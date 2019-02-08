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Умер Сергей Юрский, сыгравший Остапа Бендера в фильме «Золотой теленок»


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О том, что умер Сергей Юрьевич Юрский, стало известно 8 февраля 2019 года. Первыми печальную новость сообщили представители пресс-службы Моссовета. В последние годы именно в этом столичном театре артист выступал на сцене и занимался режиссурой.

Широкую популярность Сергею Юрьевичу принесла роль директора школы в ленте «Республика ШКИД», спустя два года после этого зрители увидели Остапа Бендера в его исполнении. Главную роль Юрский сыграл в «Золотом теленке».

Также в перечне знаковых актерских работ Юрского значатся:

  • британский разведчик Сидней Рейли, фильм «Берега в тумане»;
  • дядя Митя, комедия «Любовь и голуби»;
  • писатель Борис Пастернак в сериале «Фурцева»;
  • Сталин в телевизионном многосерийном фильме с одноименным названием.

Из жизни актер ушел в 83 года. Причина смерти пока не называется. Известно, что у мужчины были проблемы со здоровьем. В конце 2018 года в прессе появлялись сообщения о его госпитализации, однако коллеги артиста сообщали, что лечение было плановым.

На сцене театра талантливый артист работал до последнего. В 2018 году он поставил спектакль «Reception», в нем же он играл одну из ролей.

У покойного актера осталась супруга Наталья Тенякова и дочь Дарья. Обе женщины являются актрисами и имеют звание народной и заслуженной, соответственно. Также у артиста есть двое внуков.

Когда и где состоится церемония прощания и похороны, на данный момент неизвестно.

Краткая информация о Сергее Юрском

Имя: Сергей Юрский

Отчество: Юрьевич

День рождения: 16.03.1935

Возраст: 83 года

Место рождения: г. Ленинград

Рост: 181 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Кабан

Деятельность: актер, режиссер, актер озвучивания



1 Не нравится 5 Нравится 08.02.2019 Теги: Сергей Юрский

Какая роль Сергея Юрского запомнилась вам больше всего? 2  

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  • Лотоss / 08.02.19 18:01
    -
    3
    +
    Когда-то в нашем городе году в 86-ом +/- снимали фильм "Звездочёт". Мы были студентами, и нас пригласили сниматься в массовке. В кадр мы так и не попали, но Юрского удалось увидеть очень близко. Он был такой "породистый", что ли. Жаль, уходят по-настоящему великие актёры.
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  • Марк / 08.02.19 10:40
    -
    3
    +
    Дядю Митю знают все от старшего поколения до молодежи. Считаю, что это был самый яркий персонаж во всем фильме. Светлая память актеру.
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