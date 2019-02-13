В элитной Павловской гимназии, где учатся дети Лорак и Лободы, обнаружен очаг туберкулеза

Обучение в элитной Павловской гимназии обходится звездам в приличную сумму. За образование одного ребенка в начальной школе родители перечисляют от 1,5 до 2 миллионов рублей в год. В известном учебном заведении числятся дети Глюкозы, Ани Лорак, Светланы Лободы, Александра Реввы и т.д. На днях стало известно, что в стенах альма-матер был обнаружен очаг туберкулеза.

Как пояснило журналистам руководство гимназии, из стационара их оповестили о том, что одна из педагогов больна туберкулезом. Данный факт является основанием, чтобы взять у всех учащихся и представителей педагогического состава пробы на палочку Коха.

По словам работников учебного заведения, родители всех учеников о происходящем были уведомлены письменно, а на прошлой неделе они неоднократно приглашали представителей санэпидемстанции для проведения дезинфекции.

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На данный момент это единственный подтвержденный случай туберкулеза. По словам руководителя элитной школы Ольги Александровны, обнаруженный в заведении очаг данного заболевания не является основанием, чтобы объявлять карантин.