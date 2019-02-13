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В элитной Павловской гимназии, где учатся дети Лорак и Лободы, обнаружен очаг туберкулеза


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Обучение в элитной Павловской гимназии обходится звездам в приличную сумму. За образование одного ребенка в начальной школе родители перечисляют от 1,5 до 2 миллионов рублей в год. В известном учебном заведении числятся дети Глюкозы, Ани Лорак, Светланы Лободы, Александра Реввы и т.д. На днях стало известно, что в стенах альма-матер был обнаружен очаг туберкулеза.

Как пояснило журналистам руководство гимназии, из стационара их оповестили о том, что одна из педагогов больна туберкулезом. Данный факт является основанием, чтобы взять у всех учащихся и представителей педагогического состава пробы на палочку Коха.

По словам работников учебного заведения, родители всех учеников о происходящем были уведомлены письменно, а на прошлой неделе они неоднократно приглашали представителей санэпидемстанции для проведения дезинфекции.

На данный момент это единственный подтвержденный случай туберкулеза. По словам руководителя элитной школы Ольги Александровны, обнаруженный в заведении очаг данного заболевания не является основанием, чтобы объявлять карантин.

Краткая информация о Светлане Лободе

Имя: Светлана Лобода

Отчество: Сергеевна

День рождения: 18.10.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: Киев

Рост: 174 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певица

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0 Не нравится 1 Нравится 13.02.2019 Теги: Светлана Лобода

Как вы считаете, дорогостоящие частные школы и гимназии должны тщательнее относиться к здоровью педагогического коллектива? 2  

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  • Ярая / 13.02.19 18:41
    -
    0
    +
    Плевать они хотели на педагогов. Им лишь бы деньги грести и родителям улыбаться, чтобы те платили еще больше.
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  • Елена. Петрозаводск / 13.02.19 17:55
    -
    2
    +
    Да все должны, независимо от того, частное это или нет. Другое дело, что не застрахован от этого никто. Главное после провести правильные профилактические меры. Ничего катастрофического в этом не вижу.
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