая информация о Дженнифере Лопес
Имя: Дженнифер Лопес
День рождения: 24.07.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: г. Нью-Йорк, США
Рост: 170 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, танцовщица
Фотографии
Фотографии
А вам нравится, как сейчас выглядит фигура Дженнифер Лопес? 5
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Лина / 10.05.19 09:41Жесть у моей прабабушки такая фигура как у Кардашьян , только целлюлита чуть больше ?
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Ава Питер / 10.05.19 09:38Не сравнивайте эту циганскую проститутку с Дженифер Лопес она не пустышка и она начала свою карьеру не с порно как Кардашьян
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Эх.... / 09.05.19 10:01Точно мужиковатая! Боже, кто бы мог подумать. Жаль, хороша ведь была.
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Ник* / 09.05.19 10:00У Кардашьян такие зад и грудь. Это капец. Для шоу шоу биза смешно и весело, а в жизни у нёё же рост 1, 60. Вот и представьте такую тумбочку. А грудь - как будто тронешь и силикон струями польется)))
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rem / 08.05.19 20:00Да уж, хорошо ее оказывается, фитнес потрепал.