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Евгений Алдонин рассказал, что пережила дочь Вера, узнав о смерти мамы


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Бывший супруг Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин взял на себя тяжелую миссию - сообщить их общей дочери Вере о смерти мамы. По его словам, это оказалось эмоционально сложной задачей, ведь 12-летняя девочка была очень привязана к родительнице.

Известно, что когда Юля попала в больницу, Вера находилась в Лондоне вместе со своим классом. Родственники намеренно не стали огорчать ее рассказами о самочувствии матери, чтобы она могла спокойно проводить время с друзьями. Ведь до последнего все надеялись, что Юлия выкарабкается, поэтому и не хотели тревожить Веру понапрасну. Но чуда, увы, не случилось, и вечером 16 марта певица скончалась, не приходя в сознание.

В этот трагический момент ничего не подозревающая Вера находилась в аэропорту и готовилась вылететь в Россию. Как рассказала менеджер и друг Юлии Началовой Анна Исаева, все надеялись и молились, чтобы никто из одноклассников девочки не увидел новость раньше времени и не сообщил ей. А уже по прилету в Москву Веру встречал отец - Евгений Алдонин. По его словам, дочь была в приподнятом настроении, что указывало на то, что она еще ничего не знает. Посадив ее в машину, футболист все рассказал. "Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет", - поделился спортсмен с журналистами. "Вера была в шоке. Она и сейчас в шоковом состоянии".  

По словам мужчины, для него самого все случившееся также стало полной неожиданностью. Напомним, брак Началовой и Алдонина продлился пять лет, с 2006 по 2011 годы. Расставшись, супруги сумели сохранить дружеские отношения. Теперь футболист намерен забрать Веру в свою новую семью. Он понимает, что дочери тяжело будет осознать и принять произошедшее, но Евгений готов сделать все возможное, чтобы помочь ей. Бабушки и дедушки тоже всячески стараются поддержать девочку в ее горе.

Известно, что певица Юлия Началова будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.

Краткая информация о Евгении Алдонине

Имя: Евгений Алдонин

Отчество: Валерьевич

День рождения: 22.01.1980

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Алупка, Крым

Рост: 179 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: футболист

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20 Не нравится 14 Нравится 19.03.2019 Теги: Евгений Алдонин

А вы следили за творчеством Юлии Началовой? 4  

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  • Лучик солнца / 19.03.19 21:08
    -
    2
    +
    Сейчас всем родным и близким Юлии Началовой можно пожелать только сил и терпения. Когда-нибудь все обязательно встанет на свои места, а пока будьте вместе и поддерживайте друг-друга.
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  • Ежевичка / 19.03.19 20:43
    -
    5
    +
    Очень жаль девочку. 12 лет, только переходный возраст начинается. Он итак для любого подростка очень тяжелый в эмоциональном плане, а тут еще такая трагедия. К девочке сейчас нужно внимательно относиться. Может даже к психологу ее поводить. И отец, любящий и реальный, нужен ей сейчас, как никогда. Неизвестно только, как к Вере новая жена Алдонина отнесется. От нее тоже теперь очень многое зависит.
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    • Ника / 20.03.19 10:16
      -
      1
      +
      Вроде говорили, что из-за регулярных гастролей Юли, дочка часто бывала в семье отца и с его женой у нее хорошие отношения. Но вот как сейчас они сложатся - на фоне стресса, конечно зависит от жены, дай Бог ей терпения принять все срывы девочки с пониманием, но в то же время не спуститься во вседозволенность из-за жалости. Психолог нужен.
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  • ПалЫвна / 19.03.19 17:42
    -
    18
    +
    Алдонин проявил себя в этой ситуации действительно достойно. Кто-то, конечно, скажет, что это само собой разумеющееся, но, поверьте, отцы далеко не всегда столь внимательны и великодушны к своим детям. Так что, Женя - молодец.
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