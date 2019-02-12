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Риз Уизерспун упала с лестницы на вечеринке Дженнифер Энистон


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В минувшее воскресенье Дженнифер Энистон с размахом отметила 50-летие. Главной новостью стало появление на празднике бывшего мужа, который пришел поздравить актрису. Как оказалось позже, было что обсудить и на самой вечеринке.

Для празднования актриса выбрала Sunset Tower Hotel, расположенный в Лос-Анджелесе. Приглашенных гостей Дженнифер угощала миниатюрными бургерами, мексиканскими тако, а также тортом из слоеного теста со сливками, ванильным кремом и свежими ягодами. Большая часть напитков была представлена коктейлями с добавлением мартини. Именинница охотно принимала поздравления от всех своих друзей. Актеры с удовольствием фотографировались, делали групповые селфи и веселились вовсю.

Риз Уизерспун приехала на праздник к подруге вместе с супругом Джимом. Однако он покинул шумную вечеринку раньше женщины. Еще немного погуляв в компании гостей, Риз также собралась домой. Уходя из отеля, она упала на мраморных ступеньках. К счастью для Уизерспун это произошло в самом конце лестницы, а сама она успела схватиться за поручни.

Папарацци запечатлели актрису, стоящей на коленях. Конфуз женщину не расстроил. Наоборот, она смеялась. По счастливой случайности рядом с актрисой оказалась служащая отеля, которая протянула ей руку и помогла подняться на ноги.

Пользователи предполагают, что причиной падения было изрядное количество выпитого алкоголя. Впрочем, ярые защитники Риз списывают падение на скользкие мраморные ступени.

Краткая информация о Риз Уизерспун

Имя: Риз Уизерспун

День рождения: 22.03.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Нью-Орлеан, США

Рост: 159 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: актриса, продюсер

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1 Не нравится 2 Нравится 12.02.2019 Теги: Риз Уизерспун

Как вы думаете, актриса действительно перебрала с алкоголем? 6  

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