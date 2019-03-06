Анфиса Чехова призналась: она знает, какие фотографии взрывают ее инстаграм

Анфиса Чехова сейчас находится на отдыхе вместе со своим знакомым Эдуардом Демченко. На Мальдивы телеведущая уехала, взяв с собой множество пляжных нарядов и несколько купальников.

Имея кучу свободного времени, Анфиса не только с удовольствием фотографируется и делится снимками с подписчиками, но и общается. В одном из последних постов телеведущая призналась, что она в курсе, какие ее фотографии взрывают инстаграм.

Чехова пояснила, что стоит опубликовать снимок в купальнике, как тут же начинается массовое обсуждение. Кто-то восторгается ее фигурой и тем, что за последние несколько лет она сбросила больше 20 кг. Кто-то искренне недоволен тем, как выглядят Чехова, и активно выискивает следы фотошопа на ее снимках.

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Все это, по признанию Анфисы, приводит к тому, что активность на странице только растет, а число лайков множится в геометрической прогрессии.