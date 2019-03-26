Бузова сравнила себя с Коко Шанель, приписав ей цитату, которой не было
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Телеведущая взяла перерыв в своем плотном рабочем графике. Она улетела отдыхать в Барселону. Наличие свободного времени позволило Ольге пообщаться с подписчиками. Девушка отметила, что публику по-прежнему интересует размер ее груди.
Сама Ольга по этому поводу нисколько не комплексует. Ранее в интервью она отмечала, что у нее есть возможность обратиться к лучшим специалистам, чтобы при желании увеличить грудь. Вот только самого желания, нет.
Бузова убеждена, что смотрится со своим нулевым размером изящно. Более того, она искренне считает, что большая грудь старит женщин, а маленькая смотрится привлекательно в любом возрасте. Эти мысли Бузова приписала Коко Шанель, сравнив себя с признанной иконой моды и стиля.
GN 👸🏻💋И, кстати, года идут, а тема моей груди, или её отсутствия, как всегда актуальна 😂😂😂 Во-первых, мои хорошие, поверьте, не в этом счастье 🙌🏻 Во-вторых, «ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости.» Коко Шанель. Всех люблю ♥️ я спать 😝
Подписчики звезды реалити тут же ее осадили. Они резонно заметили: Коко утверждала, что женщину старит дорогой костюм, а вот о груди речи не было. Более того, им не удалось найти ни одной цитаты Шанель, так или иначе связанной с размером бюста.
Ольгу подобные комментарии никак не задели. Два дня она провела вместе с мамой в Барселоне. Женщины наслаждались прогулками по городу. Посещали знаковые достопримечательности и ужинали в роскошных ресторанах. Бузова отметила, что с удовольствием еще раз сюда вернется.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А вы уже привыкли к подобным конфузам Бузовой? 3
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krazy / 26.03.19 20:29Рост реально под 180? А пропорции как у метр с кепкой - короткие ноги, большая голова О_О
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Yummy / 26.03.19 17:43А мне она нравится тем, что не вшивает себе этот силикон. В наше время небольшая грудь и правда становится индивидуальностью.
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Соколовская_38 / 26.03.19 14:45Это же Оля. Она искренне считает себя символом эпохи. Считай, Шанель в ее голове.