Риз Уизерспун упала с лестницы на вечеринке Дженнифер Энистон
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В минувшее воскресенье Дженнифер Энистон с размахом отметила 50-летие. Главной новостью стало появление на празднике бывшего мужа, который пришел поздравить актрису. Как оказалось позже, было что обсудить и на самой вечеринке.
Для празднования актриса выбрала Sunset Tower Hotel, расположенный в Лос-Анджелесе. Приглашенных гостей Дженнифер угощала миниатюрными бургерами, мексиканскими тако, а также тортом из слоеного теста со сливками, ванильным кремом и свежими ягодами. Большая часть напитков была представлена коктейлями с добавлением мартини. Именинница охотно принимала поздравления от всех своих друзей. Актеры с удовольствием фотографировались, делали групповые селфи и веселились вовсю.
Риз Уизерспун приехала на праздник к подруге вместе с супругом Джимом. Однако он покинул шумную вечеринку раньше женщины. Еще немного погуляв в компании гостей, Риз также собралась домой. Уходя из отеля, она упала на мраморных ступеньках. К счастью для Уизерспун это произошло в самом конце лестницы, а сама она успела схватиться за поручни.
Папарацци запечатлели актрису, стоящей на коленях. Конфуз женщину не расстроил. Наоборот, она смеялась. По счастливой случайности рядом с актрисой оказалась служащая отеля, которая протянула ей руку и помогла подняться на ноги.
Пользователи предполагают, что причиной падения было изрядное количество выпитого алкоголя. Впрочем, ярые защитники Риз списывают падение на скользкие мраморные ступени.
Краткая информация о Риз Уизерспун
Имя: Риз Уизерспун
День рождения: 22.03.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Нью-Орлеан, США
Рост: 159 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: актриса, продюсер
Фотографии
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[email protected] / 13.02.19 12:08Для того, чтобы упасть с лестницы, не обязательно быть пьяной. Достаточно если высокий каблук, неудобная обувь и скользкая лестница. Особенно мраморные. И трезвые падают.
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Сарочка / 12.02.19 16:55да не похер ли всем, пьяная упала она или нет. даже если и пьяная. За собой следите, критики
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Тю / 12.02.19 15:07Подруге 50 стукнуло. Ну, перебрала немного. Нормальная женщина и все закончилось прекрасно. Надо же повод развить.
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Реана, Миргород / 12.02.19 14:22Смотрю на звезд с сочувствием. Им даже расслабиться по-человечески не дают.
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