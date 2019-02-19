Хабенский подарил жене шубу из искусственного меха за 150 долларов
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Константин Хабенский последние годы крайне редко дает интервью на тему личной жизни. Не часто общается с журналистами и поклонниками его супруга Ольга. Не так давно они в очередной раз стали родителями. У пары родилась дочь. Счастливый отец порадовал свою любимую и подарил ей по этому поводу шубу.
Как оказалось, сделана она была из искусственного меха. Пользователи, заметившие Ольгу в обновке на улице, провели свое расследование и выяснили, что стоимость подарка актера составляет около 150 долларов.
Некоторые злопыхатели отмечали, что шуба «чебурашка» в качестве презента со стороны публичного мужчины, известного актера и режиссера выглядит скупердяйством.
Журналисты «Starhit», выяснили у самой актрисы, что же это за подарок и довольна ли она им. Литвинова подтвердила информацию и пояснила, что шуба ей очень нравится. По ее мнению, внимание и забота со стороны любимого человека намного важнее материальных ценностей.
Напомним, что в последние годы дизайнеры модных домов все чаще предлагают женщинам облачаться в искусственные меха. Подобная тенденция продиктована гуманным отношением к беззащитным животным. Получается, что Константин, делая подобные подарки супруге, идет в ногу с трендами.
Краткая информация о Константине Хабенском
Имя: Константин Хабенский
Отчество: Юрьевич
День рождения: 11.01.1972
Возраст: 47 лет
Место рождения: Ленинград
Рост: 172 см
Вес: 74 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
А вам бы понравился такой подарок? 6
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Елена / 20.02.19 00:35Уважаемые журналисты!!! Сегодня в интернете повсюду подобные статьи! Сердце кровью обливается от того, что вы пишете!!! Вам что, делать нечего,как следить за известными людьми!!! Шпионить, исподтишка фотографировать, да еще не поленились узнать стоимость!!! Все факты,касающиеся известных людей, искажаете, преподносите информацию так, чтобы люди осуждали, сплетничали!!!! Вместо того,чтобы приносить пользу людям, вы разводите сплетни, слухи, причиняя вред!!!! Это отвратительно!!! Пожалуйста не трогайте Хабенского!!! Он-прекрасный актер, милосердный человек, он спас множество детишек!!! А вам позор!!! Вроде известные и уважаемые издательства, а стыдно за вас!!!!!!
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Светлана_29 / 19.02.19 19:57Требую фото в студию. А то и оценивать нечего!
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Маша / 19.02.19 18:20Понравился бы. Дело не в стоимости, да и зверей жалко. Все эти шубы только для понтов!
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Имидж_студио / 19.02.19 16:34Не нравилось бы, убрала бы в шкаф, а не щеголяла в ней по златоглавой.
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Маша Р. / 19.02.19 13:58Я на юге живу и поэтому ажиотажа вокруг шуб натуральных или нет, вообще не понимаю.