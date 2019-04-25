Паралич на фоне похудения заставил Джоли задуматься о здоровье и написать завещание

Знакомые Анджелины Джоли рассказали, что женщина после официального развода переживает непростые времена. В плане работы у нее все прекрасно. Она занята, но график перегружен настолько, что актриса частенько не успевает или забывает поесть. Такое отношение к собственному питанию привело к тому, что Джоли похудела еще сильнее. Сейчас она весит 42 кг.

На фоне истощения у нее появился так называемый паралич Белла. Этот вид расстройства оказывает влияние на мышцы лица.

В приватных беседах со знакомыми Анджелина рассказывала, что рада поддержке со стороны приемного сына Мэддокса. Парень – самый старший из детей. Он проявляет большой интерес к кино. В скандальном разводе с Брэдом Питтом парень занял сторону мамы и полностью отказался общаться с приемным отцом.

Актриса такую поддержку со стороны приемного сына оценила и пожелала составить завещание. По предварительной информации, именно Мэддоксу она хочет передать свое основное детище – продюсерскую студию. На данный момент этот бизнес приносит Джоли больше 100 миллионов долларов. Она надеется, что в будущем приемный сын станет киномагнатом.

Что касается остальных детей, по слухам, Джоли сейчас не думает об их благополучии. Если завещание будет составлено так, как актриса озвучивала знакомым, получат они в разы меньше, чем Мэддокс.

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Брэд Питт уже в курсе планов и настроений бывшей супруги. Ее позиция его возмутила. Пока что разговоры о завещании остаются на уровне разговоров. Подпишет ли официальные бумаги Анджелина так, как озвучила, неизвестно.