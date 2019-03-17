Ушла из жизни певица Юлия Началова
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Юлия Началова скончалась. Трагическую новость сообщила PR-менеджер певицы Анна Исаева. На своей страничке в Инстаграм она написала, что сердце Юли внезапно перестало биться. Это случилось в субботу, между шестью и семью часами вечера. Началова ушла из жизни, не приходя в сознание. Ей было 38 лет.
Кончина популярной исполнительницы стала полной неожиданностью для родных, близких, поклонников, коллег и всех тех, кто неустанно мололся за ее здоровье все прошедшие дни. В первые часы после появления новости многие просто отказывались верить в ее достоверность. Однако, вскоре отец певицы, композитор Виктор Началов, подтвердил смерть дочери. Известно, что скончалась Юля в клинической больнице имени Боткина.
Официальная причина смерти пока не называется. По одной из версий организм девушки не справился с нагрузкой, по другой - смерть наступила вскоре после проведенной ранее операции. Сообщается, что к вечеру субботы состояние Юлии внезапно ухудшилось, и, несмотря на старания медиков, спасти ее не удалось. Напомним, что исполнительница попала в больницу в начале недели. Причиной госпитализации стал скачок сахара в крови, вызванный сахарным диабетом второго типа, которым певица страдала уже долгое время.
В числе первых, кто высказал свои сожаления в связи с кончиной Юлии Началовой оказались: Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Алла Пугачева, Максим Галкин, Леонид Агутин, Александр Панайотов, Юлия Ковальчук, Наталья Подольская, Владимир Пресняков, Вера Брежнева и другие звезды отечественного шоу-бизнеса. Наша редакция также выражает семье и близким искренние соболезнования.
Краткая информация о Юлии Началовой
Имя: Юлия Началова
Отчество: Викторовна
День рождения: 31.01.1981
Возраст: 38 лет
Место рождения: г. Воронеж
Рост: 165 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Водолей
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: певица, актриса, телеведущая
Фотографии
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А вы следили за успехами Юлии на "Фабрике звезд"? 5
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Ники / 18.03.19 07:27До сих пор в шоке, не верится... такая молодая и красивая, кошмар.... Юлечка. покойся с миром...
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111 / 17.03.19 15:12Такая молодая.... В голове не укладывается. Покойся с миром, Юленька.
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Анна П. / 17.03.19 13:13Юлии царство небесное и вечный покой. А родным и близким - сил пережить такую трагедию.
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Елена / 17.03.19 12:39Не могу поверить.... такая молодая, красивая, солнечная... Теперь она обрела покой. Там, куда Юля ушла, нет боли, болезней, разочарования.
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CIELAVINA RIGA / 17.03.19 09:35Искренне соболезную всем родным и близким ЮЛЕЧКИ.