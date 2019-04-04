Волочкова считает, что родная мать всю жизнь ей завидует
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Вражда Ксении Собчак и Анастасии Волочковой идет еще с начала двухтысячных. Яркие, молодые и успешные в свое время негласно боролись за звание лучшей светской львицы, а также за мужчин, имеющих весокий статус в обществе. Сейчас же им делить нечего и Ксения, ради поднятия рейтинга собственного канала решила, по ее словам, «опуститься на самое дно».
Она отправилась в гости к Анастасии и взяла у нее откровенное интервью. Буквально с порога Ксения поинтересовалась, помогает ли фирменный шпагат Волочковой покорять представителей сильного пола. Анастасия ответила утвердительно. Она убеждена, что именно ее растяжка позволяет мужчинам получать нереальные ощущения. В подтверждение своих слов балерина даже успела продемонстрировать один из балетных трюков, так называемый «вертолет». Ксения с удивлением посмотрела на представление и честно призналась, что теперь она понимает мужчин балерины.
В ходе общения, ведущая затронула и вопрос отношений Анастасии с мамой. Балерина заявила, что ее собственная мать всю жизнь ей завидует и именно поэтому отношения у них не складываются. Волочкова убеждена, что мама хочет разрушить ее отношения с Аришей. Именно из-за этого у них возник громкий скандал, в ходе которого балерина выставила родительницу за дверь своего дома.
Анастасия пожаловалась, что мама, находясь на расстоянии от них, все равно продолжает настраивать внучку против нее, рассказывая девочке, что саму Настю интересуют исключительно мужчины.
Уже взрослая женщина до сих пор расстроена тем, что мама относится к ней как к проекту и всю жизнь пытается указывать, как жить. Собчак со свой стороны рассказала балерине историю, что мама во времена ее работы в Большом, предлагала дочь богатым мужчинам. Анастасия была крайне удивлена. По ее словам, о подобном поведении родительницы она даже не догадывалась.
Краткая информация об Анастасии Волочковой
Имя: Анастасия Волочкова
Отчество: Юрьевна
День рождения: 20.01.1976
Возраст: 43 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 171 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: балерина, актриса
Фотографии
Фотографии
А вы смотрели выпуск «Осторожно, Собчак» с Волочковой? 4
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Париж / 04.04.19 20:44Я бы, на месте Волочковой, подала на них в суд. За незаконно установленные камеры, лазание в отсутствие по закрытым комнатам. И задекларировал бы пропажу пары дорогих колец, которые были в закрытых комнатах. Пусть доказывают, что не брали, когда шарили.
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Даша / 04.04.19 20:39Такое впечатление, что злая девочка подросток пришла в гости к местной девочке - дурочке. Уровень ПТУшниц. И матерятся эти два подростка. Одна хотела быть президентом РФ. Позор голосовавшим! Другая сама себя называет "изумруд России". Вот такие кандидаты в президенты России, такие деятели искусства в России.
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Room / 04.04.19 20:18Они пробили дно. Обе.
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Лесная М. / 04.04.19 19:18Да. Отвратительны обе. Одна вечно обиженная и спивающаяся. А вторая ради грязи не постеснялась нос в спальню сунуть. Кошмар. О Собчак была лучшего мнения.