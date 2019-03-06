Анфиса Чехова призналась: она знает, какие фотографии взрывают ее инстаграм
2 0
Анфиса Чехова сейчас находится на отдыхе вместе со своим знакомым Эдуардом Демченко. На Мальдивы телеведущая уехала, взяв с собой множество пляжных нарядов и несколько купальников.
Имея кучу свободного времени, Анфиса не только с удовольствием фотографируется и делится снимками с подписчиками, но и общается. В одном из последних постов телеведущая призналась, что она в курсе, какие ее фотографии взрывают инстаграм.
Есть фотографии, которые гарантированно взрывают мой инстаграм! Это фото в купальниках☺️ Вы бросаетесь хвалить мою фигуру ( спасибо вам за добрые слова) или ругать ( ну, тут уж на вкус и цвет товарищей нет😉), Обсуждать мои параметры, худая-толстая, выискивать следы фотошопа, обсуждать купальник. Предлагаю на этом фото сделать акцент на купальнике, потому как я от него просто в оргазмическом восторге! Вот уже 3-й год, перед отдыхами я оголтело бегу на страничку @shop_summer в поисках свежей крови😂😂😂 У них столько летней красоты и сексуальности😍 И платья и купальники, шорты, комбезы, сарафаны. Я даже пляжную авоську себе отхватила и не нарадуюсь, таская в ней крема от солнца и воду😀 Белое платье на вчерашнем вечернем фото тоже их рук дело! А главное, что купальники у них есть на мои пышные фомы! И это Счастье👌🏼😀 В общем, признаюсь в любви моему любимому дилеру курортных одежд @shop_summer ❤️❤️❤️ А вы что скажете, как вам купальник? Вы раньше ругали меня, что трусики слишком закрытые, пупка не видно? Так ок? #maldives #мальдивы2019 #летоморепляж #купальник2019
Чехова пояснила, что стоит опубликовать снимок в купальнике, как тут же начинается массовое обсуждение. Кто-то восторгается ее фигурой и тем, что за последние несколько лет она сбросила больше 20 кг. Кто-то искренне недоволен тем, как выглядят Чехова, и активно выискивает следы фотошопа на ее снимках.
Все это, по признанию Анфисы, приводит к тому, что активность на странице только растет, а число лайков множится в геометрической прогрессии.
Краткая информация об Анфисе Чеховой
Имя: Анфиса Чехова
Отчество: Александровна
День рождения: 21.12.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 69 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: телеведущая, актриса
А вы согласны с Анфисой Чеховой, что фотографии звезд в купальниках вызывают наибольший ажиотаж у подписчиков? 3
-
Мару / 07.03.19 11:20Ей-то виднее. Профессиональных достижений нет, вот и приходят люди на другие ее выдающиеся достоинства посмотреть.
-
kot Cococs / 06.03.19 17:36А че там выискивать? У нее почти все фотки в области талии плывут.
-
Люси / 06.03.19 12:14У Симоны ни груди, ни пятой точки в инсте нет, но комментариев не меньше. Вывод: когда есть мозги, фото в купальниках не нужны.