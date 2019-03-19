Евгений Алдонин рассказал, что пережила дочь Вера, узнав о смерти мамы

Бывший супруг Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин взял на себя тяжелую миссию - сообщить их общей дочери Вере о смерти мамы. По его словам, это оказалось эмоционально сложной задачей, ведь 12-летняя девочка была очень привязана к родительнице.

Известно, что когда Юля попала в больницу, Вера находилась в Лондоне вместе со своим классом. Родственники намеренно не стали огорчать ее рассказами о самочувствии матери, чтобы она могла спокойно проводить время с друзьями. Ведь до последнего все надеялись, что Юлия выкарабкается, поэтому и не хотели тревожить Веру понапрасну. Но чуда, увы, не случилось, и вечером 16 марта певица скончалась, не приходя в сознание.

В этот трагический момент ничего не подозревающая Вера находилась в аэропорту и готовилась вылететь в Россию. Как рассказала менеджер и друг Юлии Началовой Анна Исаева, все надеялись и молились, чтобы никто из одноклассников девочки не увидел новость раньше времени и не сообщил ей. А уже по прилету в Москву Веру встречал отец - Евгений Алдонин. По его словам, дочь была в приподнятом настроении, что указывало на то, что она еще ничего не знает. Посадив ее в машину, футболист все рассказал. "Мне было тяжело сказать дочке, что мамы больше нет", - поделился спортсмен с журналистами. "Вера была в шоке. Она и сейчас в шоковом состоянии".

По словам мужчины, для него самого все случившееся также стало полной неожиданностью. Напомним, брак Началовой и Алдонина продлился пять лет, с 2006 по 2011 годы. Расставшись, супруги сумели сохранить дружеские отношения. Теперь футболист намерен забрать Веру в свою новую семью. Он понимает, что дочери тяжело будет осознать и принять произошедшее, но Евгений готов сделать все возможное, чтобы помочь ей. Бабушки и дедушки тоже всячески стараются поддержать девочку в ее горе.

Известно, что певица Юлия Началова будет похоронена 21 марта на Троекуровском кладбище столицы.