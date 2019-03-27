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Пользователям понравились танцы Курниковой в платье с декольте до пояса


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Анна Курникова публикует видео и фото в своем инстаграм не часто. Несмотря на это, у 37-летней блондинки больше миллиона подписчиков. Жизнь Анны и двоих близнецов, которых она родила от Энрике Иглесиаса, интересует многих.

На днях Анна опубликовала пост с видео бумерангом. В нем девушка предстала перед  поклонниками  в ярко-красном платье. Больше всего привлек подписчиков глубокий вырез. Декольте доходило Курниковой почти до пояса. Удивительно, но во время резких движений платье не распахивалось. Очевидно, размер его был подобран точно. Поклонники оставляли множество хвалебных комментариев.

«Какая же ты КРАСИВАЯ», «Анечка супер», «Аня всё краше и краше становится, приятно смотреть».

Пользователи были удивлены тем, что девушка, родив  близнецов, в краткие сроки вернула себе былую форму и сейчас выглядит роскошно.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤪✌️

Публикация от 🐾 Anna 🎈Аня (@annakournikova)

Напомним, что ранее Анна занималась большим теннисом. Она неоднократно принимала участие в мировых турнирах, но ярких побед в ее карьере не было. Привлекательная внешность и роман с Энрике Иглесиасом позволили Анне стать медийной личностью. Она неоднократно подписывала крупные рекламные контракты с мировыми брендами.

В 2003 году девушка получила серьезную травму, после которой не смогла восстановиться. После этого ей пришлось завершить карьеру. Сейчас она занимается воспитанием детей, поддерживает мужа, появляясь на его концертах, и путешествует вместе с семьей по миру.

Краткая информация об Анне Курниковой

Имя: Анна Курникова

Отчество: Сергеевна

День рождения: 07.06.1981

Возраст: 37 лет

Место рождения: Москва

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: теннисистка, фотомодель

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5 Не нравится 5 Нравится 27.03.2019 Теги: Анна Курникова

А вам нравится пара Курниковой и Иглесиаса? 2  

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