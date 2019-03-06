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Анфиса Чехова призналась: она знает, какие фотографии взрывают ее инстаграм


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Анфиса Чехова сейчас находится на отдыхе вместе со своим знакомым Эдуардом Демченко. На Мальдивы телеведущая уехала, взяв с собой множество пляжных нарядов и несколько купальников.

Имея кучу свободного времени, Анфиса не только с удовольствием фотографируется и делится снимками с подписчиками, но и общается. В одном из последних постов телеведущая призналась, что она в курсе, какие ее фотографии взрывают инстаграм.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм! Это фото в купальниках☺️ Вы бросаетесь хвалить мою фигуру ( спасибо вам за добрые слова) или ругать ( ну, тут уж на вкус и цвет товарищей нет😉), Обсуждать мои параметры, худая-толстая, выискивать следы фотошопа, обсуждать купальник. Предлагаю на этом фото сделать акцент на купальнике, потому как я от него просто в оргазмическом восторге! Вот уже 3-й год, перед отдыхами я оголтело бегу на страничку @shop_summer в поисках свежей крови😂😂😂 У них столько летней красоты и сексуальности😍 И платья и купальники, шорты, комбезы, сарафаны. Я даже пляжную авоську себе отхватила и не нарадуюсь, таская в ней крема от солнца и воду😀 Белое платье на вчерашнем вечернем фото тоже их рук дело! А главное, что купальники у них есть на мои пышные фомы! И это Счастье👌🏼😀 В общем, признаюсь в любви моему любимому дилеру курортных одежд @shop_summer ❤️❤️❤️ А вы что скажете, как вам купальник? Вы раньше ругали меня, что трусики слишком закрытые, пупка не видно? Так ок? #maldives #мальдивы2019 #летоморепляж #купальник2019

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Чехова пояснила, что стоит опубликовать снимок в купальнике, как тут же начинается массовое обсуждение. Кто-то восторгается ее фигурой и тем, что за последние несколько лет она сбросила больше 20 кг. Кто-то искренне недоволен тем, как выглядят Чехова, и активно выискивает следы фотошопа на ее снимках.

Все это, по признанию Анфисы, приводит к тому, что активность на странице только растет, а число лайков множится в геометрической прогрессии.

Краткая информация об Анфисе Чеховой

Имя: Анфиса Чехова

Отчество: Александровна

День рождения: 21.12.1977

Возраст: 41 год

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 69 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: телеведущая, актриса



0 Не нравится 2 Нравится 06.03.2019 Теги: Анфиса Чехова

А вы согласны с Анфисой Чеховой, что фотографии звезд в купальниках вызывают наибольший ажиотаж у подписчиков? 3  

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