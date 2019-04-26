44-летняя Екатерина Архарова ждет первенца

Слухи о беременности популярной актрисы Екатерины Архаровой пронеслись еще в начале апреля. Поводом послужил совместный выход звезды в свет с мужем в интересном наряде, кофточке, из-под которой просматривался округлившийся животик. Однако официальное подтверждение грандиозная новость получила лишь недавно, когда Екатерина появилась на красной дорожке Московского международного кинофестиваля в платье, уже не скрывающем ее интересное положение.

Екатерина предстала перед публикой в сопровождении супруга Артема Ильясова и продемонстрировала эффектное струящееся платье в пол, из-под которого явственно были видны округлившиеся формы. Очевидцы сошлись во мнении, что такой выход можно считать официальным подтверждением беременности.

Поклонникам актрисы остается только порадоваться за своего кумира, поскольку для нее этот ребенок станет первенцем. Как известно, Архарова находится уже во втором браке. Первое замужество, когда она была в союзе с Маратом Башаровым, к сожалению не сложилось.

В августе прошлого года знаменитость приняла решение вновь попробовать построить семейные отношения и вступила в брак с Артемом Ильясовым, работающим в ресторанном бизнесе. Фанатам лишь остается пожелать паре всего наилучшего и порадоваться предстоящему пополнению семейства.