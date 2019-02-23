С кем живут участницы «Comedy Woman»

Своих мужей некоторые участницы «Comedy Woman» скрывают от посторонних глаз, тем самым еще больше подогревая интерес зрителей и пользователей к личной жизни. Узнаем, с кем они живут, кто замужем и есть ли у пар дети.

Наталья Еприкян

Самая главная женщина комедийного шоу свою личную жизнь тщательно скрывает. Замужем она или нет, достоверно неизвестно. После прокатившихся в прессе слухов о романе с Дмитрием Хрусталевым, Наталья опровергла эту информацию и сказала, что она замужем. Кто ее избранник, артистка рассказывать не стала.

Ввиду скрытности Еприкян, фолловеры стали с удвоенной силой пытаться вычислить по публикациям в сети, кто же является спутником женщины. Именно так и появилась информация о Кахабере Цискаридзе. Живет ли Наталья с ним или они просто хорошие друзья, также остается загадкой.

Екатерина Варнава

Образ яркой, сексапильной и немого вульгарной красотки прочно закрепился за Екатериной. В жизни она предпочитает не такие яркие наряды и носит удобную одежду.

Мужчина, с которым у Варнавы отношения – хореограф Константин Мякиньков. Пара вместе с 2013 года. Они часто отдыхают вместе и охотно делятся снимками со своими поклонниками.

Екатерина Скулкина

Эффектная во всех отношениях дама замужем. С мужем Екатерина познакомилась еще в студенческие времена. Денис младше жены на пару лет. Это не помешало им узаконить отношения. Семью они также сохранили, несмотря на частые командировки и занятость актрисы.

Муж Скулкиной – человек далекий от шоу-бизнеса. В социальных сетях она старается не публиковать совместные с ним фото, но иногда балует подписчиков снимками с сыном Олегом. Мальчику около 10 лет. Большую часть времени он проводит с папой и бабушками.

Наталья Медведева

Уже бывшая и, вне всяких сомнений, запоминающаяся участница «Comedy Woman» замужем за коллегой по цеху Александром Коптелем. В одном из сезонов комедийного шоу мужчина появлялся в нескольких миниатюрах.

У пары двое детей. Младшему ребенку еще нет и года.

Мария Кравченко

Мария официальное предложение стать женой получила от продюсера телеканала «ТНТ» Константина Золотарева, когда находилась на 5 месяце беременности. Мужчина старше ее на 9 лет и для него отношения с Марией – стали вторым официальным браком. В 2015 году у пары появился ребенок. Мария родила дочку. Стать крестной мамой для новорожденной актриса предложила Екатерине Варнаве.

Надежда Сысоева

​

Наденька сейчас не состоит в отношениях, хотя громкие романы в ее жизни были. Она встречалась с Павлом Волей, участником группы «Бандэрос» и с 46-летним директором «Главикно». Именно с Бачуриным девушка съехалась, и многие поклонники ожидали свадьбы. Последней так и не случилось. В прошлом году пара разорвала отношения.