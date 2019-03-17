 
 
 

 
 
На главную
 
 

Ушла из жизни певица Юлия Началова


16 13

Юлия Началова скончалась. Трагическую новость сообщила PR-менеджер певицы Анна Исаева. На своей страничке в Инстаграм она написала, что сердце Юли внезапно перестало биться. Это случилось в субботу, между шестью и семью часами вечера. Началова ушла из жизни, не приходя в сознание. Ей было 38 лет.

Кончина популярной исполнительницы стала полной неожиданностью для родных, близких, поклонников, коллег и всех тех, кто неустанно мололся за ее здоровье все прошедшие дни. В первые часы после появления новости многие просто отказывались верить в ее достоверность. Однако, вскоре отец певицы, композитор Виктор Началов, подтвердил смерть дочери. Известно, что скончалась Юля в клинической больнице имени Боткина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЧАС НАЗАД ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ СЕРДЦЕ НАШЕЙ ЮЛИ

Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Официальная причина смерти пока не называется. По одной из версий организм девушки не справился с нагрузкой, по другой - смерть наступила вскоре после проведенной ранее операции. Сообщается, что к вечеру субботы состояние Юлии внезапно ухудшилось, и, несмотря на старания медиков, спасти ее не удалось. Напомним, что исполнительница попала в больницу в начале недели. Причиной госпитализации стал скачок сахара в крови, вызванный сахарным диабетом второго типа, которым певица страдала уже долгое время.  

В числе первых, кто высказал свои сожаления в связи с кончиной Юлии Началовой оказались: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алла Пугачева, Максим Галкин, Леонид Агутин, Александр Панайотов, Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Вера Брежнева и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Наша редакция также выражает семье и близким искренние соболезнования.

 

Краткая информация о Юлии Началовой

Имя: Юлия Началова

Отчество: Викторовна

День рождения: 31.01.1981

Возраст: 38 лет

Место рождения: г. Воронеж

Рост: 165 см

Вес: 52 кг

Знак Зодиака: Водолей

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: певица, актриса, телеведущая

Смотреть фотографии с Юлией Началовой

Фотографии

Показать еще

Фотографии



13 Не нравится 16 Нравится 17.03.2019 Теги: Юлия Началова

А вы следили за успехами Юлии на "Фабрике звезд"? 5  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору