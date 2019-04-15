Елена Миро заявила, что Ксения Бородина запустила собственное тело

Раньше Елена Миро активно обсуждала внешность известных телеведущих и звезд отечественной эстрады, указывая на их физические несовершенства. На днях женщина прибегла к уже известному и апробированному приему. В одной из публикаций она назвала Ксению Бородину жирной.

Когда пользователи стали возмущаться, почему вдруг объективно худая телеведущая была отнесена в категорию людей, страдающих от лишнего веса, Елена не поленилась. Она не только пояснила, но и наглядно продемонстрировала, почему считает именно так.

По мнению Миро, цифра на весах еще ни о чем не говорит. Гораздо более существенным в определении того, жирный человек или нет, является параметр соотношения мышечной массы и жировой прослойки. Лена отметила, что даже худые могут быть жирными, поскольку имеют рыхлое тело на боках, в области бедер и ягодиц.

Сделав скрин рекламного ролика с участием Бородиной, блогер наглядно продемонстрировала, что тело Ксении – не подтянутое и при ее худобе красивым не выглядит.

Елена убеждена, что подобные изначально неплохие данные имеют многие женщины, однако они не хотят работать над собой, позволяют себе употреблять алкоголь, вредную пищу и не утруждают себя нагрузками в зале.

К той же категории, что и Бородина Миро отнесла знаменитую модель бренда Victoria’s Secret Алессандру Амбросио.

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Лена считает, что она также выглядит ужасно, поскольку имеет рыхлое тело, нетронутое физическими нагрузками.