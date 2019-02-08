Умер Сергей Юрский, сыгравший Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок»

О том, что умер Сергей Юрьевич Юрский, стало известно 8 февраля 2019 года. Первыми печальную новость сообщили представители пресс-службы Моссовета. В последние годы именно в этом столичном театре артист выступал на сцене и занимался режиссурой.

Широкую популярность Сергею Юрьевичу принесла роль директора школы в ленте «Республика ШКИД», спустя два года после этого зрители увидели Остапа Бендера в его исполнении. Главную роль Юрский сыграл в «Золотом теленке».

Также в перечне знаковых актерских работ Юрского значатся:

британский разведчик Сидней Рейли, фильм «Берега в тумане»;

дядя Митя, комедия «Любовь и голуби»;

писатель Борис Пастернак в сериале «Фурцева»;

Сталин в телевизионном многосерийном фильме с одноименным названием.

Из жизни актер ушел в 83 года. Причина смерти пока не называется. Известно, что у мужчины были проблемы со здоровьем. В конце 2018 года в прессе появлялись сообщения о его госпитализации, однако коллеги артиста сообщали, что лечение было плановым.

На сцене театра талантливый артист работал до последнего. В 2018 году он поставил спектакль «Reception», в нем же он играл одну из ролей.

У покойного актера осталась супруга Наталья Тенякова и дочь Дарья. Обе женщины являются актрисами и имеют звание народной и заслуженной, соответственно. Также у артиста есть двое внуков.

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Когда и где состоится церемония прощания и похороны, на данный момент неизвестно.