Умер Сергей Юрский, сыгравший Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок»
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О том, что умер Сергей Юрьевич Юрский, стало известно 8 февраля 2019 года. Первыми печальную новость сообщили представители пресс-службы Моссовета. В последние годы именно в этом столичном театре артист выступал на сцене и занимался режиссурой.
Широкую популярность Сергею Юрьевичу принесла роль директора школы в ленте «Республика ШКИД», спустя два года после этого зрители увидели Остапа Бендера в его исполнении. Главную роль Юрский сыграл в «Золотом теленке».
Также в перечне знаковых актерских работ Юрского значатся:
- британский разведчик Сидней Рейли, фильм «Берега в тумане»;
- дядя Митя, комедия «Любовь и голуби»;
- писатель Борис Пастернак в сериале «Фурцева»;
- Сталин в телевизионном многосерийном фильме с одноименным названием.
Из жизни актер ушел в 83 года. Причина смерти пока не называется. Известно, что у мужчины были проблемы со здоровьем. В конце 2018 года в прессе появлялись сообщения о его госпитализации, однако коллеги артиста сообщали, что лечение было плановым.
На сцене театра талантливый артист работал до последнего. В 2018 году он поставил спектакль «Reception», в нем же он играл одну из ролей.
У покойного актера осталась супруга Наталья Тенякова и дочь Дарья. Обе женщины являются актрисами и имеют звание народной и заслуженной, соответственно. Также у артиста есть двое внуков.
Когда и где состоится церемония прощания и похороны, на данный момент неизвестно.
Краткая информация о Сергее Юрском
Имя: Сергей Юрский
Отчество: Юрьевич
День рождения: 16.03.1935
Возраст: 83 года
Место рождения: г. Ленинград
Рост: 181 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: актер, режиссер, актер озвучивания
Какая роль Сергея Юрского запомнилась вам больше всего? 2
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Лотоss / 08.02.19 18:01Когда-то в нашем городе году в 86-ом +/- снимали фильм "Звездочёт". Мы были студентами, и нас пригласили сниматься в массовке. В кадр мы так и не попали, но Юрского удалось увидеть очень близко. Он был такой "породистый", что ли. Жаль, уходят по-настоящему великие актёры.
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Марк / 08.02.19 10:40Дядю Митю знают все от старшего поколения до молодежи. Считаю, что это был самый яркий персонаж во всем фильме. Светлая память актеру.