Певица Согдиана вышла замуж в третий раз
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Поклонники певицы Согдианы, известной благодаря своим мелодичным хитам, недавно узнали счастливую новость: их любимица снова вышла замуж. Далось это решение знаменитости не просто, учитывая тяжелый разрыв прошлых отношений. В свое время девушка даже сделала заявление, что ни в коем случае не собирается вступать в брак снова. Но все же ей посчастливилось встретить новую любовь.
Как известно, красавице с экзотической внешностью исполнилось 35 лет. К этому моменту за ее плечами имелось уже два брака, от каждого из которых у Согдианы осталось по сыну. В обоих случаях она крайне болезненно перенесла развод. Знаменитость объясняет это тем, что ее родители прожили вместе всю жизнь, и она хотела унаследовать их пример.
В первом браке причиной разрыва отношений стало то, что муж не приветствовал желание Согдианы работать на сцене после свадьбы. Причиной второго развода стала патологическая ревность супруга.
После второго неудачного брака певица решила полностью сосредоточиться на работе и на детях. Однако судьба преподнесла ей неожиданный подарок – встречу с новым возлюбленным. Согдиана тщательно скрывает от журналистов информацию о своем избраннике, известно лишь то, что его зовут Максим. Естественно, девушка надеется, что эти отношения продлятся всю оставшуюся жизнь.
Краткая информация о Согдиане
Имя: Согдиана
Отчество: Владимировна
День рождения: 17.02.1984
Возраст: 35 лет
Место рождения: Ташкент, Узбекистан
Рост: 175 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
А как вы восприняли новость о свадьбе Согдианы? 2
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Мария / 03.04.19 10:10Судя по имени, новый избранник Согдианы славянской национальности. Быть может, он окажется более прогрессивным по сравнению с предыдущими двумя, у которых сыграли роль их восточные корни. Именно этим, по моему мнению, объясняется маниакальная ревность и запрет работать. Надеюсь, что новый муж проявит больше понимания в этом вопросе
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Наташа / 03.04.19 10:09Я очень рада за любимую певицу, Согдиана – одна из моих любимых исполнительниц. Надеюсь, что в этот раз ей повезет больше, чем в предыдущие два брака