Стильные и не очень наряды звезд российского шоу-бизнеса на гала-ужине Муз-ТВ
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Вчера состоялся гала-ужин премии Муз-ТВ. На мероприятие были приглашены многие звезды российской эстрады. Каждый из них постарался одеться как можно лучше. Правда, в этот раз образы были не такими эпатажными, как обычно бывает во время вручения самой премии.
Например, Филипп Киркоров пришел в уже привычном для всех костюме черного цвета, усыпанном стразами и брошами в виде пауков и черепов.
Сильно удивила пользователей Светлана Лобода. В этот раз на ней не было никаких ультракоротких мини, глубоких вырезов и обнаженной спины. Отправляясь на ужин, она предпочла надеть блузу с цветочным принтом, кожаные брюки и белый жакет.
Намного смелее позволила себе одеться Кэти Топурия. На гала-ужине она появилась в черном платье с вырезами в области талии и высоким разрезом, полностью обнажающим ногу. Кэти и сама признала, что для данного мероприятия выбрала очень открытый наряд. Певица даже опубликовала на эту тему шуточный ролик в своем аккаунте. На видео голос за кадром спрашивает Кэти, как давно она «вернулась с Ленинградки». Артистка, смеясь, пояснила, что работает и сейчас, вот только пустовато здесь, пока.
В мини шортах и удлиненном пиджаке прибыла на праздник Нюша. Свой наряд она дополнила черными ботильонами на высоком каблуке.
Анна Седокова облачилась в леопардовое длинное платье с глубоким вырезом на спине.
Как всегда сдержанной и элегантной была Валерия, явившаяся на ужин в наряде из кроп топа и юбки с завышенной талией.
Интересно, что в противовес к уже признанным звездам эстрады молодые исполнители пришли в намного более скромных образах. Например, Мари Краймбрери позировала фотографам в спортивном костюме и кроссовках.
Краткая информация о Валерии
Имя: Валерия
Отчество: Юрьевна
День рождения: 17.04.1968
Возраст: 50 лет
Место рождения: Аткарск, Саратовская обл.
Рост: 168 см
Вес: 59 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А кто из звезд понравился вам больше всех? 3
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[email protected] / 12.04.19 16:28Или сдержанная, или эпатажная. А вообще весь список - парад безвкусицы.
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Алла / 12.04.19 14:46Никто. Как всегда, колхоз колхозом.
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Элеонора, Москва / 12.04.19 13:09На все эти мероприятия только Валерия более-менее нормально одевается. Нюша странная, дама в спортивном костюме, видимо прямо с тренировки прибежала. Кэти, кстати, мне понравилась. Но шутки у нее конечно странные. Сама себя опускает.