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Николай Цискаридзе всю свою пенсию откладывает на пышные похороны


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Николай Цискаридзе проработал артистом балета в Большом театре 21 год. Для его профессии это очень большой срок и мало кому удается продержаться в форме так долго. Несмотря на то, что Николай мог работать, он в свое время не отказался претендовать на положенные артистам балета выплаты от государства. Пенсия, которую он начал получать еще в 90-е годы, по словам Цискаридзе, составляла приличную сумму – 12 тысяч рублей. В то время средняя заработная плата по всей стране едва доходила до 1 тысячи рублей.

Хорошо оплачиваемый, упорный труд и надбавки от государства позволили артисту к 1998 году накопить около 145 миллионов рублей. Правда, грянувшая реформа резко обесценила трудовые доходы, и на счету осталось лишь 145 тысяч.

Особенно по этому поводу Николай не горевал. Несмотря на наличие у него денег, артист вел тогда и ведет сейчас достаточно скромный образ жизни. Ему не составляет никакого труда спуститься в метро, не считает он чем-то предосудительным и поездки в общественном транспорте.

Сейчас он продолжает трудиться на должности ректора Академии русского балета и по-прежнему получает пенсию. Живущий в Санкт-Петербурге, Цискаридзе прописан в Москве, и в возрасте 65 лет к его выплатам столичная администрация добавит еще 30 тысяч рублей. Правда, Николай переживает, что до этого времени он может и не дожить. Тема смерти его заботит настолько, что он не снимает пенсионные начисления с карты. Все деньги мужчина откладывает на собственные похороны.

Артист балета считает, что публичные персоны о своем погребении и пышной церемонии обязаны позаботиться заранее. В этом плане Николай ориентируется на Рудольфа Нуреева и Марлен Дитрих.

Краткая информация о Николае Цискаридзе

Имя: Николай Цискаридзе

Отчество: Максимович

День рождения: 31.12.1973

Возраст: 45 лет

Место рождения: Тбилиси

Рост: 183 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: артист балета

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0 Не нравится 2 Нравится 19.02.2019 Теги: Николай Цискаридзе

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