Волочкова считает, что родная мать всю жизнь ей завидует

Вражда Ксении Собчак и Анастасии Волочковой идет еще с начала двухтысячных. Яркие, молодые и успешные в свое время негласно боролись за звание лучшей светской львицы, а также за мужчин, имеющих весокий статус в обществе. Сейчас же им делить нечего и Ксения, ради поднятия рейтинга собственного канала решила, по ее словам, «опуститься на самое дно».

Она отправилась в гости к Анастасии и взяла у нее откровенное интервью. Буквально с порога Ксения поинтересовалась, помогает ли фирменный шпагат Волочковой покорять представителей сильного пола. Анастасия ответила утвердительно. Она убеждена, что именно ее растяжка позволяет мужчинам получать нереальные ощущения. В подтверждение своих слов балерина даже успела продемонстрировать один из балетных трюков, так называемый «вертолет». Ксения с удивлением посмотрела на представление и честно призналась, что теперь она понимает мужчин балерины.

В ходе общения, ведущая затронула и вопрос отношений Анастасии с мамой. Балерина заявила, что ее собственная мать всю жизнь ей завидует и именно поэтому отношения у них не складываются. Волочкова убеждена, что мама хочет разрушить ее отношения с Аришей. Именно из-за этого у них возник громкий скандал, в ходе которого балерина выставила родительницу за дверь своего дома.

Анастасия пожаловалась, что мама, находясь на расстоянии от них, все равно продолжает настраивать внучку против нее, рассказывая девочке, что саму Настю интересуют исключительно мужчины.

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Уже взрослая женщина до сих пор расстроена тем, что мама относится к ней как к проекту и всю жизнь пытается указывать, как жить. Собчак со свой стороны рассказала балерине историю, что мама во времена ее работы в Большом, предлагала дочь богатым мужчинам. Анастасия была крайне удивлена. По ее словам, о подобном поведении родительницы она даже не догадывалась.