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Стильные и не очень наряды звезд российского шоу-бизнеса на гала-ужине Муз-ТВ


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Вчера состоялся гала-ужин премии Муз-ТВ. На мероприятие были приглашены многие звезды российской эстрады. Каждый из них постарался одеться как можно лучше. Правда, в этот раз образы были не такими эпатажными, как обычно бывает во время вручения самой премии.

Например, Филипп Киркоров пришел в уже привычном для всех костюме черного цвета, усыпанном стразами и брошами в виде пауков и черепов.

Сильно удивила пользователей Светлана Лобода. В этот раз на ней не было никаких ультракоротких мини, глубоких вырезов и обнаженной спины. Отправляясь на ужин, она предпочла надеть блузу с цветочным принтом, кожаные брюки и белый жакет.

Намного смелее позволила себе одеться Кэти Топурия. На гала-ужине она появилась в черном платье с вырезами в области талии и высоким разрезом, полностью обнажающим ногу. Кэти и сама признала, что для данного мероприятия выбрала очень открытый наряд. Певица даже опубликовала на эту тему шуточный ролик в своем аккаунте. На видео голос за кадром спрашивает Кэти, как давно она «вернулась с Ленинградки». Артистка, смеясь, пояснила, что работает и сейчас, вот только пустовато здесь, пока.

В мини шортах и удлиненном пиджаке прибыла на праздник Нюша. Свой наряд она дополнила черными ботильонами на высоком каблуке.

Анна Седокова облачилась в леопардовое длинное платье с глубоким вырезом на спине. 

Как всегда сдержанной и элегантной была Валерия, явившаяся на ужин в наряде из кроп топа и юбки с завышенной талией.

Интересно, что в противовес к уже признанным звездам эстрады молодые исполнители пришли в намного более скромных образах. Например, Мари Краймбрери позировала фотографам в спортивном костюме и кроссовках.

Краткая информация о Валерии

Имя: Валерия

Отчество: Юрьевна

День рождения: 17.04.1968

Возраст: 50 лет

Место рождения: Аткарск, Саратовская обл.

Рост: 168 см

Вес: 59 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица

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2 Не нравится 2 Нравится 12.04.2019 Теги: Валерия

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