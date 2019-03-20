На супругу Джигана Оксану Самойлову подала в суд бывшая сотрудница
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Оксана Самойлова, супруга рэпера Джигана, оказалась в центре весьма неприятного скандала, который может серьезно отразиться на репутации ее бизнеса. Одна из сотрудниц, работавших в бутике "I am special", где продается детская одежда, создаваемая Самойловой, подала на бизнесвумен в суд. Девушка уверят, что Оксана обманывает не только своих сотрудников, но и покупателей.
Мать-одиночка Инна Егорова, проработавшая в бутике около полугода, вынуждена была обратиться к юристу после того, как осталась на улице и без трудовой книжки, которую, по ее словам, ей так и не вернули. Более того, она уверяет, что в момент собеседования на должность продавца-консультанта ей обещали официальное оформление с подписанием трудового договора. Однако незадолго до Нового года выяснилось, что ничего этого нет и в помине. Едва Инна об этом узнала, тут же поспешила уволиться. Но это оказалось не так-то просто - бухгалтер Самойловой по имени Надежда отказалась выплачивать ей зарплату, отпускные и не вернула девушке трудовую.
Как утверждает Егорова, в отчаянии она даже попыталась обратиться за помощью к Оксане. Однако жена певца только пожала плечами и сделала вид, что ничего не знает о деятельности своего бухгалтера. "Отношение у них к сотрудникам, как к скоту", - делится Инна, вспоминая, как вынуждена была работать по 13 часов и обедать за кассой.
Видя всю безвыходность своего положения, мать-одиночка решила обратиться за помощью к юристу. Ее цель - заставить Самойлову и ее бухгалтера вернуть ей трудовую книжку, а также возместить ущерб суммой в размере ста тысяч рублей. Впрочем, и здесь оказалось не всё так просто, ведь адвокату Егоровой стали поступать звонки с угрозами. Девушка признается, что менеджер и администратор тоже предупреждали ее о том что у Джигана и его супруги большие связи, поэтому "качать права" не стоит. И всё-таки Инна не теряет надежды добиться справедливости через суд.
Помимо этого, рассказала она и о том, как Оксана обманывает своих покупательниц. Так, например, все якобы натуральные ткани, о которых твердит бизнесвумен, закупаются на рынке "Садовод". Одежда шьется ужасного качества, из 100% синтетики. При этом цена за одну вещь доходит до 10 тысяч рублей, из-за чего в магазине очень часто случаются возвраты товара.
Краткая информация о Джигане
Имя: Джиган
Отчество: Александрович
День рождения: 02.08.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Одесса
Рост: 172 см
Вес: 90 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: рэпер, певец
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Karina / 21.03.19 02:50Что-то она очень маленькую сумму просит как компенсацию. 100 тыс. не о чём же совсем. Это не проучит никого.
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111 / 20.03.19 20:05Вообще конечно, наглость наших бизнесменов и так называемых звезд не имеет границ. Что хотят, то и творят. Я полностью на стороне этой девушки Инны. Надеюсь, у нее получится забрать документы, получить моральную компенсацию, а заодно и проучить Самойлову и ее бухгалтера,чтобы больше над работниками не издевались.
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Лия / 20.03.19 16:10Лишнее доказательство того, что все показываемое в Инстаграм не больше, чем красивая картинка, за которой скрываются гнилые люди, жаждущие исключительно денег и пренебрегающие моралью и человечностью. Этой Самойловой аукнется все в трехкратном размере. Карма таких вещей не прощает.