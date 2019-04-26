44-летняя Екатерина Архарова ждет первенца
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Екатерина предстала перед публикой в сопровождении супруга Артема Ильясова и продемонстрировала эффектное струящееся платье в пол, из-под которого явственно были видны округлившиеся формы. Очевидцы сошлись во мнении, что такой выход можно считать официальным подтверждением беременности.
Поклонникам актрисы остается только порадоваться за своего кумира, поскольку для нее этот ребенок станет первенцем. Как известно, Архарова находится уже во втором браке. Первое замужество, когда она была в союзе с Маратом Башаровым, к сожалению не сложилось.
В августе прошлого года знаменитость приняла решение вновь попробовать построить семейные отношения и вступила в брак с Артемом Ильясовым, работающим в ресторанном бизнесе. Фанатам лишь остается пожелать паре всего наилучшего и порадоваться предстоящему пополнению семейства.
А как Вы восприняли новость о беременности Екатерины Архаровой? 2
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Полина / 26.04.19 15:37Екатерина Архарова продемонстрировала эффектное платье, и способ, которым она решила сообщить о своей беременности, тоже очень эффектный. Наряд ей очень идет, подчеркивает ее природную красоту. Муж тоже смотрится очень хорошо, видно, что они гармоничная пара
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Соня / 26.04.19 15:37Можно только порадоваться на актрису и пожелать ей женского и семейного счастья. Тем более, что ребенок явно долгожданный, поскольку она решилась на его рождение в довольно позднем возрасте. Видно, что она счастлива со вторым супругом