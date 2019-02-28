Семенович и Седокова удивили фолловеров перевоплощениями
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На днях Анна Семенович и Анна Седокова удивили своих поклонников. Обе певицы опубликовали в аккаунтах инстаграм снимки с новым имиджем.
Образ для Седоковой подбирали гримеры. Специально для съемки свои роскошные длинные и темные волосы певица сменила на каре оттенка пепельный блонд. Парик оформили настолько искусно, что даже при тщательном рассмотрении кажется, что это ее натуральные волосы.
Сама она была облачена в ярко-красный латексный костюм и выглядела весьма притягательно. Некоторые поклонники сравнили ее в новом образе с Викторией Бэкхем. Большинство подписчиков отметили, что в привычном цвете она выглядит гораздо привлекательней.
Семенович удивила своих фанатов еще больше. Она опубликовала в сети фото с короткой рваной челкой.
Вначале фолловеры подумали, что она накладная. К подобному приему для съемок прибегают многие известные артисты и модели. Однако позже выяснилось, что женщина на самом деле решилась на стрижку.
Теперь она охотно публикует снимки с отдыха в новом образе. поклонники отмечают, что с челкой ей очень хорошо.
Краткая информация об Анне Седоковой
Имя: Анна Седокова
Отчество: Владимировна
День рождения: 16.12.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев, Украина
Рост: 170 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Стрелец
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица, актриса, ведущая
Фотографии
Фотографии
Какая из Ань вам нравится больше? 4
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Маотовский Кот / 01.03.19 02:56ОБЕ АНИ ХОРОШИ Я ЛЮБЛЮ- ХОЧУ ИХ ДУШИ!!!
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Рамаяна / 28.02.19 15:16Седокова. Она в любом образе ярче Семенович выглядит.
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Show / 28.02.19 13:09Обе пышки, но Семенович хотя бы не старается это скрыть. Так что, я за нее.