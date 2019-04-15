Елена Миро заявила, что Ксения Бородина запустила собственное тело
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Раньше Елена Миро активно обсуждала внешность известных телеведущих и звезд отечественной эстрады, указывая на их физические несовершенства. На днях женщина прибегла к уже известному и апробированному приему. В одной из публикаций она назвала Ксению Бородину жирной.
По мнению Миро, цифра на весах еще ни о чем не говорит. Гораздо более существенным в определении того, жирный человек или нет, является параметр соотношения мышечной массы и жировой прослойки. Лена отметила, что даже худые могут быть жирными, поскольку имеют рыхлое тело на боках, в области бедер и ягодиц.
Сделав скрин рекламного ролика с участием Бородиной, блогер наглядно продемонстрировала, что тело Ксении – не подтянутое и при ее худобе красивым не выглядит.
Елена убеждена, что подобные изначально неплохие данные имеют многие женщины, однако они не хотят работать над собой, позволяют себе употреблять алкоголь, вредную пищу и не утруждают себя нагрузками в зале.
К той же категории, что и Бородина Миро отнесла знаменитую модель бренда Victoria’s Secret Алессандру Амбросио.
Лена считает, что она также выглядит ужасно, поскольку имеет рыхлое тело, нетронутое физическими нагрузками.
А вы согласны с мнением Миро, что Ксения Бородина жирная? 6
Лучшие комментарии
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капец просто 15.04.19 20:31да какая разница, жирная - нежирная. человеку заняться что-ли больше неченм, как высчитывать жир у кого-то. а сама-то она страшная как смерть и выглядит как сухая дранка. смотреть противно
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Простоя Ужгород 16.04.19 09:43Миро больной человек с магией величия.унижая других возвышает себя.по другому она не сможет чувствовать свою значимость.мне все равно какой человек внешне,главное,чтобы человеком был.а миро не понятно что.
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Dubstep 16.04.19 09:54Она пашет как папа Карло. Когда ей тренироваться, но нет же, и тут обгадили. Хорошо рассуждать, сидя за компом не имея детей и амбиций.
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Нат Вол 15.04.19 17:47Нет, ну Мира, конечно, молодец, но все же есть разница, когда 20 и когда под 40. Ленуське все же надо угоманиваться потихоньку. Некрасиво.
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Eva 15.04.19 15:13Хитрая Миро подменяет понятия. Объективно Бородина – не жирная как. То, что качество тело низкое – да, но, блин, НЕ ЖИРНАЯ.
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Dubstep / 16.04.19 09:54Она пашет как папа Карло. Когда ей тренироваться, но нет же, и тут обгадили. Хорошо рассуждать, сидя за компом не имея детей и амбиций.
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Простоя Ужгород / 16.04.19 09:43Миро больной человек с магией величия.унижая других возвышает себя.по другому она не сможет чувствовать свою значимость.мне все равно какой человек внешне,главное,чтобы человеком был.а миро не понятно что.
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капец просто / 15.04.19 20:31да какая разница, жирная - нежирная. человеку заняться что-ли больше неченм, как высчитывать жир у кого-то. а сама-то она страшная как смерть и выглядит как сухая дранка. смотреть противно
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Да ну! / 15.04.19 18:00Были толстые – не нравились, худели все и вся – стали худыми – не нравится. Теперь надо *опу качать. Уверена, что еще лет пять и опять это будет не то. Че-нибудь другое придумают.
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Нат Вол / 15.04.19 17:47Нет, ну Мира, конечно, молодец, но все же есть разница, когда 20 и когда под 40. Ленуське все же надо угоманиваться потихоньку. Некрасиво.
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Eva / 15.04.19 15:13Хитрая Миро подменяет понятия. Объективно Бородина – не жирная как. То, что качество тело низкое – да, но, блин, НЕ ЖИРНАЯ.