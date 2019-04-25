Паралич на фоне похудения заставил Джоли задуматься о здоровье и написать завещание
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Знакомые Анджелины Джоли рассказали, что женщина после официального развода переживает непростые времена. В плане работы у нее все прекрасно. Она занята, но график перегружен настолько, что актриса частенько не успевает или забывает поесть. Такое отношение к собственному питанию привело к тому, что Джоли похудела еще сильнее. Сейчас она весит 42 кг.
На фоне истощения у нее появился так называемый паралич Белла. Этот вид расстройства оказывает влияние на мышцы лица.
В приватных беседах со знакомыми Анджелина рассказывала, что рада поддержке со стороны приемного сына Мэддокса. Парень – самый старший из детей. Он проявляет большой интерес к кино. В скандальном разводе с Брэдом Питтом парень занял сторону мамы и полностью отказался общаться с приемным отцом.
Актриса такую поддержку со стороны приемного сына оценила и пожелала составить завещание. По предварительной информации, именно Мэддоксу она хочет передать свое основное детище – продюсерскую студию. На данный момент этот бизнес приносит Джоли больше 100 миллионов долларов. Она надеется, что в будущем приемный сын станет киномагнатом.
Что касается остальных детей, по слухам, Джоли сейчас не думает об их благополучии. Если завещание будет составлено так, как актриса озвучивала знакомым, получат они в разы меньше, чем Мэддокс.
Брэд Питт уже в курсе планов и настроений бывшей супруги. Ее позиция его возмутила. Пока что разговоры о завещании остаются на уровне разговоров. Подпишет ли официальные бумаги Анджелина так, как озвучила, неизвестно.
Краткая информация об Анджелине Джоли
Имя: Анджелина Джоли
День рождения: 04.06.1975
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Лос-Анджелес, США
Рост: 173 см
Вес: 56 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса, режиссер
Фотографии
Фотографии
А вы считаете справедливым решение Джоли оставить основной бизнес и главный источник дохода старшему приемному сыну? 6
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МАндариновая / 26.04.19 09:45Нормально. Он самый старший. Остальным рано еще что-либо завещать.
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Апельсиновая / 25.04.19 19:53Уж не ради ли старшего приемыша она выгнала с брачного ложа Питушку?....
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Таня / 25.04.19 18:32Чего это Питт возмущается? Пусть сам остальных обеспечивают. Какие проблемы, он тоже не бедный.
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Яшная / 25.04.19 11:57Лучше бы она забросила все свои проекты и занялась бы здоровьем и детьми. Денег для этого хватает.