Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

Сегодня 26 апреля всех поклонников невероятной Элины Быстрицкой потрясла трагическая новость - актриса ушла из жизни. Известно, что в последнее время она серьезно болела и уже не могла самостоятельно передвигаться.

Смерть Народной артистки СССР Элины Авраамовны Быстрицкой сегодня утром подтвердили представители Малого театра. Известно, что 30 апреля там же пройдет и прощальная церемония. И это естественно, ведь на сцене "Малого" Быстрицкая блистала более полувека. Помимо этого, директор учреждения рассказала, что обратилась к правительству Москвы с просьбой похоронить Элину Авраамовну на Новодевичьем кладбище.

Решили увековечить память талантливой артистки и в Мосгордуме. "Элина Быстрицкая была не только великая актриса театра и кино, но также она была неравнодушным человеком и очень много занималась общественной деятельностью. Именно поэтому ее имя достойно увековечивания в любом виде, который будет предложен её коллегами", - заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов.

Последние несколько месяцев Элина Авраамовна очень сильно болела. Её близкие друзья и поклонники уверены, что заметно пошатнул здоровье актрисы недавно разразившийся скандал, основными участниками которого стали директор Быстрицкой Ксения Рубцова и сестра Софья Шегельман. Изначально ухаживала за пожилой артисткой именно Ксения. По слухам, она даже являлась одной из претенденток на наследство бездетной знаменитости. Однако вскоре стало известно, что Рубцова намеренно скрывала информацию о состоянии здоровья женщины и не предоставляла ей надлежащего ухода. Сообщалось, что директор была замешана ещё и в воровстве.

Когда всё это стало известно, сестра Элины Авраамовны немедленно вылетела из Израиля. В первую очередь она подала в суд на Рубцову и рассказала всем, в каком действительно состоянии находится артистка. По ее словам, за Быстрцкой всё это время не было надлежащего ухода, от чего у неё развилась тяжелая катаракта, приведшая к практически полной слепоте. Более того, актриса перенесла ещё и воспаление лёгких, после чего сильно ослабла. В феврале у нее отказали ноги. Тогда в интервью одному из телеканалов Софья Шегельман рассказала, что уже не может увезти сестру в Израиль, так как у Быстрицкой украли загранпаспорт, а еще она настолько слаба, что просто не перенесёт дороги.

На момент смерти Элине Авраамовне был 91 год.