В элитной Павловской гимназии, где учатся дети Лорак и Лободы, обнаружен очаг туберкулеза
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Обучение в элитной Павловской гимназии обходится звездам в приличную сумму. За образование одного ребенка в начальной школе родители перечисляют от 1,5 до 2 миллионов рублей в год. В известном учебном заведении числятся дети Глюкозы, Ани Лорак, Светланы Лободы, Александра Реввы и т.д. На днях стало известно, что в стенах альма-матер был обнаружен очаг туберкулеза.
Как пояснило журналистам руководство гимназии, из стационара их оповестили о том, что одна из педагогов больна туберкулезом. Данный факт является основанием, чтобы взять у всех учащихся и представителей педагогического состава пробы на палочку Коха.
По словам работников учебного заведения, родители всех учеников о происходящем были уведомлены письменно, а на прошлой неделе они неоднократно приглашали представителей санэпидемстанции для проведения дезинфекции.
На данный момент это единственный подтвержденный случай туберкулеза. По словам руководителя элитной школы Ольги Александровны, обнаруженный в заведении очаг данного заболевания не является основанием, чтобы объявлять карантин.
Краткая информация о Светлане Лободе
Имя: Светлана Лобода
Отчество: Сергеевна
День рождения: 18.10.1982
Возраст: 36 лет
Место рождения: Киев
Рост: 174 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Весы
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певица
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Как вы считаете, дорогостоящие частные школы и гимназии должны тщательнее относиться к здоровью педагогического коллектива? 2
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Ярая / 13.02.19 18:41Плевать они хотели на педагогов. Им лишь бы деньги грести и родителям улыбаться, чтобы те платили еще больше.
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Елена. Петрозаводск / 13.02.19 17:55Да все должны, независимо от того, частное это или нет. Другое дело, что не застрахован от этого никто. Главное после провести правильные профилактические меры. Ничего катастрофического в этом не вижу.