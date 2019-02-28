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Семенович и Седокова удивили фолловеров перевоплощениями


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На днях Анна Семенович и Анна Седокова удивили своих поклонников. Обе певицы опубликовали в аккаунтах инстаграм снимки с новым имиджем. 

Образ для Седоковой подбирали гримеры. Специально для съемки свои роскошные длинные и темные волосы певица сменила на каре оттенка пепельный блонд. Парик оформили настолько искусно, что даже при тщательном рассмотрении кажется, что это ее натуральные волосы.

Сама она была облачена в ярко-красный латексный костюм и выглядела весьма притягательно. Некоторые поклонники сравнили ее в новом образе с Викторией Бэкхем. Большинство подписчиков отметили, что в привычном цвете она выглядит гораздо привлекательней.

Семенович удивила своих фанатов еще больше. Она опубликовала в сети фото с короткой рваной челкой.

Вначале фолловеры подумали, что она накладная. К подобному приему для съемок прибегают многие известные артисты и модели. Однако позже выяснилось, что женщина на самом деле решилась на стрижку.

Теперь она охотно публикует снимки с отдыха в новом образе. поклонники отмечают, что с челкой ей очень хорошо.

Краткая информация об Анне Седоковой

Имя: Анна Седокова

Отчество: Владимировна

День рождения: 16.12.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 170 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Стрелец

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица, актриса, ведущая

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16 Не нравится 10 Нравится 28.02.2019 Теги: анна седокова

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