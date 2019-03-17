Ушла из жизни певица Юлия Началова

Юлия Началова скончалась. Трагическую новость сообщила PR-менеджер певицы Анна Исаева. На своей страничке в Инстаграм она написала, что сердце Юли внезапно перестало биться. Это случилось в субботу, между шестью и семью часами вечера. Началова ушла из жизни, не приходя в сознание. Ей было 38 лет.

Кончина популярной исполнительницы стала полной неожиданностью для родных, близких, поклонников, коллег и всех тех, кто неустанно мололся за ее здоровье все прошедшие дни. В первые часы после появления новости многие просто отказывались верить в ее достоверность. Однако, вскоре отец певицы, композитор Виктор Началов, подтвердил смерть дочери. Известно, что скончалась Юля в клинической больнице имени Боткина.

Официальная причина смерти пока не называется. По одной из версий организм девушки не справился с нагрузкой, по другой - смерть наступила вскоре после проведенной ранее операции. Сообщается, что к вечеру субботы состояние Юлии внезапно ухудшилось, и, несмотря на старания медиков, спасти ее не удалось. Напомним, что исполнительница попала в больницу в начале недели. Причиной госпитализации стал скачок сахара в крови, вызванный сахарным диабетом второго типа, которым певица страдала уже долгое время.

В числе первых, кто высказал свои сожаления в связи с кончиной Юлии Началовой оказались: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алла Пугачева, Максим Галкин, Леонид Агутин, Александр Панайотов, Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Вера Брежнева и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Наша редакция также выражает семье и близким искренние соболезнования.