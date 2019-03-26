Бузова сравнила себя с Коко Шанель, приписав ей цитату, которой не было

Телеведущая взяла перерыв в своем плотном рабочем графике. Она улетела отдыхать в Барселону. Наличие свободного времени позволило Ольге пообщаться с подписчиками. Девушка отметила, что публику по-прежнему интересует размер ее груди.

Сама Ольга по этому поводу нисколько не комплексует. Ранее в интервью она отмечала, что у нее есть возможность обратиться к лучшим специалистам, чтобы при желании увеличить грудь. Вот только самого желания, нет.

Бузова убеждена, что смотрится со своим нулевым размером изящно. Более того, она искренне считает, что большая грудь старит женщин, а маленькая смотрится привлекательно в любом возрасте. Эти мысли Бузова приписала Коко Шанель, сравнив себя с признанной иконой моды и стиля.

Подписчики звезды реалити тут же ее осадили. Они резонно заметили: Коко утверждала, что женщину старит дорогой костюм, а вот о груди речи не было. Более того, им не удалось найти ни одной цитаты Шанель, так или иначе связанной с размером бюста.

Ольгу подобные комментарии никак не задели. Два дня она провела вместе с мамой в Барселоне. Женщины наслаждались прогулками по городу. Посещали знаковые достопримечательности и ужинали в роскошных ресторанах. Бузова отметила, что с удовольствием еще раз сюда вернется.