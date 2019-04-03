Певица Согдиана вышла замуж в третий раз

Поклонники певицы Согдианы, известной благодаря своим мелодичным хитам, недавно узнали счастливую новость: их любимица снова вышла замуж. Далось это решение знаменитости не просто, учитывая тяжелый разрыв прошлых отношений. В свое время девушка даже сделала заявление, что ни в коем случае не собирается вступать в брак снова. Но все же ей посчастливилось встретить новую любовь.

Как известно, красавице с экзотической внешностью исполнилось 35 лет. К этому моменту за ее плечами имелось уже два брака, от каждого из которых у Согдианы осталось по сыну. В обоих случаях она крайне болезненно перенесла развод. Знаменитость объясняет это тем, что ее родители прожили вместе всю жизнь, и она хотела унаследовать их пример.

В первом браке причиной разрыва отношений стало то, что муж не приветствовал желание Согдианы работать на сцене после свадьбы. Причиной второго развода стала патологическая ревность супруга.

После второго неудачного брака певица решила полностью сосредоточиться на работе и на детях. Однако судьба преподнесла ей неожиданный подарок – встречу с новым возлюбленным. Согдиана тщательно скрывает от журналистов информацию о своем избраннике, известно лишь то, что его зовут Максим. Естественно, девушка надеется, что эти отношения продлятся всю оставшуюся жизнь.